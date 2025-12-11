Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой

11 декабря
2025 год

Новости кино >>
11 декабря 2025
Режиссер Иван Соснин снял короткометражную драму «Мам», в которой сыграли Елена Николаева, Антон Кузнецов и Дарья Екамасова. За производство отвечают Свердловская киностудия, Red Pepper Film при поддержке благотворительного фонда «Синара», сообщает пресс-служба киностудии. Съемки прошли в Екатеринбурге.

Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой
фото: пресс-служба Свердловской киностудии

По сюжету Вера много лет хранила молчание, но теперь обстоятельства вынуждают ее ворваться в жизнь успешного композитора Андрея. Эта встреча навсегда разделит их судьбы на «до» и «после». В своей работе режиссер и автор сценария Иван Соснин исследует тему безусловной и безграничной материнской любви.

«Я вырос без отца, меня воспитывала мама. И я в какой-то момент начал размышлять, если со мной что-то случится, как далеко она готова зайти. Так что "Мам" — это фантазия, но основанная на реалиях, на которых я вырос. Сценарий получился достаточно тяжелым для меня, потому что обычно я пишу в другом жанре, более оптимистичные истории. Здесь же он на тяжелую тему, с очень непростыми актерскими работами. Фильм получается очень камерным. Изначально у меня был план — рассказать историю, находясь в одной локации. Такого опыта у меня тоже еще не было, а фильмы в таком жанре я очень люблю», — рассказывает Иван Соснин.

«Мам» — это первый совместный проект Свердловской киностудии и Red Pepper Film. Генеральными продюсерами проекта выступили, соответственно, Виктор Шадрин и Яна Шмайлова.

Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой
фото: пресс-служба Свердловской киностудии

«Ваня — пишущий режиссер, он пишет всегда, и у нас есть копилка идей. Эта история, "Мам", была придумана несколько лет назад, мы постоянно думали про неё, возвращались к ней. А когда ты постоянно возвращаешься к идее, значит, в ней что-то есть, ощущение, что она появилась не просто так. Когда мы рассказали об идее "Мам" Свердловской киностудии, начало все складываться, встало на рельсы, и вот мы на съемочной площадке. Даже сейчас, когда смотришь плейбек, без монтажа, без музыки, уже бегут мурашки, а это очень хороший знак. История делается для людей, мы надеемся, что она будет нужна и важна», — отметила Яна Шмайлова.

Главные детские роли исполнили юные актеры из Екатеринбурга – Матвей Петухов и Игорь Кочнев. «Мам» стал выпускным фильмом пятого потока Курса семинаров для второго состава съемочной группы, который проходит при поддержке Министерства культуры. Практический опыт на съемочной площадке получили 63 студента и вольнослушателей.

«Съемки короткометражного фильма, пожалуй, самая главная часть обучения. Ребята учились три месяца, чтобы за три дня съемок проявить себя по максимуму и применить полученные на курсах знания на практике. Хотя было всего три смены, они получились очень насыщенными — были и ночные съемки, и съемки в квартире на очень маленькой площади. Ребята были задействованы в администрации, помогали в художественном цехе, механику камеры. Думаю, результат не заставит себя ждать, ребята увидят себя в титрах и на больших кинофестивалях», — рассказала руководитель Школы кино Екатерина Самарина.

Премьера короткометражной драмы «Мам» запланирована на 2026 год.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Легенды наших предков». Тизер-трейлер >>
«Легенды наших предков»
«Знакомство родителей»
«30 секунд»
«Далёкие близкие». Отрывок
«Иваново счастье»

обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   11.12.2025 - 18:23
Короткометражки - это всегда вызов: за ограниченное время надо успеть рассказать историю так, чтобы зритель прочувствовал. Судя по статье, этот фильм как раз из таких. Елена Николаева и Дарья Екамасова... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Иван Соснин снимет новый фильм вместе с выпускниками Школы кино «Свердловской киностудии»
Добро с мохнатыми лапами: «Легенды наших предков» — курс семейной психотерапии по рецептам уральских шаманов
Иван Соснин: «Хочется рассказать молодому поколению, о том, что на Урале есть еще мифические существа»
персоны
Дарья ЕкамасоваАнтон КузнецовЕлена Николаева (II)Матвей ПетуховИван СоснинВиктор Шадрин (II)Яна Шмайлова
фильмы
Мам

фотографии >>
Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой фотографии
Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой фотографии
Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой фотографии
Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

День рождения >>

Любовь Виролайнен (младшая)
Лия Гудадзе
Егор Кутенков
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Вероника Шмелева
Борис Щербаков
Бэтси Блэр
Бен Браудер
Жан Маре
Донна Миллз
Гилберт Роланд
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?