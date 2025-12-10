Кино-Театр.Ру
В России идет работа над фильмом «Каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах»

10 декабря
2025 год

10 декабря 2025
Российские кинематографисты снимут полнометражный фильм «Каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах». Об этом сообщил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров во время выступления на пленарном заседании Российско-Эмиратского бизнес-форума в Дубае.

В России идет работа над фильмом «Каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах»
фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

Холдинг также расширит производство шоу на территории ОАЭ. Два сезона шоу «Выжить в Дубае», снятые в Эмиратах, собрали свыше 40 миллионов просмотров на YouTube, в следующем году география съемок расширится – они будут проходить в том числе в Абу-Даби и Рас-Аль-Хайме. По словам Жарова, популяризация ОАЭ в телешоу среди российских зрителей уже привела к увеличению туристического потока как минимум на 10%. Он напомнил, что за последние три года дистрибьютор «Централ Партнершип», входящий в холдинг и контролирующий 46% российского кинорынка, представил в кинотеатрах ОАЭ 11 российских фильмов.

Глава «Газпром-Медиа Холдинга» отметил, что все культурные мероприятия, включая кинопоказы, станут системной частью программы сотрудничества. В частности, холдинг присоединился к Академии создателей контента ОАЭ, что обеспечит ему доступ к местным продакшенам, студиям и образовательным платформам. Ведутся переговоры с крупнейшими медиаструктурами, среди которых Abu Dhabi Media и Abu Dhabi Film Commission.
№ 1
Андрей (Омск)   10.12.2025 - 18:56
И это посмотрят миллионы людей после реализации чебурнета. Можно снимать все что угодно и зрители будут. читать далее>>
Скорбим

Владимир Сулимов
8 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Сулимов.
Вячеслав Криштофович
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Вячеслав Криштофович.
Дмитрий Красильников
6 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красильников.

