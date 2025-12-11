Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Любовное настроение: «Госпожа Кагуя» вернется на Новый год (уже есть ролик)

11 декабря
2025 год

Новости кино >>
11 декабря 2025
Под занавес года возвращается один из самых популярных аниме-ромкомов последних лет — «Госпожа Кагуя: в любви как на войне». Специальный эпизод под названием «Лестница во взрослую жизнь» выйдет в эфир 31 декабря, под самый Новый год. За производство отвечает неизменная студия A-1 PicturesПоднятие уровня в одиночку», «Темный дворецкий»). А вот дайджест прошлой недели.


Ученики элитной Академии Сютин, Кагуя Синомия и Миюки Сироганэ, блистают во всем: она — наследница влиятельного семейства, он — лучший ученик и президент школьного совета. Кажется, ребята идеально подходят друг другу и давно испытывают симпатию, но вот проблема: оба не хотят делать первый шаг. Чтобы сохранить преимущество в отношениях, они превращают романтику в стратегическую игру: своеобразную битву умов, где каждый шаг, случайный жест или фраза становится частью любовного наступления и поводом для новых психологических дуэлей. Однако после множества хитрых маневров и эмоциональных испытаний пара наконец стала встречаться. Спустя несколько лет Кагуя перелистывает старый фотоальбом и погружается в ностальгические воспоминания. Есть подозрения, что это намек на финал всей серии.

Читать В чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»
В ролике звучит фрагмент опенинга «Опасные воспоминания» (Abunai Kioku) в исполнении легендарного Масаюки Судзуки и сэйю главной героини Аой Коги. Для нее это первая совместная запись с певцом, так что актриса поделилась радостью: «Это большая честь и очень эмоциональный момент — петь вместе с артистом, который сопровождает проект с самого первого сезона». Миюки вновь озвучивает Макото Фурукава (Сайтама из «Ванпанчмена»), а рассказчика — Ютака Аояма (Ибара из «Доктора Стоуна»).

Любовное настроение: «Госпожа Кагуя» вернется на Новый год (уже есть ролик)

Сериал, основанный на манге Аки АкасакиЗвездное дитя»), вышел в начале 2019 года и вскоре обзавелся продолжениями: второй и третий сезоны, а также OVA и полнометражный фильм «Первый поцелуй никогда не заканчивается». Спешл делает знакомая команда: режиссер Мамору ХатакэямаСёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго», «Моя кузина — инопланетянка»), дизайнерка персонажей Юко ЯхироНеразумный ангел в танце с демоном») и композитор Кэй ХанэокаДвуличный братик», «Ария: Природа»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором «Госпожи Кагуи» или о популярной группе Ling Tosite Sigure, чья музыка звучит во многих фильмах и сериалах.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
sweet poison   11.12.2025 - 11:48
Очень крутая анимешка. Легко и приятно смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Любовная Формула-4: «Сначала парни — потом цветы» — экранизация романтического хита 90-х
Сладкая парочка: «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» — согревающий школьный ромком
Век учись: «Темный дворецкий: Школа-интернат» — стильное продолжение викторианского детектива
Не сотвори из себя кумира: кавайная и криминальная изнанка японского шоубизнеса в аниме «Звездное дитя»
«Шепот сердца»: Так и надо идти, не страшась пути
Поиск по меткам
A-1 picturesАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
персоны
Аой КогаМакото Фурукава
фильмы
Ария: ПриродаВанпанчменГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГоспожа Кагуя: в любви как на войне — Лестница во взрослую жизньГоспожа Кагуя: в любви как на войне — Первый поцелуй никогда не заканчиваетсяДвуличный братикДоктор СтоунЗвездное дитяНепостижимая АхарэнНеразумный ангел в танце с демономПоднятие уровня в одиночкуСёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракугоТемный дворецкий

фотографии >>
Любовное настроение: «Госпожа Кагуя» вернется на Новый год (уже есть ролик) фотографии
Любовное настроение: «Госпожа Кагуя» вернется на Новый год (уже есть ролик) фотографии
Любовное настроение: «Госпожа Кагуя» вернется на Новый год (уже есть ролик) фотографии
Любовное настроение: «Госпожа Кагуя» вернется на Новый год (уже есть ролик) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Любовь Виролайнен (младшая)
Лия Гудадзе
Егор Кутенков
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Вероника Шмелева
Борис Щербаков
Бэтси Блэр
Бен Браудер
Жан Маре
Донна Миллз
Гилберт Роланд
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram