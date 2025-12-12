Стартовал прием заявок на индустриальную премию «ЦЕХ. За кадром»

Киностудия Горького и «Москино», входящие в Московский кинокластер, объявили на пресс-конференции о создании индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром». Первая церемония награждения лауреатов состоится уже весной 2026 года, сообщает пресс-служба мероприятия.
Премия «ЦЕХ. За кадром» — это индустриальная премии лучшим профессионалам — представителям съемочной группы, которые находятся за кадром: операторам, консультантам, каскадерам, художникам по гриму и костюму и другим специалистам, создающим «магию» кино.
«Мы хорошо знаем продюсеров, актеров и иногда режиссёров, но тех, кого принято называть вторым звеном профессии, индустрия почти не видит. Между тем именно нехватка технических специалистов сегодня ощущается острее всего: нам нужны новые люди, молодые таланты, которые войдут в профессию и смогут работать на растущем рынке производства. Мы запускаем премию сейчас, потому что индустрия к этому созрела: студии активно развиваются, рынок выпускает до 200 полнометражных фильмов в год, а обучающих программ для технических профессий по-прежнему почти нет. Поддержка Правительства Москвы и "Москино" дала нам ресурс объединить игроков отрасли и наконец реализовать то, о чём много лет говорили. Для меня эта премия — не только способ отметить невидимых героев производства, но и возможность растить таланты, помогать им входить в профессию и развиваться. Премия станет ежегодной, с 12 номинациями, а экспертный совет будут пополнять сами победители, выбирая лучших в профессиях, без которых кино невозможно», — отмечает генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.
Оценивать лауреатов 2026 года будет сообщество экспертов, собранных из представителей «закадровых» профессий, а также исполнительные продюсеры. Работу специалистов каждого технического направления будут оценивать их же коллеги по цеху. Экспертный совет премии из года в год будет пополнятся победителями в номинациях предшествующих сезонов, именно они выступят кадровым резервом отечественного кинопроизводства.
«Техническое образование в кино в стране практически отсутствует — и это главная проблема. Профессии, связанные с цифровыми процессами, хранением и передачей данных, пережили мировую революцию, но у нас специалистов просто нет: индустрия развивается быстрее, чем система подготовки кадров. Количество производимых часов контента в России выросло кратно, а людей по-прежнему не хватает. Индустрия подстраивается, но делает это с запозданием, поэтому рынок стал рынком работника: зарплаты специалистов выросли многократно, что отражает реальный дефицит. Даже когда специалистов становится больше, всегда нужны мастера, люди с видением, способные мыслить шире своей функции. Гениев всегда мало — во всех странах и профессиях. Поэтому задача отрасли остаётся прежней: растить профессионалов, поддерживать их и давать условия, в которых талант может проявиться», — подчеркивает продюсер, режиссер, основатель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.
«Очень приятно, когда труд, который кажется незаметным, вдруг замечают. Профессия художника по гриму — это не только ремесло, но работа головой, руками и сердцем, то есть настоящая художественная профессия. Пластический грим требует знаний скульптуры, психологии, истории искусств, материалов, механики, но при этом у профессии до сих пор нет высшего образования. Это странно, особенно учитывая, что именно гример — последняя инстанция актера перед выходом в кадр. Я стараюсь передавать опыт всем, кто приходит в профессию, и надеюсь, что такие инициативы помогут вырастить новое поколение мастеров», — добавляет Петр Горшенин.
Подать заявку на участие в премии «ЦЕХ. За кадром» можно уже сейчас на официальном сайте. В конкурсный отбор 2026 года будут включены полнометражные фильмы, выпущенные в 2025 году. Прием заявок осуществляется только для специалистов, работающих над полнометражными фильмами, и продлится до 30 января 2026 года включительно — до 23:59.
