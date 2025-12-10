Алексей Вакулов расскажет о буднях акушеров-гинекологов

Кино-Театр.Ру
10 декабря
2025 год

10 декабря 2025
После большого успеха медицинской остросюжетной мелодрамы «Женский доктор» «Dомашний» решил снять римейк этого сериала – 40-серийную медицинскую докудраму «Доктор, я боюсь…» для дневного эфира. Согласно пресс-службе телеканала, истории будут основаны на реальных событиях. В главной роли – Алексей Вакулов.

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету харизматичный, дерзкий и очень успешный врач-гинеколог Андрей Крылов (Вакулов) оставляет столичную практику в популярной клинике и приезжает работать в областную больницу. Он сразу привлекает к себе внимание сотрудниц и пациенток, чем вызывает безудержную ревность коллег. По больнице ползут слухи: Крылов совершил врачебную ошибку и с позором уехал из Москвы. Все уже почти уверены: новичок явно что-то скрывает. Пока одни коллеги начинают «копать» под Крылова с целью подставить и занять его место, кто-то испытывает к нему романтические чувства. Масла в огонь подливает обиженная бывшая жена Крылова, готовая всему миру рассказать о темном прошлом экс-супруга.

«Доктор Крылов — это в первую очередь профессионал, для него работа — это миссия. Его цель — помогать появляться на свет новым людям, спасать жизни. Ради этой цели он готов практически на все: нарушать правила, даже закон. При этом может оказаться очень ранимым в личностных отношениях. У меня много родственников врачей. У них особое отношение к работе, к людям, к жизни. Оно может быть где-то циничным, где-то очень трепетным, жестким, милосердным. Но есть такое выражение: "хирургу приходится резать, делать больно, чтобы спасти жизнь". Для обычных людей, пациентов, врачи — это сверхлюди. К ним приходят за помощью, спасением, приходят со своей бедой, болью, открываются, делятся даже сокровенными проблемами, которые не касаются здоровья. И врач обязан помочь, несмотря на усталость и личные жизненные обстоятельства. При этом они сталкиваются со своими проблемами, невзгодами и пытаются их решать, и это выходит иногда неловко, комично, грустно, романтично, забавно... Мне кажется, зрителям за этим интересно будет наблюдать», — считает Алексей Вакулов.

Читать «Женский доктор-4»: Как зрители повлияли на новый сезон популярного сериала
Компанию Вакулову и конкуренцию его герою составили Ольга Зайцева в образе заведующей отделением Ольги Родионовой и Сергей Мухин в роли врача УЗИ Сергея Батурина. Врача-репродуктолога Нину сыграет Елизавета Коровина, а акушерку бабу Валю — Ирина Абросимова.

Ольге Зайцевой «никогда раньше не доводилось играть врача, тем более — заведующую отделением. Несмотря на то, что все происходило быстро, я успела подготовиться: поговорила с заведующей гинекологическим отделением в одной из московских больниц, обсудила нюансы с друзьями-врачами. Так что у меня даже был образ, с кого списать мою героиню. Она мне очень нравится. В ней есть все: и строгость, и ранимая душа, и любовь, и, главное, сострадание, а это то, что делает врача не просто профессионалом, а настоящим человеком. Я считаю, что у проекта огромная социальная значимость. Он о женщинах, которые попадают в тяжелые жизненные ситуации, но все равно принимают важнейшее решение – сохранить ребенка. Для меня дети – это самое главное в жизни, у меня у самой их двое, и я уверена: рождение ребенка – это, наверное, самое важное, что может быть для женщины. Остальное – вторично».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
что почитать?

