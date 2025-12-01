Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти»

1 декабря
2025 год

Новости кино >>
1 декабря 2025
Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили о начале съемок многосерийной драмы с элементами комедии «Нефть». Проект, который снимают 1-2-3 Production и M5 Production, расскажет историю о том, как скромный провинциальный работник водоканала пускается во все тяжкие, став теневым нефтедобытчиком. В сериале играют Антон Васильев, Иван Добронравов, Елена Николаева, Александр Горбатов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина, Андрей Максимов, Валери Зоидова и другие. Режиссером выступает Алексей Шабаров.

Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти»
фото: пресс-служба 1-2-3 Production

«"Нефть" — это история о том, как далеко может зайти обычный человек, когда теряет самое дорогое. Наш главный герой — не супермен и не искатель приключений. Он простой сантехник, который бесконечно любит свою семью и ради нее готов на все. Наверное, каждому из нас знакома эта готовность пойти на отчаянный шаг ради близких. Именно это и делает путь Семена таким интересным для зрителей: мы станем свидетелями попытки обычного человека доказать, что он чего-то стоит», — рассказывает Антон Васильев.

Города как люди: есть счастливчики, а есть лузеры. Городу Нижневартовску повезло: все доходы от Самотлорского месторождения осели там. А вот городу Шевелево, что в каких-то пятидесяти километрах — не повезло: нет ни нефти, ни денег, ни инфраструктуры. От всех благ цивилизации и нефтяных доходов области оно удалено так же безнадежно, как Точка Немо от ближайшей суши. Но однажды одно небольшое землетрясение, почти незаметное, сдвигает что-то в земной коре, и колодец местного водопроводчика Семена Плахова (Антон Васильев) вместо воды неожиданно наполняется нефтью.

Теперь у Семена есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт. Чтобы доказать жене (Елена Николаева), которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семен вместе с местным одаренным фриком Ульяном (Иван Добронравов) осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».

Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти»
фото: пресс-служба 1-2-3 Production

Генеральными продюсерами сериала выступили Сергей Косинский, Давид Кочаров, Борис Ханчалян, Эдуард Илоян. Ведущий продюсер проекта руководитель собственного производства PREMIER — Алексей Федоров.

«Мы очень хотели на главную роль именно Антона Васильева, но то, что на все остальные роли согласились звезды первой величины, говорит о качестве сценария и проделанной нами и продакшном 1-2-3 работы. "Нефть" — это большой кросс-жанровый проект, который, я уверен, станет в один ряд с золотыми хитами нашей платформы. И лично я испытываю смешанные чувства радости и гордости, потому что это первый сериал, который от и до запускает новая команда онлайн-кинотеатра PREMIER!», — отмечает генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ольга Бузова и Владимир Яглыч пытаются спасти пельменный завод в трейлере комедии «Равиоли Оли»
Кристина Асмус устроится хирургом в «Склиф» 2 декабря
МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году
Поиск по меткам
PREMIERSTART
персоны
Кристина АсмусАнтон ВасильевАлександр Горбатов (II)Иван ДобронравовВалери ЗоидоваЭдуард ИлоянСергей КосинскийДавид КочаровАндрей Максимов (III)Елена Николаева (II)Иван ОхлобыстинАлексей Федоров (II)Роза ХайруллинаБорис ХанчалянАлексей Шабаров
фильмы
Нефть

фотографии >>
Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти» фотографии
Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти» фотографии
Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти» фотографии
Антон Васильев и Иван Добронравов построят подпольный бизнес на «Нефти» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.

День рождения >>

Павел Белозёров
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Ричард Прайор
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram