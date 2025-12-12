Анна Леванова и Алексей Каманин станут «Однофамильцами»

«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Однофамильцы». Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Анна Леванова, Николай Иванов, Алексей Каманин, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Оксана и Гена – пара однофамильцев, чья жизнь кажется идеальной: они счастливы без штампов в паспорте. Но все меняется после потери общего ребенка: Гена, не сумев справиться с горем, уходит к лучшей подруге Оксаны. Лишившись всего – любви, ребенка, друга, жилья и денег – Оксана теряет и веру в себя. Помощь приходит от «первого встречного».
«Оксана в начале истории – это ребенок, маскирующийся под взрослую. Но через испытания меняется ее взгляд на себя, на мир, на людей вокруг. Ее главная ошибка в том, что она была слишком зациклена на себе, не умела доверять другим, не выбирала себя, подстраивалась под желания других», — рассказывает Анна Леванова.
По словам режиссера Дарьи Полторацкой, это история про то, что важно не плыть по течению, а уметь вовремя остановиться и переоценить: твой ли это человек, твоя ли это жизнь? «Нельзя думать, что у тебя был последний шанс: шанс всегда есть, и «тот самый» человек может встретиться буквально за углом при походе в булочную. Именно поэтому мне кажется, что наш проект может кого-то вдохновить, приободрить. Мы не можем знать, кого мы встретим сегодня — это не выдумка сценаристов. Такие ситуации происходят вокруг каждый день», — добавляет постановщик.
