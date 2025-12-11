Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Их что, теперь двое?»: Александр Ревва, Елена Валюшкина и Никита Тарасов в трейлере второго «Ждуна»

11 декабря
2025 год

Новости кино >>
11 декабря 2025
В сети появился трейлер фантастической семейной комедии «Ждун 2». Продолжение приключений интернет-персонажа появится на экранах кинотеатров 30 апреля 2026 года. В фильме вновь примут участие Карен Арутюнов, чьим голосом говорит Ждун, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров и Никита Тарасов. К актерскому составу присоединились Александр Ревва, Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Тимофей Кочнев, Елисей Чучилин и Вероника Журавлева.



На этот раз Ждун отправится на Землю, чтобы отыскать в детском лагере своего друга – мальчика Никиту, с которым пришелец успел познакомиться во время своего первого приключения на нашей планете. Оказывается, среди Ждунов есть не только добрые инопланетяне, некоторые из них замышляют посетить Землю совсем не ради налаживания дружеских связей. Напомнят о себе и прежние недруги… Никите и Ждуну придется привлечь сестру Катю, дедушку Георгия Евгеньевича и даже педсостав лагеря, чтобы противостоять незваным гостям.

«Ждуна знают почти все и у большинства он вызывает улыбку и умиление. Поэтому я был рад стать частью истории. И не только я… Моя дочь тоже снялась во второй части "Ждуна". Так что это настоящая семейная комедия», — рассказывает Александр Ревва.

Режиссерское кресло занял Дмитрий Суворов, он же работал над первым фильмом о приключениях Ждуна. Оператор-постановщик — Михаил Келим. Продюсерами ленты выступили Максим Рогальский, Василий Ровенский, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Анна Вельяминова.

«Их что, теперь двое?»: Александр Ревва, Елена Валюшкина и Никита Тарасов в трейлере второго «Ждуна»
фото: пресс-служба проекта

«"Ждун 2" получился масштабнее, смешнее и, я бы сказал, еще душевнее, чем первый фильм. На этот раз наш Ждун попадает в летний лагерь, в атмосферу детства, дружбы и приключений. Вместе с семейством Семеновых ему предстоит не только снова спасти Землю, но и понять, что значит быть настоящим другом. В фильме появятся новые герои, но главное останется неизменным — обаяние и неиссякаемый оптимизм Ждуна, — то, за что зрители уже полюбили этого персонажа», — добавляет Дмитрий Суворов.

За производство проекта отвечает кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В главной роли — мем: Сергей Жуков, Валерия Ланская и Виктор Хориняк
«Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
Александр Ревва, Елена Валюшкина и Сергей Чирков снимаются в продолжении «Ждуна»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Андрей Андреев (III)Карен АрутюновЕлена ВалюшкинаАнна ВельяминоваВладислав ВетровГавриил ГордеевВероника ЖуравлёваМихаил КелимТимофей КочневАлександр РевваВасилий РовенскийМаксим РогальскийМаргарита СилаеваДмитрий СуворовНикита ТарасовСергей ЧирковЕлисей ЧучилинСергей Шишкин (IV)
фильмы
ЖдунЖдун-2

фотографии >>
«Их что, теперь двое?»: Александр Ревва, Елена Валюшкина и Никита Тарасов в трейлере второго «Ждуна» фотографии
«Их что, теперь двое?»: Александр Ревва, Елена Валюшкина и Никита Тарасов в трейлере второго «Ждуна» фотографии
«Их что, теперь двое?»: Александр Ревва, Елена Валюшкина и Никита Тарасов в трейлере второго «Ждуна» фотографии
«Их что, теперь двое?»: Александр Ревва, Елена Валюшкина и Никита Тарасов в трейлере второго «Ждуна» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Любовь Виролайнен (младшая)
Лия Гудадзе
Егор Кутенков
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Вероника Шмелева
Борис Щербаков
Бэтси Блэр
Бен Браудер
Жан Маре
Донна Миллз
Гилберт Роланд
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Семейный приговор
комедия
Ирландия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram