Документальный фильм «Брат навсегда» появится в сети 12 декабря

1 декабря
2025 год

1 декабря 2025
Документальный фильм «Брат навсегда» появится в сети 12 декабря. Впервые сразу семь ведущих онлайн-кинотеатров: Okko, Кион, PREMIER, Start, Wink, Иви и Кинопоиск совместно представят и поддержат картину, сообщают пресс-службы платформ.

фото: продюсерская кинокомпания СТВ

Отмечается, что документальный фильм «Брат навсегда» — это не просто рассказ о дилогии Алексея Балабанова «Брат», а размышление об ответственности перед большим культурным наследием, которое передается из поколения в поколение, поиске своего места в нем и попытке придать ему продолжение. Режиссерами документального фильма стали Анна и Григорий Сельяновы, которые исследовали не только закулисье съемочного процесса дилогии «Брат», изучили редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания, но также обратились к экспертам, чтобы понять главное: как фильмы Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России.

«Дилогия "Брат" продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем для поколения. Мы задались вопросом, почему так происходит, и получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке — по стилю, тону, образу мышления», — рассказывает режиссер картины Григорий Сельянов.

Создание фильма было посвящено юбилейной дате — 25-летию со дня выхода картины «Брат 2». Съемочная группа побывала в знаковых локациях дилогии в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке. Зрителей ждут эксклюзивные кадры с дачи Балабанова под Санкт-Петербургом, где писался сценарий фильма «Брат». В съемках приняли участие Федор и Петр Балабановы, режиссер Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие.
№ 1
ДаринаКароль   1.12.2025 - 21:10
Видимо площадки решили проверить свою популярность - где ж будут смотреть зрители документалку... читать далее>>
Всего сообщений: 1
