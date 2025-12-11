Кино-Театр.Ру
Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»

11 декабря
2025 год

11 декабря 2025
Компания Джонни Деппа IN.2 Film совместно с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло запускает работу над фильмом «Мастер и Маргарита» — первой англоязычной экранизацией легендарного романа Михаила Булгакова. Как сообщает Variety, актер может сыграть в картине одну из главных ролей.

фото: пресс-служба проекта

Помимо Дали и Ло, которые разрабатывали проект в течение нескольких последних лет, продюсерами выступят сам актер, его партнеры по компании Стивен Дьютерс и Стивен Малит, а также Tribune Pictures в лице Наташи Рогаль и Роберта Маклина. Исполнительными продюсерами выступают Константин Елкин (World Vision), Эндрю Фурман, Невин Шелит, Майкл Палетта (Tribune Pictures) и Майкл Лэнг.

Проект «Мастер и Маргарита» станет продолжением сотрудничества Светланы Дали и IN.2 Film. Ранее они работали над проектами «Жанна Дюбарри» и «Моди: Три дня на крыльях безумия», сопродюсерами которых выступили Константин Елкин и Red Sea Film Fund.

Старт съемок намечен на вторую половину 2026 года.
персоны
Джонни ДеппКонстантин ЁлкинСветлана Мигунова-Дали
фильмы
Жанна ДюбарриМоди: Три дня на крыльях безумия

