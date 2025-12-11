Иван Соснин снял короткометражную драму с Еленой Николаевой и Дарьей Екамасовой

Режиссер Иван Соснин снял короткометражную драму «Мам», в которой сыграли Елена Николаева, Антон Кузнецов и Дарья Екамасова. За производство отвечают Свердловская киностудия, Red Pepper Film при поддержке благотворительного фонда «Синара», сообщает пресс-служба киностудии. Съемки прошли в Екатеринбурге.
фото: пресс-служба Свердловской киностудии
По сюжету Вера много лет хранила молчание, но теперь обстоятельства вынуждают ее ворваться в жизнь успешного композитора Андрея. Эта встреча навсегда разделит их судьбы на «до» и «после». В своей работе режиссер и автор сценария Иван Соснин исследует тему безусловной и безграничной материнской любви.
«Я вырос без отца, меня воспитывала мама. И я в какой-то момент начал размышлять, если со мной что-то случится, как далеко она готова зайти. Так что "Мам" — это фантазия, но основанная на реалиях, на которых я вырос. Сценарий получился достаточно тяжелым для меня, потому что обычно я пишу в другом жанре, более оптимистичные истории. Здесь же он на тяжелую тему, с очень непростыми актерскими работами. Фильм получается очень камерным. Изначально у меня был план — рассказать историю, находясь в одной локации. Такого опыта у меня тоже еще не было, а фильмы в таком жанре я очень люблю», — рассказывает Иван Соснин.
«Мам» — это первый совместный проект Свердловской киностудии и Red Pepper Film. Генеральными продюсерами проекта выступили, соответственно, Виктор Шадрин и Яна Шмайлова.
фото: пресс-служба Свердловской киностудии
«Ваня — пишущий режиссер, он пишет всегда, и у нас есть копилка идей. Эта история, "Мам", была придумана несколько лет назад, мы постоянно думали про неё, возвращались к ней. А когда ты постоянно возвращаешься к идее, значит, в ней что-то есть, ощущение, что она появилась не просто так. Когда мы рассказали об идее "Мам" Свердловской киностудии, начало все складываться, встало на рельсы, и вот мы на съемочной площадке. Даже сейчас, когда смотришь плейбек, без монтажа, без музыки, уже бегут мурашки, а это очень хороший знак. История делается для людей, мы надеемся, что она будет нужна и важна», — отметила Яна Шмайлова.
Главные детские роли исполнили юные актеры из Екатеринбурга – Матвей Петухов и Игорь Кочнев. «Мам» стал выпускным фильмом пятого потока Курса семинаров для второго состава съемочной группы, который проходит при поддержке Министерства культуры. Практический опыт на съемочной площадке получили 63 студента и вольнослушателей.
«Съемки короткометражного фильма, пожалуй, самая главная часть обучения. Ребята учились три месяца, чтобы за три дня съемок проявить себя по максимуму и применить полученные на курсах знания на практике. Хотя было всего три смены, они получились очень насыщенными — были и ночные съемки, и съемки в квартире на очень маленькой площади. Ребята были задействованы в администрации, помогали в художественном цехе, механику камеры. Думаю, результат не заставит себя ждать, ребята увидят себя в титрах и на больших кинофестивалях», — рассказала руководитель Школы кино Екатерина Самарина.
Премьера короткометражной драмы «Мам» запланирована на 2026 год.
