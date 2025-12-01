Кино-Театр.Ру
Валентина Ляпина, Александр Самойленко и Николай Наумов отпразднуют «Масленицу»

1 декабря
2025 год

1 декабря 2025
В Красноярске стартовали съемки семейной комедии «Масленица». В картине производства LEGIO FELIX задействованы Валентина Ляпина, Александр Самойленко, Николай Наумов, Елена Валюшкина, У Хаотянь, Диана Милютина, Антон Рогачев, Денис Васильев, Олег Тактаров, Анна Котова и другие. Режиссером выступает Михаил Мерзликин. О начале съемок сообщает дистрибьютор фильма «Атмосфера Кино».

Валентина Ляпина, Александр Самойленко и Николай Наумов отпразднуют «Масленицу»
фото: Атмосфера Кино

«Этот проект для меня — больше чем кино. Это возвращение домой, к тому самому огню, у которого мне в детстве не хватало места. И вот теперь я могу не только согреться у него сам, но и поделиться этим теплом со зрителями. Я безмерно благодарен нашим продюсерам за смелость и доверие. Они поверили в эту личную, почти исповедальную историю, и теперь она оживает на площадке. Уже сейчас, глядя на отснятый материал, я вижу то, что мы задумали. Полотно, где Сибирь дышит, снег искрится под солнцем, как на картинах Сурикова, а герои проходят через испытание праздником, чтобы обрести себя. В наше непростое время не хватает именно такого, честного и доброго кино, которое не убегает от правды, но говорит о главном: о любви, о семье, о том, что самое важное — быть вместе. Я верю, что после нашего фильма зрители захотят печь блины, обнимать своих близких и чувствовать себя частью чего-то большого и настоящего. Мы снимаем именно такое кино», — рассказывает Михаил Мерзликин.

По сюжету Полина мечтает учиться за границей и внезапно девушке представляется шанс — если ей удастся познакомить китайского студента с русскими традициями на ярмарке по случаю Масленицы, ее желание наконец-то исполнится. Однако перед приездом гостя из Поднебесной Полина ломает ногу и отправляет вместо себя подругу Олю, которая ни слова не знает на китайском… В то же время непослушные дети пытаются устроить на празднике личную жизнь своего дедушки, но взрослые почему-то никак не хотят играть по их правилам. Однако Масленица творит чудеса — отгремев весельем и накормив блинами, она растопит лед в душах и напомнит всем, что весна начинается с тепла человеческого сердца.

«Если честно, я никогда не участвовала в масленичных гуляниях, поэтому, когда я прочитала сценарий, мне настолько понравилось, как они описаны, что мне безумно захотелось, во-первых, самой побывать на настоящей Масленице, а во-вторых, показать этот праздник зрителю, который также, возможно, мало что знает о нем. Я поняла, что мое поколение и поколение помладше мало знакомы с этой русской традицией. А ведь она такая замечательная», — признается Валентина Ляпина.

Валентина Ляпина, Александр Самойленко и Николай Наумов отпразднуют «Масленицу»
фото: Атмосфера Кино

Съемки фильма пройдут в знаковых местах города: на острове Татышев, в арт-резиденции «Каменка», на коммунальном мосту, в аэропорту Красноярск и других площадках. На острове Татышев для фильма будет построен ярмарочный городок. В проекте задействуют более 400 артистов массовых сцен, среди которых будут сами красноярцы и около 250 профессиональных исполнителей.

Фильм выйдет в прокат 8 марта 2027 года при поддержке Фонда кино. Генеральными продюсерами выступили Илья Куликов, Андрей Семенов, Руслан Соколов и Владимир Пермяков.

«Для нашей компании это очень знаковая картина. Мы занимались ей несколько лет. Наша картина выходит 8 марта 2027 года, и это будет первый день Масленичной недели, который еще и совпадает с международным женским днем. В честь такой даты мы готовим полноценный сибирский блокбастер, семейный, с уникальными видами Красноярска, которых еще не было в большом кино. Красноярск прекрасен, особенно в вечерних сценах, город в это время полон огней и романтики», — добавляет продюсер Владимир Пермяков.
