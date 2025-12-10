Максим Блинов и Матвей Черников снимаются в детективе «Возвращенец»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки 16-серийного остросюжетного детектива «Возвращенец» производства компании «Триикс Медиа». Согласно пресс-службе ТВ-3, главные роли в сериале исполняют Максим Блинов и Матвей Черников. Премьера состоится на телеканале в 2026 году.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
По сюжету после контузии, полученной в зоне боевых действий, майор Константин Андреев переводится в Петербург и попадает в элитный отдел уголовного розыска. Его напарником становится Артем Белов — на первый взгляд несерьезный молодой парень, сын генерала, у которого все в жизни устроено. Но со временем становится ясно, что их объединяет неравнодушие к работе и человеческим судьбам. Вместе они сталкиваются с серией дел, за которыми проступает тщательно выстроенная система «теневого правосудия», где размываются понятия о законе и справедливости. Максим Блинов «рад приступить к новой работе! По правде сказать, мне самому очень интересно, что у нас получится в итоге. Сценарий кажется мне интересным, съемочная группа и состав исполнителей состоит из талантливых, любящих свое дело людей, а это вселяет в меня надежду на то, что у нас получится проект, достойный внимания. Мне по-человечески очень импонирует герой, которого я исполняю. Я надеюсь, что посредством нашей совместной с режиссером работы мы сможем заразить этой симпатией и зрителей и воплотить созданный сценаристами образ».
«Съемки начались, и пока все идет замечательно. Команда потрясающая: хоть мы и недолго работаем вместе, а раньше лишь пересекались на других проектах, мы уже успели сродниться. Это моя первая главная роль, поэтому я немного нервничаю, но всегда чувствую поддержку от режиссера Андрея Аверкова и всей группы — это очень важно. Этот проект для нас как творческий ребенок — ему нужны любовь и понимание, и мне кажется, мы именно так сейчас и движемся. У меня с героем есть точка соприкосновения. В школе педагогу не нравилось, что я всегда говорю то, что думаю, — и кое в чем она была права. Артем такой же: не промолчит, если услышит ересь, и не будет бездействовать, когда обижают беззащитного. Мне нравится, что из него получается живой человек, а не нарисованный персонаж — это самое интересное в нашей работе», — делится Матвей Черников.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
В сериале также снимаются Игорь Павлов, Дмитрий Лавров, Николай Белин, Олег Абалян, Софья Карабулина, Виталий Такс, Александр Разбаш и Артем Бородич. «В "Возвращенце" меня привлекло исследование человеческого духа, столкнувшегося с травмой, утратой и необходимостью адаптироваться к новому миру, оставаясь верным своим принципам. Константин Андреев — человек старой школы, для которого честь, порядочность и справедливость по-прежнему определяющие, хотя вокруг царят цинизм и власть денег. Его образ строится на внутренней борьбе: отчаяние соседствует с решимостью, сомнения — с волевыми поступками. Ключевая дилемма "Возвращенца" — выбор между верностью своим убеждениям и попыткой приспособиться к новым условиям. Именно в этом поиске и раскрывается герой», — говорит режиссер Андрей Аверков.
«"Возвращенец" — это детектив, который начинается как история одного оперативника, а превращается в разговор о природе справедливости. Мы хотели показать героя старой школы, столкнувшегося с новой реальностью, где данные важнее инстинктов, а технологии часто работают быстрее закона. Это сериал о людях, которые пытаются сохранить в себе человечность, когда обстоятельства толкают их на темную сторону. Петербург здесь — не просто фон, а живой организм, мрачный, красивый, опасный. Идеальная атмосфера для истории, где у правды никогда не бывает одного лица», — считает генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.
обсуждение >>