Ольга Картункова вернется к роли «Сеструхи» 10 ноября

На «Пятнице!» 10 ноября в 18:00 покажут сразу все восемь серий нового сезона комедии «Сеструха» с Ольгой Картунковой, сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба канала «Пятница!»
В продолжении, поставленном Леонидом Тележинским, бывший тюремный надзиратель Наташа возглавит торговый центр, который нужно вытащить из кризиса. Но едва она начинает наводить порядок, брат фабрикует дело против ее бойфренда. Пока один мужчина оказывается за решеткой, другой неожиданно появляется в ее жизни — и все снова выходит из-под контроля. По словам Ольги Картунковой, «в этом сезоне Наташа открывает в себе новую суперсилу — женственность! Принарядилась, подвела бровки — и вперед, новые вершины брать! Она по-прежнему гром-баба, но теперь с тонкими, нежными нотками в характере».
Для спасения ТЦ Наташа будет использовать проверенные методы – от организации девичников со стриптизерами до раздачи флаеров в костюме маскота. В центре событий окажется и личная жизнь героини: ее возлюбленный Рома (Павел Рассомахин) попадает в СИЗО, где знакомится с симпатичным врачом Олей (Ника Вигель), а Сеструха сближается с бизнесменом Дроздецким (Александр Самойленко). Его дочь Дроздецкая (Лукерья Ильяшенко) пойдет на крайние меры, чтобы рассорить отца с Наташей, а адвокат (Степан Девонин) вновь будет строить козни ради собственного блага. «Каждый сезон "Сеструхи" становится все неожиданнее — не только в плане интриги, но и в человеческих историях. Герои сталкиваются с моральным выбором, где нет однозначно правильных решений. Именно это делает проект живым и близким зрителю. В третьем сезоне зло консолидируется и станет как никогда мощным», — рассказала Лукерья Ильяшенко.
«Сеструха-3». ТВ-ролик
«В новом сезоне "Сеструхи" ставки становятся выше, а отношения между героями — запутаннее. Мы показываем, что даже в самых нелепых и смешных ситуациях люди продолжают бороться за свое место под солнцем», — говорит Степан Девонин.
