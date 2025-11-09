Роберт Паттинсон, семейная терапия и гениальная мстительница: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Волчок»
Онлайн-кинотеатр Okko представил новый трейлер приключенческой комедии. В главных ролях: Евгений Ткачук
, Марк-Малик Мурашкин
, Юлия Хлынина
, Андрей Смоляков
, Сергей Маковецкий
, Даниил Воробьёв
, Кирилл Полухин
, Михаил Евланов
, Андрей Пынзару
и другие. Режиссёр проекта — Константин Смирнов
. Съемки фильма проходили в Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.
«Волчок». Трейлер №2
Читать
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
«Тайны следствия-25»
5 ноября подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям юбилейного, 25-го сезона легендарного детективного сериала
. В новом сезоне сериала-хита самый красивый следователь страны Мария Швецова (Анна Ковальчук
) и ее профессиональная команда продолжат расследовать запутанные преступления и раскрывать опасные тайны Петербурга.
«Тайны следствия-25»
Читать
Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование
«К себе нежно»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма, основанного на книге Ольги Примаченко «К себе нежно».К 40 годам хирург Надя понимает, что перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти 6 «уроков нежности». Режиссёром выступил Иван Китаев
(«Бывшие
»). Ведущие роли исполнили Карина Разумовская
, Артём Ткаченко
, Пелагея Невзорова
и Ольга Медынич
.
«К себе нежно». Тизер-трейлер
Смотреть онлайн
«Бывшие» Ивана Китаева
«Комментируй это»
29 января 2026 года в прокат выйдет комедия Юлии Трофимовой
(«Страна Саша
»). Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Можно ли спасти брак, если все ваши тайные мысли становятся явными? В ролях: Александр Петров
, Юлия Хлынина
, Тихон Жизневский
и другие.
«Комментируй это»
Смотреть онлайн
«Страна Саша» Юлии Трофимовой
«Гостья»
Онлайн-кинотеатр Иви объявил дату премьеры фантастического детектива с Ириной Пеговой
и Дашей Верещагиной
в главных ролях. Все серии выйдут на платформе уже 13 ноября. Дочь-вундеркинд известного астронома, обвинённая в его убийстве, бежит из Калуги в Москву. Там она селится в квартире добродушной незнакомки Зои и зачем-то начинает мстить всем Зоиным обидчикам.
«Гостья»
Читать
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
«Зверобой. Северный след»
Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер продолжения детективного сериала
. После событий первого сезона принципиальный следователь Олег Хлебников (Павел Чинарёв
) покидает таёжный город Вахта, инсценирует свою смерть и скрывается в прибрежном городе Обручеве. Спустя полгода здесь происходит серия убийств с ритуальными элементами, и Хлебников начинает собственное расследование.
«Зверобой. Северный след»
Смотреть онлайн
«Зверобой»
«Космос засыпает»
11 и 12 ноября на кинофестивале Bosphorus Film Festival в Стамбуле покажут драму Антона Мамыкина
(«Неудачники
») с Марком Эйдельштейном
и Дарьей Екамасовой
в главных ролях. По сюжету студент-ракетостроитель, который учится в Петербурге, узнаёт о беде в своей семье. Он отправляется в родной поселок Шойна, ставя ради близких под угрозу мечту о космосе.
«Космос засыпает»
Читать
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Умри, моя любовь»
Кинопрокатная компания «Про:взгляд» поделилась локализованным трейлером романтического триллера от продюсера Мартина Скорсезе
с Робертом Паттинсоном
и Дженнифер Лоуренс
в главных ролях. Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.
«Умри, моя любовь»
Читать
Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс в Каннах
«Тёмные ветра», 3 сезон
10 ноября в онлайн кинотеатре «Амедиатека» стартует третий сезон криминального триллера. Зрителей ждёт погружение в культуру племени навахо, которое оберегает свои традиции от чужаков. Джо Липхорн (Зан МакКларнон
) и Джим Чи (Кайова Гордон
) расследуют дело об исчезновении двух подростков, а Бернадетт Мануэлито (Джессика Маттен
) сталкивается с заговором внутри пограничной службы, чьи сотрудники годами прикрывают контрабанду и нелегалов.
«Тёмные ветра». 3 сезон
Смотреть онлайн
«Костяной томагавк» с Заном МакКларноном
«Белдхэм. Проклятие ведьмы»
Завораживающий хоррор о силе и гранях человеческих страхов получил дублированный трейлер. После долгого отсутствия Харпер (Кэти Паркер
) возвращается к матери (Патрисия Хитон
) в семейное поместье. Неожиданно она сталкивается с могущественной древней сущностью, скрывающейся в стенах старого особняка. Она должна принять этот вызов, чтобы спасти себя и жизнь своего маленького ребенка.
«Белдхэм. Проклятие ведьмы»
Смотреть онлайн
«Ритуал» с Патрисией Хитон
«Дети Леса 2
»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера сиквела семейного фэнтези
по одноимённой серии-бестселлеру писательницы Кати Брандис. Получеловек-полупума Караг соглашается на сомнительную сделку со своим бывшим наставником Эндрю Миллингом в обмен на встречу с родными. Он не подозревает, что на самом деле задумал Миллинг и с какими опасностями ему придётся столкнуться.
«Дети леса 2». Тизер-трейлер
Смотреть онлайн
Первая часть «Детей леса»
обсуждение >>