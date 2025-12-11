«Их что, теперь двое?»: Александр Ревва, Елена Валюшкина и Никита Тарасов в трейлере второго «Ждуна»

На этот раз Ждун отправится на Землю, чтобы отыскать в детском лагере своего друга – мальчика Никиту, с которым пришелец успел познакомиться во время своего первого приключения на нашей планете. Оказывается, среди Ждунов есть не только добрые инопланетяне, некоторые из них замышляют посетить Землю совсем не ради налаживания дружеских связей. Напомнят о себе и прежние недруги… Никите и Ждуну придется привлечь сестру Катю, дедушку Георгия Евгеньевича и даже педсостав лагеря, чтобы противостоять незваным гостям.
«Ждуна знают почти все и у большинства он вызывает улыбку и умиление. Поэтому я был рад стать частью истории. И не только я… Моя дочь тоже снялась во второй части "Ждуна". Так что это настоящая семейная комедия», — рассказывает Александр Ревва.
«"Ждун 2" получился масштабнее, смешнее и, я бы сказал, еще душевнее, чем первый фильм. На этот раз наш Ждун попадает в летний лагерь, в атмосферу детства, дружбы и приключений. Вместе с семейством Семеновых ему предстоит не только снова спасти Землю, но и понять, что значит быть настоящим другом. В фильме появятся новые герои, но главное останется неизменным — обаяние и неиссякаемый оптимизм Ждуна, — то, за что зрители уже полюбили этого персонажа», — добавляет Дмитрий Суворов.
За производство проекта отвечает кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko.
