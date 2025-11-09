Кино-Театр.Ру
Роберт Паттинсон, семейная терапия и гениальная мстительница: главные трейлеры за неделю

9 ноября
2025 год

9 ноября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Волчок»
Онлайн-кинотеатр Okko представил новый трейлер приключенческой комедии. В главных ролях: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьёв, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару и другие. Режиссёр проекта — Константин Смирнов. Съемки фильма проходили в Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.

«Волчок». Трейлер №2

Читать «Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона

«Тайны следствия-25»
5 ноября подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям юбилейного, 25-го сезона легендарного детективного сериала. В новом сезоне сериала-хита самый красивый следователь страны Мария Швецова (Анна Ковальчук) и ее профессиональная команда продолжат расследовать запутанные преступления и раскрывать опасные тайны Петербурга.

«Тайны следствия-25»

Читать Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование

«К себе нежно»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма, основанного на книге Ольги Примаченко «К себе нежно».К 40 годам хирург Надя понимает, что перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти 6 «уроков нежности». Режиссёром выступил Иван КитаевБывшие»). Ведущие роли исполнили Карина Разумовская, Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова и Ольга Медынич.

«К себе нежно». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Бывшие» Ивана Китаева

«Комментируй это»
29 января 2026 года в прокат выйдет комедия Юлии ТрофимовойСтрана Саша»). Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными? В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский и другие.

«Комментируй это»

Смотреть онлайн «Страна Саша» Юлии Трофимовой

«Гостья»
Онлайн-кинотеатр Иви объявил дату премьеры фантастического детектива с Ириной Пеговой и Дашей Верещагиной в главных ролях. Все серии выйдут на платформе уже 13 ноября. Дочь-вундеркинд известного астронома, обвинённая в его убийстве, бежит из Калуги в Москву. Там она селится в квартире добродушной незнакомки Зои и зачем-то начинает мстить всем Зоиным обидчикам.

«Гостья»

Читать Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

«Зверобой. Северный след»
Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер продолжения детективного сериала. После событий первого сезона принципиальный следователь Олег Хлебников (Павел Чинарёв) покидает таёжный город Вахта, инсценирует свою смерть и скрывается в прибрежном городе Обручеве. Спустя полгода здесь происходит серия убийств с ритуальными элементами, и Хлебников начинает собственное расследование.

«Зверобой. Северный след»

Смотреть онлайн «Зверобой»

«Космос засыпает»
11 и 12 ноября на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Стамбуле покажут драму Антона МамыкинаНеудачники») с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях. По сюжету студент-ракетостроитель, который учится в Петербурге, узнаёт о беде в своей семье. Он отправляется в родной поселок Шойна, ставя ради близких под угрозу мечту о космосе.

«Космос засыпает»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Умри, моя любовь»
Кинопрокатная компания «Про:взгляд» поделилась локализованным трейлером романтического триллера от продюсера Мартина Скорсезе с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

«Умри, моя любовь»

Читать Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс в Каннах

«Тёмные ветра», 3 сезон
10 ноября в онлайн кинотеатре «Амедиатека» стартует третий сезон криминального триллера. Зрителей ждёт погружение в культуру племени навахо, которое оберегает свои традиции от чужаков. Джо Липхорн (Зан МакКларнон) и Джим Чи (Кайова Гордон) расследуют дело об исчезновении двух подростков, а Бернадетт Мануэлито (Джессика Маттен) сталкивается с заговором внутри пограничной службы, чьи сотрудники годами прикрывают контрабанду и нелегалов.

«Тёмные ветра». 3 сезон

Смотреть онлайн «Костяной томагавк» с Заном МакКларноном

«Белдхэм. Проклятие ведьмы»
Завораживающий хоррор о силе и гранях человеческих страхов получил дублированный трейлер. После долгого отсутствия Харпер (Кэти Паркер) возвращается к матери (Патрисия Хитон) в семейное поместье. Неожиданно она сталкивается с могущественной древней сущностью, скрывающейся в стенах старого особняка. Она должна принять этот вызов, чтобы спасти себя и жизнь своего маленького ребенка.

«Белдхэм. Проклятие ведьмы»

Смотреть онлайн «Ритуал» с Патрисией Хитон

«Дети Леса 2»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера сиквела семейного фэнтези по одноимённой серии-бестселлеру писательницы Кати Брандис. Получеловек-полупума Караг соглашается на сомнительную сделку со своим бывшим наставником Эндрю Миллингом в обмен на встречу с родными. Он не подозревает, что на самом деле задумал Миллинг и с какими опасностями ему придётся столкнуться.

«Дети леса 2». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн Первая часть «Детей леса»
№ 2
Yanina Sokolova   9.11.2025 - 19:32
... Я бы тоже про комментатора-психолога глянула бы. А ещё понравился тизер "К себе нежно". читать далее>>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   9.11.2025 - 19:30
Я бы с удовольствием посмотрела "Комментируй это" и "Зверобой". К остальному как-то равнодушна. Ничего не зацепило. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Даша ВерещагинаДаниил ВоробьёвКайова ГордонМихаил ЕвлановДарья ЕкамасоваТихон ЖизневскийИван КитаевАнна КовальчукДженнифер ЛоуренсЗан МакКларнонСергей МаковецкийАнтон МамыкинОльга МедыничМарк-Малик МурашкинПелагея НевзороваКэти ПаркерРоберт ПаттинсонИрина ПеговаАлександр Петров (IV)Кирилл ПолухинАндрей ПынзаруКарина РазумовскаяМартин СкорсезеКонстантин Смирнов (VI)Андрей СмоляковАртём ТкаченкоЕвгений ТкачукЮлия ТрофимоваПатрисия ХитонЮлия ХлынинаПавел ЧинарёвМарк Эйдельштейн
фильмы
Белдхэм. Проклятие ведьмыВолчокГостьяДети леса 2Зверобой. Северный следК себе нежноКомментируй этоКосмос засыпаетТайны следствия-25Тёмные ветраУмри, моя любовь

