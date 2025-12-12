Кино-Театр.Ру
«Стволы, бабки, тачки»: Слава Копейкин, Виктория Исакова и Макар Хлебников в тизер-трейлере продолжения «Детей перемен»

12 декабря
2025 год

12 декабря 2025
Сериал «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой вернется со вторым сезоном в январе. Проект с Викторией Исаковой в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатрах START и Wink, сообщают пресс-службы платформ.



Противоречивые 90-е — непростое для всей страны время, которое развело по разные стороны Флору (Виктория Исакова) с ее старшим сыном Петей (Слава Копейкин). Чем обернется для героев кровопролитная война?

В новом тизер-трейлере можно заметить ответы на многие волновавшие фанатов проекта вопросы: например, о том, в каком образе вернется герой Кузьмы Котрелева и какие отношения связывают Флору с Джином, ее новой «правой рукой». Там же мелькают и Пиковая дама, и даже Алексей Балабанов, обещая, что героям вновь не избежать метафизических вопросов.

Создатели сериала анонсируют, что второй сезон проекта получился жестче, непредсказуемей и динамичнее первого. «Продолжение истории будет насыщено экшн-сценами: взрывы, стрельба, гонки на мотоциклах. Мы сразу окунаемся в гущу событий, действие разворачивается стремительно и в этом главная прелесть второго сезона», — рассказывают режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

фото: START/Wink
фото: START/Wink

Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«В первом сезоне моя героиня была олицетворением любви и семейного очага. В этом была ее сила, которая объединяла настолько разных детей, даже в самые темные времена. Но криминальный бизнес, в который она ввязалась, капля за каплей выдавил из нее все светлое, что делало Флору Флорой. И, мне кажется, ее настигло самое страшное наказание для любой матери — война с собственным сыном», — говорит Виктория Исакова.

В продолжении криминальной драмы к своим ролям также вернулись Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов. К звездному касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.

Производством проекта занимается START при поддержке «НМГ Студии».
