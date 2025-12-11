Любовное настроение: «Госпожа Кагуя» вернется на Новый год (уже есть ролик)

Под занавес года возвращается один из самых популярных аниме-ромкомов последних лет — «Госпожа Кагуя: в любви как на войне
». Специальный эпизод под названием «Лестница во взрослую жизнь
» выйдет в эфир 31 декабря, под самый Новый год. За производство отвечает неизменная студия A-1 Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Темный дворецкий
»). А вот дайджест прошлой недели
.
Ученики элитной Академии Сютин, Кагуя Синомия
и Миюки Сироганэ
, блистают во всем: она — наследница влиятельного семейства, он — лучший ученик и президент школьного совета. Кажется, ребята идеально подходят друг другу и давно испытывают симпатию, но вот проблема: оба не хотят делать первый шаг. Чтобы сохранить преимущество в отношениях, они превращают романтику в стратегическую игру: своеобразную битву умов, где каждый шаг, случайный жест или фраза становится частью любовного наступления и поводом для новых психологических дуэлей. Однако после множества хитрых маневров и эмоциональных испытаний пара наконец стала встречаться. Спустя несколько лет Кагуя перелистывает старый фотоальбом и погружается в ностальгические воспоминания. Есть подозрения, что это намек на финал всей серии.
В чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»
В ролике звучит фрагмент опенинга «Опасные воспоминания
» (Abunai Kioku) в исполнении легендарного Масаюки Судзуки
и сэйю главной героини Аой Коги
. Для нее это первая совместная запись с певцом, так что актриса поделилась радостью: «Это большая честь и очень эмоциональный момент — петь вместе с артистом, который сопровождает проект с самого первого сезона
». Миюки вновь озвучивает Макото Фурукава
(Сайтама
из «Ванпанчмена
»), а рассказчика — Ютака Аояма
(Ибара
из «Доктора Стоуна
»).
Сериал, основанный на манге Аки Акасаки
(«Звездное дитя
»), вышел в начале 2019 года и вскоре обзавелся продолжениями: второй и третий сезоны, а также OVA и полнометражный фильм «Первый поцелуй никогда не заканчивается
». Спешл делает знакомая команда: режиссер Мамору Хатакэяма
(«Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго
», «Моя кузина — инопланетянка
»), дизайнерка персонажей Юко Яхиро
(«Неразумный ангел в танце с демоном
») и композитор Кэй Ханэока
(«Двуличный братик
», «Ария: Природа
»).
