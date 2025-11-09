Кино-Театр.Ру
Иэн Маккеллен присоединился к актерской команде «Рождественской песни» с Джонни Деппом

9 ноября
2025 год

9 ноября 2025
Иэн Маккеллен и Трамелл Тиллман составят компанию Джонни Деппу в новой экранизации повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», уверяет Deadline.

Иэн Маккеллен присоединился к актерской команде «Рождественской песни» с Джонни Деппом
фото: kayiprihtim.com

Депп воплотит образ Эбенезера Скруджа, а Тиллман предстанет в качестве призрака Настоящего. Одну из ролей также доверили Андреа Райзборо. Фильм разрабатывает студия Paramount, а режиссером назначен хоррормейкер Тай Уэст. Сценарий пишет Натаниэль Халперн. Премьера картины «Эбенезер: Рождественская история» намечена на 13 ноября 2026 года.

Над экранизацией повести Диккенса также работают Warner Bros. и Роберт Эггерс. На роль Скруджа рассматривается Уиллем Дефо.
№ 3
Yanina Sokolova   9.11.2025 - 19:39
Чей фильм окажется лучше - студии Парамаунт или Ворнер Бразерс, будет видно. Делаем ставки. читать далее>>
№ 2
Макс Милиан   9.11.2025 - 19:37
... Оригинальное произведение Диккенса называется «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями», а фильмы по нему обычно переводят как «Рождественская история». читать далее>>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   9.11.2025 - 19:26
Что-то я не поняла, так как в итоге будет называться, "Рождественские истории" или "Рождественская песнь"? и как по мне проект масштабный, а премьера назначена уже меньше чем через... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Ссылки по теме
Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»
Уиллем Дефо может сыграть Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Диккенса
Джонни ДеппУиллем ДефоИэн МакКелленАндреа РайзбороТрамелл ТиллманТай УэстРоберт Эггерс

