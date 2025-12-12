Стартовали съемки сериала «Дубровский. Русский Зорро» с Олегом Гаасом в главной роли

По сюжету после долгих скитаний по миру Владимир Дубровский возвращается в Российскую империю с новым именем и новым лицом, теперь он загадочный иностранец — Дон Диего де ла Вега. Приехав в Кистеневку, Дубровский видит, что в его родных краях царит произвол помещиков, а на дорогах бесчинствуют разбойники, прикрываясь именем Дубровского. Там же герой встречает свою бывшую возлюбленную Машу и оказывается втянут в опасную игру против семьи жестокого Кирилы Петровича Троекурова, с которым у Дубровского остались старые счеты.
«В какой-то момент мы подумали: а почему бы не попробовать соединить два очень разных, но по сути близких образа — Дубровского и Зорро? Оба они — мстители, одиночки, люди, которые будут драться за правду. Нам хотелось создать масштабный исторический аттракцион, отдать дань русской классике и при этом позволить себе смелую фантазию — представить, каким мог бы быть дальнейший путь Дубровского после событий одноименного романа Пушкина, к которому мы относимся с большим уважением. Это рискованный шаг, но именно такие эксперименты, как показывает опыт, зрителю особенно интересны — достаточно вспомнить знаковый проект "Гоголь" с Александром Петровым. Очень хочется верить, что и "Дубровский" со временем займет такое же важное место в линейке оригинальных проектов канала», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 и автор идеи проекта Константин Обухов.
фото: пресс-служба ТВ-3
О сходстве героев говорит и режиссер проекта Кирилл Кузин, по словам которого, объединить этих рожденных несправедливостью персонажей — прекрасная идея. «Они оба оказываются вынуждены жить двойной жизнью: один — благородный дон Диего, скрывающийся под маской мстителя, другой — разоренный дворянин, ставший разбойником. Они оба выбирают не смирение, а сопротивление. Что движет человеком, который переступает границу закона, чтобы восстановить справедливость? Как он балансирует между личной болью и общественной миссией? Я сразу понял, что мы с авторами и продюсерами на одной волне, когда они утвердили предложенный мной жанр. В образе, который у нас получается, есть и отточенная элегантность Зорро, и суровая русская трагичность Дубровского. Этот персонаж умеет быть легким, ироничным — и в то же время жестким, решительным, способным на отчаянные действия. И готовым отдать многое за любовь», — добавляет постановщик.
Противоречивый характер Дубровского отмечает также Олег Гаас, играющий главную роль: «Владимир Дубровский — раненый волк, потерявший все: родителей, родину, имя. Он возвращается на руины — и в этом его самая глубокая, честная суть. А Дон Диего де Ла Вега — лишь маска "иностранца", вежливый плащ, под которым прячется напряжённый зверь. Я соединяю их через внутренний конфликт: одна часть героя мечтает о простой человеческой жизни — любить, дышать, жить в мире. Другая — постоянно напоминает: мир играет по другим правилам. Получается персонаж, балансирующий между театральной элегантностью и грубой правдой жизни. Мне всегда интереснее играть не "гладеньких" персонажей, а живых — тех, что топорщатся, сопротивляются, вмещают в себя и добро, и зло. Именно это и есть человек».
Производством занимается кинокомпания «Ген Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
обсуждение >>