Александру Никифорову затянуло в «Омут»

11 декабря
2025 год

11 декабря 2025
На медиаплатформе «Смотрим» 11 декабря состоялась премьера многосерийной мелодрамы «Омут» с Александрой Никифоровой в главной роли. В проекте также снимались Всеволод Болдин, Татьяна Лютаева, Николай Чиндяйкин, Владимир Курцеба, Анастасия Стежко, Владимир Стержаков и другие. Режиссером выступил Евгений Сологалов, уточняет пресс-служба сервиса.

Александру Никифорову затянуло в «Омут»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Алена (Александра Никифорова), врач скорой помощи, мечтает о скорой свадьбе и семейном счастье, но ее жених Кирилл (Владимир Курцеба) пропадает, повесив на нее огромный долг. Чтобы расплатиться с бандитами, Алена устраивается сиделкой в богатую усадьбу Ветровых – ухаживать за главой семьи Виктором (Николай Чиндяйкин), строительным магнатом, перенесшим инсульт. В доме Ветровых она знакомится с Павлом (Всеволод Болдин), сыном Виктора. Между ними сразу проскакивает искра. Но не все члены семьи рады появлению девушки. Хозяйка дома Людмила (Татьяна Лютаева) и сестра погибшей жены Павла, Оксана (Анастасия Стежко), мечтающая завоевать его любовь, строят интриги против Алены. А вскоре в усадьбе начинают происходить странные события, за которыми следует череда проблем, неприятностей и смертей.

«В нашей истории много конфликтов и динамики, любви и предательств. Безусловно, моя героиня Оксана совершает ошибки, но отрицательным персонажем я бы ее не называла. Каждый из нас порой ошибается, но самое главное – суметь потом все исправить. Думаю, что зрителю будет интересно наблюдать за развитием сюжета и внутренней трансформацией героев», — рассказывает Анастасия Стежко.

Как отмечает режиссер Евгений Сологалов, съемки проекта «Омут» выдались непростыми и проходили в несколько этапов: «Всего у нас было более 70 смен. Сначала мы снимали осень, потом в декабре выпал пушистый снег, а дальше вдруг исчез. И поэтому, когда в конце января мы приступили к новому блоку, приходилось как-то выкручиваться, дорисовывать снег. По первому образованию я актер, точно понимаю актерскую кухню, могу помочь и объяснить, как вести ту или иную сцену. Меня актеры любят, те, кто со мной работал, с удовольствием делают это вновь. Мы долго мучились с кастингом, но ансамбль в итоге вышел потрясающий. Раньше уже работал с Татьяной Лютаевой, Всеволодом Болдиным, Владимиром Стержаковым. На съемках "Омута" познакомился с Александрой Никифоровой, Владимиром Курцебой и Анастасией Стежко. В итоге все актеры сдружились на площадке, работали всегда весело и с азартом. Знаю, что многие дружат до сих пор».
№ 2
Тульский парень   11.12.2025 - 17:04
Проживаем очередной день сурка. Бедный русский врач страдает от жизненных трудностей. Самая ущемленная категория. читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   11.12.2025 - 16:31
Люблю, когда режиссеры с актерским бэкграундом снимают - они точно знают, как раскрыть потенциал артистов. Состав звездный, сюжет закрученный… У "Омута" есть все шансы стать тем сериалом, который... читать далее>>
Всего сообщений: 2
