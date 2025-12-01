Стартовал прием заявок на XIII премию АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения открыла прием заявок на XIII Национальную кинематографическую премию АПКиТ. Подать заявку можно до 20 декабря 2025 года включительно, сообщает пресс-служба организации.
фото: пресс-служба премии
XIII премия АПКиТ будет вручаться в следующих номинациях: «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)», «Лучший телесериал (5-19 серий)», «Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)», «Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)», «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучший комедийный сериал», «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм».
Принять участие в конкурсе могут сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в 2025 году на российских федеральных телеканалах, видеосервисах или в кинотеатральном прокате. В случае с сериалом допустимо, чтобы в текущем году вышли не все его эпизоды. В каждой номинации можно выдвигать неограниченное количество проектов.
Продюсеры также вручат индивидуальные награды в категориях: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале», «Лучшая актриса второго плана в сериале».
обсуждение >>