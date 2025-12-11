Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»

Компания Джонни Деппа IN.2 Film совместно с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло запускает работу над фильмом «Мастер и Маргарита» — первой англоязычной экранизацией легендарного романа Михаила Булгакова. Как сообщает Variety, актер может сыграть в картине одну из главных ролей.
фото: пресс-служба проекта
Помимо Дали и Ло, которые разрабатывали проект в течение нескольких последних лет, продюсерами выступят сам актер, его партнеры по компании Стивен Дьютерс и Стивен Малит, а также Tribune Pictures в лице Наташи Рогаль и Роберта Маклина. Исполнительными продюсерами выступают Константин Елкин (World Vision), Эндрю Фурман, Невин Шелит, Майкл Палетта (Tribune Pictures) и Майкл Лэнг.
Проект «Мастер и Маргарита» станет продолжением сотрудничества Светланы Дали и IN.2 Film. Ранее они работали над проектами «Жанна Дюбарри» и «Моди: Три дня на крыльях безумия», сопродюсерами которых выступили Константин Елкин и Red Sea Film Fund.
Старт съемок намечен на вторую половину 2026 года.
обсуждение >>