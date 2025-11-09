Кино-Театр.Ру
Закончились съемки комедии «Между нами, девочками» с Татьяной Догилевой и Степаном Девониным

9 ноября
2025 год

9 ноября 2025
Закончились съемки комедии Влада Богуша «Между нами, девочками» с Алисой Дударевой, Найкой Казиевой, Екатериной Моргуновой и Маргаритой Родиной. В широкий прокат картина выйдет 9 апреля 2026 года, уточняет пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».

Закончились съемки комедии «Между нами, девочками» с Татьяной Догилевой и Степаном Девониным
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

Зрителей ожидает история трех подруг Найки, Жени и Алисы, которые отправляются в традиционный спа-уикенд, чтобы отдохнуть от рутинного семейного быта. Но особенно — от своих свекровей. Планы рушатся, когда неожиданно к ним присоединяется будущая свекровь Найки Маргарита Павловна, а побег трех подруг от реальности и быта превращается в настоящую проверку дружбы. Оказывается, что все они смотрят на жизнь по-разному.

Компанию исполнительницам главных ролей составили Татьяна Догилева, Роман Курцын, Степан Девонин, Татьяна Орлова, Ольга Тумайкина, Алексей Лукин и Прохор Шаляпин. Производством фильма занимаются компании «Киноцех» и «Вольга». По словам режиссера Влада Богуша, «съемки прошли очень комфортно. У нас была отличная команда, с которой мы уже делали не один проект. Атмосфера на площадке была легкая, с импровизациями и неожиданными идеями. Нам хотелось снять разговорную комедию для самой активной киноаудитории, это девушки 18–44 лет. Мы сознательно собрали в касте свежие лица, в основном из стендап-комиков и актрис, и, как нам кажется, у нас получился классный ансамбль. В основе фильма история про свекровей, потому что эта тема близка всем. У мужчин они есть в виде мамы, у женщин — в виде свекрови. Мы хотели, чтобы фильм получился теплым, веселым и узнаваемым, и надеемся, что зрители увидят в нем себя и своих близких».
№ 1
Лидия Мартин   9.11.2025 - 15:40
Спа-уикенд и проверка дружбы — звучит как легкая и забавная история. Приятно видеть свежие лица в касте. Думаю, фильм может стать приятным развлечением для вечера. Я обязательно посмотрю. читать далее>>
Всего сообщений: 1
