Телепремьера 25-го сезона «Тайн следствия» с Анной Ковальчук состоится 8 декабря

1 декабря
2025 год

1 декабря 2025
Телевизионная премьера 25-го сезона культового детективного сериала «Тайны следствия» состоится 8 декабря в 21:30 в эфире «России». Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук, Дмитрий Миллер и другие. Режиссером выступает Максим Демченко, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера 25-го сезона «Тайн следствия» с Анной Ковальчук состоится 8 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Специально к юбилейному сезону главные актеры сериала сняли короткометражный фильм «Тайны последствия», режиссером которого выступил Алексей Комашко. Эксклюзивно картина вышла на медиаплатформе «Смотрим».

«Идея короткометражки родилась случайно. Как-то мы с Александром Новиковым в вагончике говорили про капустник, посвященный окончанию съемок "Тайн следствия-25", и думали, что бы такое снять развлекательное, чтобы было потом что вспомнить, повеселиться. И я предложил написать сценарий, а когда написал и показал его Анне Ковальчук, она отправила его руководству канала почитать. Было сразу же сказано: "Это нужно срочно снять и выпустить на "Смотрим"!". Мы сначала подумали, что это шутка. Но нет: на съемки были выделены время и люди. И вот мы взяли и сняли», — рассказывает Алексей Комашко.

Новый 25-й сезон начинается с громкого праздника, который оборачивается трагедией: на юбилее любимой зрителями секретарши Зои (Юлия Яковлева) прогремит взрыв. Кто был целью – виновница торжества или ее гости из прокуратуры и Следственного комитета, предстоит узнать Швецовой. Этот запутанный клубок и приведет к героям из прошлого.

«В новом сезоне мы решили вернуть на экран многих героев из первых сезонов, которые в свое время полюбились зрителю. Одни из них станут свидетелями преступления, другие – потерпевшими. Помимо Зои зрителей ждут встречи с ее супругом – журналистом Антоном Старосельцевым (Олег Алмазов), следователем Борисом Шиповым (Антон Ксенев), прокурором Николаем Филоновым (Игорь Григорьев), первым и вторым мужьями Швецовой – Андреем Переваловым (Александр Чевычелов) и Дмитрием Луганским (Мирослав Малич), а также с ее давней подругой Альбиной Крутицкой (Алла Довлатова). Каждая встреча со старыми персонажами – это и радостный момент, и испытание. Я никогда не работал с этими артистами, не знал их, и они страшно волновались», — признается Максим Демченко.

Телепремьера 25-го сезона «Тайн следствия» с Анной Ковальчук состоится 8 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Предстоит встреча с давним знакомым и майору юстиции Людмиле Колонковой. Создатели сериала решили наконец-то рассекретить имя отца ее сына Ванечки. «Кто он? Не скажу! Должна же быть какая-то интрига, – говорит исполнительница роли Людмилы Колонковой Ольга Павловец. – Но, для тех, кто внимательно смотрел на телеканале "Россия" первый в истории «Тайн следствия» спин-офф под названием "У самого моря", это уже не тайна». Впрочем, при каких обстоятельствах в 25-м сезоне состоится встреча Колонковой и отца ее ребенка, раньше времени не разглашают.

Личная жизнь главной героини – важная составляющая сериала с самых первых серий «Тайн следствия»: это то, за чем следят зрители, искренне переживая за Марию Сергеевну и желая ей найти достойного спутника.

«В жизни всем нам хочется какой-то стабильности и близкого человека рядом. Но с полки мы берем книги с романами, чтобы окунуться в атмосферу романтики, любви и страсти. Поэтому и в сериале приходится идти на поводу у зрителей, придумывая для Марии Сергеевны новые романтические истории. В этот раз любовная линия героини приходит к своему логическому завершению. Я прямо знала, что для Марии Сергеевны этот человек подходит лучше всего, что Швецовой нужен именно такой спутник. И на это все изначально намекало... Более того, общаясь с ребятами, которые служат до сих пор, я понимаю, что все, что происходит, – это логичная история. А вот чем она закончится, все увидят, посмотрев юбилейный сезон», — отмечает Анна Ковальчук.

Все события «Тайн следствия» разворачиваются в Санкт-Петербурге и его окрестностях, поэтому город на Неве является полноправным главным героем сериала. «Линия Петербурга очень важна: не секрет, что зрители хотят видеть в этом сериале город на Неве. Локации мы стараемся не повторять, каждый раз придумываем новые объекты, новую среду. У нас были съемки и на свалке, где работали бульдозеры, а пейзажи были как из фильмов-катастроф, и в резиновой лодке посреди Финского залива, и, конечно, на питерской крыше!», — добавляет режиссер.
обсуждение
№ 1
ДаринаКароль   1.12.2025 - 21:05
Им что не хватило 25 сезонов, что ещё и короткометражку снимают? Вообще маразм походу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
анонс

что почитать?

