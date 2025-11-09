Кино-Театр.Ру
Не стало Владимира Симонова

9 ноября
2025 год

9 ноября 2025
На 69-м году жизни скончался заслуженный и народный артист Российской Федерации, популярный советский и российский актер Владимир Симонов. Печальную новость сообщила пресс-служба Вахтанговского театра, в котором мастер прослужил 37 лет.

Не стало Владимира Симонова
фото: vakhtangov.ru

«Пришла новость в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — говорится в сообщении.

Владимир Александрович родился 7 июня 1957-го в Октябрьске Куйбышевской области. В 1980-м окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина и был принят в МХАТ. В 1988-м перешел в труппу Театра имени Вахтангова. Сотрудничал с Театром имени Станиславского, Театром Наций и Et cetera.

Фильмы и сериалы с Владимиром Симоновым
В кино дебютировал в 1981-м, сыграв лейтенанта Володьку в военном фильме Александра Сурина «Сашка». Всего за свою жизнь успел исполнить свыше 150 ролей. Среди самых заметных картин и сериалов с его участием — «Одиноким предоставляется общежитие», «Криминальный талант», «Граница. Таежный роман», «Свадьба», «Каменская-3», «Пан или пропал», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», «Дети Арбата», «Лесная царевна», «КостяНика. Время лета», «Снежный ангел», «Котовский», «Достоевский», «Дело гастронома № 1», «Охотники за бриллиантами», «Жизнь и судьба», «Самара», «Куприн», «Эти глаза напротив», «Кухня», «Страна ОЗ», «Домашний арест», «Грозный», «Перевал Дятлова», «Псих», «Пальма» и «Я буду жить».

Почетный гость киноклуба «Золотой век». Лауреат десятка престижных наград, включая три премии «Чайка» и «Фигаро». Был женат на актрисе Екатерине Беликовой, его четвертая супруга — Яна Соболевская. Сын Василий играет в Вахтанговском театре.
№ 2
Лидия Мартин   9.11.2025 - 15:38
С уходом Владимира Симонова отечественное искусство потеряло яркую звезду. Его роли всегда были глубокими и запоминающимися. Очень грустно осознавать, что его больше нет с нами. Светлая память великому... читать далее>>
№ 1
MAXCOR GOD (Новосибирск)   9.11.2025 - 14:54
Царствие небесное прекрасному Российскому Актеру и Человеку как не справедлива жизнь Вечная Память ! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Не стало Владимира Симонова
Не стало Владимира Симонова
Не стало Владимира Симонова
в гостях у киноклуба «Золотой век»
