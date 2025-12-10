Кино-Театр.Ру
Корниенко, Эйдельштейн, Талызина и Минекаев исполнили знаменитую песню в первой сцене из «Буратино»

10 декабря
2025 год

10 декабря 2025
В сети появилась первая сцена из сказки «Буратино» Игоря Волошина, где главный герой в исполнении Виталии Корниенко вместе с актерами Театра Карабаса Артемоном (Марк Эйдельштейн), Мальвиной (Анастасия Талызина), Пьеро (Степан Белозеров) и Арлекином (Рузиль Минекаев) исполняют знакомую каждому с детства песню «Бу-ра-ти-но».

«Буратино». Отрывок

Любимые песни («Бу-ра-ти-но», «Песня Кота и Лисы», «Серенада Пьеро» и другие) адаптированы самим Алексеем Рыбниковым, создателем оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Он вместе с сыном Дмитрием работает над музыкальным оформлением нового «Буратино» спустя ровно 50 лет, взяв за основу узнаваемое с первых нот классическое звучание с добавлением новых элементов и свежих аранжировок. Обновленная версия «Бу-ра-ти-но» уже доступна на всех музыкальных площадках (Yandex Music, VK Music, МТС Music, Zvuk, AppleMusic, iTunes).

«Буратино» выйдет на большие экраны страны 1 января. Нового Буратино воплотила Виталия Корниенко при помощи компьютерной технологии «захвата движения». «Мы с Игорем Волошиным обговаривали множество деталей моего персонажа — голос, моторику, много обсуждали смех и саму речь Буратино. У него моя мимика, мои движения, мой голос, моя речь, даже ямочки мои, если приглядеться. Мы обсуждали насколько мультяшный у него будет голос, насколько с хрипотцой, насколько высокий, насколько низкий, все мельчайшие детали. Смех у Буратино хотели, чтобы был похож на смех нашего режиссера, такой же звонкий, яркий, и все время лучезарная улыбка на лице. Мы придумывали много необычных фишек вместе с Игорем, например, что Буратино будет подтягивать штаны так же как его папа Карло. А еще у него такой же чих, как у меня», — рассказала юная звезда.

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
Съемки сцен с участием Буратино состояли из пяти этапов. Команда всегда начинала с репетиции сцены с участием всех актеров, включая Виталию Корниенко, чтобы все знали, на каком уровне будут глаза Буратино или, например, чтобы папа Карло на правильной высоте держал его за руку. Первый дубль сцены снимался с участием главного героя Буратино в исполнении актрисы. Виталия всегда работала в костюме с технологией motion capture, что позволяло полностью захватить все движения и действия персонажа. Следующий дубль — все тоже самое только уже без Виталии в кадре, то есть актеры разговаривали буквально с пустым местом. При этом Корниенко часто присутствовала за кадром и проговаривала реплики Буратино, продолжая взаимодействовать с коллегами. После снимались референсные кадры уже с деревянным макетом Буратино: если он двигался в кадре, специальный кукловод проводил куклу по всей траектории передвижений героя в сцене. Завершали процесс специальные дубли для компьютерной графики с использованием HDRI технологий. Всего было создано три куклы-дублера Буратино: деревянная, пластмассовая и синяя хромакейная. Также было сделано множество отдельных синих хромакейных частей главного героя для кадров разной крупности: руки, ноги, туловище и голова.

«Я хочу сказать, и это очень важно, мы не сняли ремейк "Буратино". Это не советский телефильм 1975 года, это оригинальный сценарий, написанный по мотивам "Пиноккио" Карло Коллоди и сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино" Алексея Толстого, то есть это микс, и очень оригинальный сценарий, — говорит режиссер Игорь Волошин. — При помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство. Что говорить, когда мы все поем в кино — Бу—ра—ти—но!, ты волей-неволей касаешься этой энергии, работаешь с ней, и это, конечно, счастье и чудо».

Корниенко, Эйдельштейн, Талызина и Минекаев исполнили знаменитую песню в первой сцене из «Буратино»
фото: пресс-служба студии Art Pictures Studio

Папу Карло играет Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро стал Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса выступает Федор Бондарчук, а его сообщник Дуремар — Лев Зулькарнаев. Пару очаровательных мошенников Алису и Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортилы исполнила Светлана Немоляева.
№ 2
MJ2002 (Пермь)   10.12.2025 - 17:18
... Учитывая, что Буратино выглядит мальца пугающим, то вопрос Ваш уместен... читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   10.12.2025 - 17:00
Точно веселый фильм? Всегда ждешь подвоха, по инерции, опыта за прошлые годы. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Степан БелозёровФёдор БондарчукИгорь ВолошинЛев ЗулькарнаевВиктория ИсаковаВиталия КорниенкоРузиль МинекаевСветлана НемоляеваАлександр Петров (IV)Алексей РыбниковДмитрий РыбниковАнастасия ТалызинаАлексей ТолстойМарк ЭйдельштейнАлександр Яценко
фильмы
БуратиноПриключения Буратино

