Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром»

12 декабря
2025 год

Новости кино >>
12 декабря 2025
Киностудия Горького и «Москино», входящие в Московский кинокластер, объявили на пресс-конференции о создании индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром». Первая церемония награждения лауреатов состоится уже весной 2026 года, сообщает пресс-служба мероприятия.

Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром»
фото: пресс-служба Киностудии Горького, Софья Анцупова, Иван Пономаренко

Премия «ЦЕХ. За кадром» — это индустриальная премии лучшим профессионалам — представителям съемочной группы, которые находятся за кадром: операторам, консультантам, каскадерам, художникам по гриму и костюму и другим специалистам, создающим «магию» кино.

«Мы хорошо знаем продюсеров, актеров и иногда режиссёров, но тех, кого принято называть вторым звеном профессии, индустрия почти не видит. Между тем именно нехватка технических специалистов сегодня ощущается острее всего: нам нужны новые люди, молодые таланты, которые войдут в профессию и смогут работать на растущем рынке производства. Мы запускаем премию сейчас, потому что индустрия к этому созрела: студии активно развиваются, рынок выпускает до 200 полнометражных фильмов в год, а обучающих программ для технических профессий по-прежнему почти нет. Поддержка Правительства Москвы и "Москино" дала нам ресурс объединить игроков отрасли и наконец реализовать то, о чём много лет говорили. Для меня эта премия — не только способ отметить невидимых героев производства, но и возможность растить таланты, помогать им входить в профессию и развиваться. Премия станет ежегодной, с 12 номинациями, а экспертный совет будут пополнять сами победители, выбирая лучших в профессиях, без которых кино невозможно», — отмечает генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Оценивать лауреатов 2026 года будет сообщество экспертов, собранных из представителей «закадровых» профессий, а также исполнительные продюсеры. Работу специалистов каждого технического направления будут оценивать их же коллеги по цеху. Экспертный совет премии из года в год будет пополнятся победителями в номинациях предшествующих сезонов, именно они выступят кадровым резервом отечественного кинопроизводства.

Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром»
фото: пресс-служба Киностудии Горького, Софья Анцупова, Иван Пономаренко

«Техническое образование в кино в стране практически отсутствует — и это главная проблема. Профессии, связанные с цифровыми процессами, хранением и передачей данных, пережили мировую революцию, но у нас специалистов просто нет: индустрия развивается быстрее, чем система подготовки кадров. Количество производимых часов контента в России выросло кратно, а людей по-прежнему не хватает. Индустрия подстраивается, но делает это с запозданием, поэтому рынок стал рынком работника: зарплаты специалистов выросли многократно, что отражает реальный дефицит. Даже когда специалистов становится больше, всегда нужны мастера, люди с видением, способные мыслить шире своей функции. Гениев всегда мало — во всех странах и профессиях. Поэтому задача отрасли остаётся прежней: растить профессионалов, поддерживать их и давать условия, в которых талант может проявиться», — подчеркивает продюсер, режиссер, основатель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

В рамках пресс-конференции также состоялось вручение специального приза за вклад в развитие индустрии, которого удостоился художник по пластическому гриму Петр Горшенин. Среди его работ: «Последний богатырь. Корень зла», «Бременские музыканты» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

«Очень приятно, когда труд, который кажется незаметным, вдруг замечают. Профессия художника по гриму — это не только ремесло, но работа головой, руками и сердцем, то есть настоящая художественная профессия. Пластический грим требует знаний скульптуры, психологии, истории искусств, материалов, механики, но при этом у профессии до сих пор нет высшего образования. Это странно, особенно учитывая, что именно гример — последняя инстанция актера перед выходом в кадр. Я стараюсь передавать опыт всем, кто приходит в профессию, и надеюсь, что такие инициативы помогут вырастить новое поколение мастеров», — добавляет Петр Горшенин.

Подать заявку на участие в премии «ЦЕХ. За кадром» можно уже сейчас на официальном сайте. В конкурсный отбор 2026 года будут включены полнометражные фильмы, выпущенные в 2025 году. Прием заявок осуществляется только для специалистов, работающих над полнометражными фильмами, и продлится до 30 января 2026 года включительно — до 23:59.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гарик Харламов поселился в Белогорье в фильме «Последний богатырь. Колобок»
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный»
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: как мы не пришли к «Злой»
«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное
Новый «Волшебник Изумрудного города» собрал три миллиарда рублей
персоны
Сергей СельяновЮлиана Слащёва
фильмы
Бременские музыкантыВолшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпичаПоследний богатырь: Корень зла

фотографии >>
Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром» фотографии
Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром» фотографии
Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром» фотографии
Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Андрей Бабенко
Леонид Быков
Олеся Грибок
Лидия Ежевская
Касым Жакибаев
Александр Пожаров
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Ольга Торощина
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Реджина Холл
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
Агент времени: Глава Инду. Фильм
детектив, драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Астрал. Дом № 13
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Дело семейное
драма, комедия, криминальный фильм, трагикомедия
США, 2025
Сахарная фабрика
фильм ужасов
Индонезия, 2025
Снеговик
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2025
Сожалею о тебе
драма, мелодрама, экранизация
США, 2025
Стервятники
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2025
Тихая ночь, смертельная ночь
фильм ужасов
США, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram