Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти»

«"Нефть" — это история о том, как далеко может зайти обычный человек, когда теряет самое дорогое. Наш главный герой — не супермен и не искатель приключений. Он простой сантехник, который бесконечно любит свою семью и ради нее готов на все. Наверное, каждому из нас знакома эта готовность пойти на отчаянный шаг ради близких. Именно это и делает путь Семена таким интересным для зрителей: мы станем свидетелями попытки обычного человека доказать, что он чего-то стоит», — рассказывает Антон Васильев.
Города как люди: есть счастливчики, а есть лузеры. Городу Нижневартовску повезло: все доходы от Самотлорского месторождения осели там. А вот городу Шевелево, что в каких-то пятидесяти километрах — не повезло: нет ни нефти, ни денег, ни инфраструктуры. От всех благ цивилизации и нефтяных доходов области оно удалено так же безнадежно, как Точка Немо от ближайшей суши. Но однажды одно небольшое землетрясение, почти незаметное, сдвигает что-то в земной коре, и колодец местного водопроводчика Семена Плахова (Антон Васильев) вместо воды неожиданно наполняется нефтью.
Теперь у Семена есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт. Чтобы доказать жене (Елена Николаева), которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семен вместе с местным одаренным фриком Ульяном (Иван Добронравов) осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».
«Мы очень хотели на главную роль именно Антона Васильева, но то, что на все остальные роли согласились звезды первой величины, говорит о качестве сценария и проделанной нами и продакшном 1-2-3 работы. "Нефть" — это большой кросс-жанровый проект, который, я уверен, станет в один ряд с золотыми хитами нашей платформы. И лично я испытываю смешанные чувства радости и гордости, потому что это первый сериал, который от и до запускает новая команда онлайн-кинотеатра PREMIER!», — отмечает генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров.
обсуждение >>