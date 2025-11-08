Кино-Театр.Ру
Завершились съемки «Взлетной полосы» с Нино Нинидзе, Егором Корешковым и Андреем Ургантом

8 ноября
2025 год

8 ноября 2025
В Северной Осетии подошли к концу съемки полнометражного дебюта Дианы Шапшай «Взлетная полоса», премьера которого запланирована на 2026 год. Главные роли в семейном приключенческом фильме исполнили Александр Бугин, Анна Рытова, Сергей Федоров, Нино Нинидзе, Егор Корешков, Егор Корнев, Андрей Ургант, Сослан Фидаров и Денис Яковлев. Производством занималась LIHO!Production при поддержке Министерства культуры РФ, уточняет пресс-служба кинокомпании.

фото: пресс-служба кинокомпании LIHO!Production

Действие картины разворачивается в горном поселке в Северной Осетии. В центре истории мальчик Егор (Бугин), который не может смириться с исчезновением отца — пилота, пропавшего год назад во время рейса. Он продолжает верить, что отец жив, несмотря на непонимание окружающих взрослых. Вместе с подругой Таней (Рытова) Егор решает восстановить взлетную полосу, надеясь на возвращение отца. Однако, все идет не по плану, и судьба ставит мальчика перед взрослым испытанием.

«Меня выбрал самый непростой дебют. Мы снимали полнометражный фильм с участием детей, животных и самолетов — иногда одновременно! Все это происходило в горах, где погода менялась очень быстро. Трудности были, но о них быстро забываешь. Мы были поражены тем, насколько местные жители были заинтересованы в нашем процессе. Им нравилось все, что мы делали, даже в самых непростых условиях. Некоторые из них так активно вносили свои идеи, что я решила позволить им стать полноценными персонажами. Они играли так замечательно, что текст дорабатывался прямо в процессе съемок», — вспоминает режиссер Диана Шапшай.

фото: пресс-служба кинокомпании LIHO!Production

Роль Мухина, друга пропавшего пилота Льва, играет Егор Корешков. Актеру из-за операции на порванном ахилле пришлось пересмотреть видение своего героя. «Сниматься было сложно… из-за красоты! Природа там настолько завораживающая, что каждый раз хотелось просто остановиться и смотреть по сторонам. Горы ежеминутно меняли цвет — в зависимости от времени суток, погоды и температуры. Это действительно отвлекало, но и вдохновляло. Мой герой получился несколько непредсказуемым даже для меня самого. Предлагаемые обстоятельства, усы, костюм и особенная походка придали ему неожиданный характер и оттенок иронии. Со мной он, пожалуй, не слишком соотносится — разве что в желании помогать людям и не унывать, несмотря ни на что», — делится Корешков.

Роль мамы главного героя — Нину — исполнила Нино Нинидзе. Ее героиня — закрывшаяся в себе женщина, которая проживает пропажу мужа наедине с собой. Она боится показаться слабой и пытается выполнять роль обоих родителей для своего ребенка. У Нино это дебютная роль матери в кино. «Этот сценарий мне попался удивительным образом, когда я находилась на отдыхе со своим сыном. И пробы я записывала вместе с ним тоже. Было как-то невероятно трогательно играть маму, только уже на пробах. Это моя первая роль мамы, и я старалась примерить какие-то знания из своего личного опыта. Без всякого пафоса скажу, что это правда очень светлое кино, потому что всем нам не хватает веры. И я очень верю в этот проект», — говорит актриса.
№ 1
Angelika77   8.11.2025 - 20:36
Мне кажется всегда трудно играть в первый раз роль мамы. Но если ты хорошая актриса, то всё получится. Нино в роли матери на экране представить не сложно, ведь у неё самой уже есть сын. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Нино Нинидзе, Егор Корешков и Андрей Ургант снимаются в Северной Осетии
