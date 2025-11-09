Иэн Маккеллен присоединился к актерской команде «Рождественской песни» с Джонни Деппом

Иэн Маккеллен
и Трамелл Тиллман
составят компанию Джонни Деппу
в новой экранизации повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь
», уверяет Deadline
.
Депп воплотит образ Эбенезера Скруджа, а Тиллман предстанет в качестве призрака Настоящего. Одну из ролей также доверили Андреа Райзборо
. Фильм разрабатывает студия Paramount, а режиссером назначен хоррормейкер Тай Уэст
. Сценарий пишет Натаниэль Халперн. Премьера картины «Эбенезер: Рождественская история» намечена на 13 ноября 2026 года.
Над экранизацией повести Диккенса также работают Warner Bros. и Роберт Эггерс
. На роль Скруджа рассматривается Уиллем Дефо
.
