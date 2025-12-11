Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»

что почитать?

Новости кино Олег Гаас, Сергей Городничий и Марина Ворожищева сыграют в сериале «Дубровский. Зорро в России» Каст раскрыли на презентации ТВ-3

Главная тема Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым Спасения ищут Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Том Харди и другие звезды

Лайфстайл «Облысела, вкус пропадает, кожа портится»: Маргарита Симоньян рассказала о борьбе с раком Телеведущая надеется успеть воспитать детей

Интервью Тимур Батрутдинов: «Мой главный корпоратив — это моя семья» Актер — о работе с коллегами, «Форресте Гампе» и уважении к советской классике

Главная тема Превратить «Шум времени» в музыку: Репортаж со съемочной площадки фильма Алексея Учителя Как в Москве создают кино о жизни Шостаковича

Обзор сериалов «Подслушано в Рыбинске»: Тимофей Трибунцев видит мертвецов Журналист провинциальной газеты расследует убийства, в которых подозревают его самого