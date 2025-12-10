Кино-Театр.Ру
Анна Уколова освоит профессию «Дальнобойщицы»

10 декабря
2025 год

Новости кино >>
10 декабря 2025
Начались съемки семейной комедии PREMIER и ТНТ «Дальнобойщица» с Анной Уколовой и Владимиром Епифанцевым в главных ролях. Сериал снимается кинокомпанией 1-2-3 Production при поддержке арт-кластера «Таврида» и контент-студии «Юг. Кино» в партнерстве с «КАМАЗом», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Анна Уколова освоит профессию «Дальнобойщицы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Когда я читала сценарий, то сразу же подумала, что роль написала как будто специально для меня! Ну "Дальнобойщица", конечно это мое. Сериал снимает очень перспективный молодой режиссер. Команда замечательная. Полное взаимопонимание на площадке. А съемки проходят в живописном зимнем Крыму. Что может быть лучше?», — говорит Анна Уколова.

По сюжету дальнобойщик Витя (Епифанцев) и его жена домохозяйка Валя (Уколова) решают окончательно выяснить, кто в семье главный. Они любят друг друга, однако воспитание троих детей, тяжелая работа и ведение хозяйства накладывают печать усталости на обоих родителей. Первой не выдерживает Валя, которая чувствует, что муж недооценивает ее заслуги в семье. В свою очередь, Витя уверен, что его вклад в семью самый важный, а жена просто «домом занимается». Чтобы выяснить разногласия герои вынуждены поменяться ролями – Валя садится за руль КАМАЗа, а Витя остается дома с детьми и ведет хозяйство. Оказавшись в новых для себя обстоятельствах, супруги начинают понимать, что в семье важны оба и нельзя недооценивать труд друг друга.

Читать интервью Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю»
Компанию исполнителям главных ролей составят Валентина Мазунина, Филипп Волошин, Ольга Хохлова, Влад Прохоров и Дмитрий Власкин. Режиссерское кресло занял Георгий Даниелянц, за визуальную составляющую отвечают оператор Максим Молчанов и художник-постановщик Ольга Карасик.
Владимир Епифанцев возьмет в напарники искусственный интеллект
Роза Хайруллина, Анна Уколова, Антон Лапенко и Валентина Мазунина появятся в продолжении «Волшебного участка»
