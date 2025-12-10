Кино-Театр.Ру
Моряк Максим Емельянов останется без «Большой воды» 15 декабря

10 декабря
2025 год

10 декабря 2025
На НТВ 15 декабря в 22:15 состоится премьера 16-серийной приключенческой драмы «Большая вода». Главные роли исполнили Максим Емельянов, Анастасия Крылова и Александр Красовский, а компанию им составили Сергей Яценюк, Александр Марушев и Сергей Перегудов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Сюжет сериала "Большая вода" разворачивается в Забайкалье, в таежных районах, где добывают золото, промышляют "черные копатели" и прочие криминальные авантюристы. А я как раз родом из города Читы и рос в тех краях. Многие описанные в сценарии события мне уже были знакомы из рассказов и баек про старателей, которые я слышал в детстве. Даже народная песня есть: "По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах…". После прочтения сценария я словно увидел в нем свою малую родину и загорелся экранизировать эту приключенческую историю. Подробности сюжета раскрывать я не буду, пусть зрители сами все увидят. Скажу лишь одно — в этой истории столкнутся "алчная жажда наживы" и "добро, которое с кулаками"», — говорит режиссер сериала Леонид Пляскин.

По сюжету корабельный старшина Егор Ермаков (Емельянов) возвращается в родной поселок после шестилетнего отсутствия. Его отец Иван (Красовский) надеется, что сын продолжит вековые традиции семьи, которая занимается сплавом леса и грузов по сибирской реке. По словам Максима Емельянова, «сериал "Большая вода" точно понравится любителям острых приключений, сюжет получился в духе Джека Лондона. Действие картины разворачивается в таежной глубинке, а главная мысль в том, что в жизни есть ценности дороже золота. Люди часто сильно меняются, когда на них сваливаются большие деньги: кого-то они портят, кто-то просто становится другим. Обстоятельства вынуждают моего героя Егора Ермакова вернуться в родном поселок после шестилетнего отсутствия. Его ждут дом и семья, но он тоскует. Реки вокруг не радуют, а тут еще и отец со своими нравоучениями. Из-за этого внутри персонажа происходит борьба».

Александр Красовский признался, что впервые в своей актерской карьере исполнил роль отца главного героя: «Иван — обычный мужчина с четким, твердым взглядом на жизнь, который хочет, чтобы его семейное дело продолжил сын. Но тот, ввиду ряда событий, уезжает из поселка и становится моряком, при этом не собираясь возвращаться домой. Моего героя такое положение дел не устраивает. Из-за этого между ними разгорается конфликт, который не прекращается, даже когда сын возвращается домой. При этом, как отец, мой герой испытывает огромную любовь к своему ребенку».

В первый же день между Ермаковым и его другом детства Юрой Аникеевым происходит конфликт: пока Егор был в армии, его любимая девушка Лена (Крылова) вышла замуж за Юру. Спустя сутки Аникеев погибает, а все подозрения падают на главного героя. Чтобы оправдаться, Егор начинает собственное расследование и помогает местному следователю разобраться в череде загадочных происшествий. Между бывшими влюбленными вновь вспыхивают чувства, однако отец Егора против увлечения сына.

«Внешне моя героиня достаточно хрупкая, но на ее пути появляются испытания, в которых она проявляет свои силу и стойкость. Несмотря на все связанные с криминалом проблемы, которые ей оставил муж, она остается человеком. В какой-то момент ей даже приходится испытать страх потери ребенка… но и это она способна выдержать. Локации у нас были просто невероятные, что в Твери, что на Красной Поляне. Думаю, сериал получится очень красивым, а сама история интересной и запоминающейся. В "Большой воде" у нас просто замечательный режиссер Леонид Пляскин, хочется сказать ему огромное спасибо», — поблагодрила постановщика Анастасия Крылова.

Вскоре Егор начинает подозревать, что к убийству друга причастны нелегальные золотодобытчики, контролирует которых некий Хозяин. Никто не знает, кто он, как выглядит и как осуществляет контроль над всей криминальной братвой. Егору предстоит вступить в серьезное противостояние с «золотой» мафией, чтобы спасти свою любовь, узнать, кто на самом деле виновен в гибели Юры и защитить семью от преступников, с которыми вступил в конфликт еще во время службы на флоте.
