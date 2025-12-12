Кино-Театр.Ру
Гарик Харламов, Мария Аронова и Сергей Бурунов стали семьей в продолжении «Тещи»

12 декабря
2025 год

Новости кино >>
12 декабря 2025
В сети появился тизер-трейлер продолжения семейного фильма «Теща» под названием «Новая теща». Картина Аскара Узабаева с Гариком Харламовым в главной роли выйдет в российский прокат 5 марта 2026 года. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».



Сюжет картины разворачивается спустя шесть лет после событий первого фильма. Герой Гарика Харламова — Виктор Суслов — снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тещи, с ее единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда — не без участия тещи — вновь разгорается былая вражда двух братьев. И семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.

Почетный пьедестал главной кинотещи страны, Галины Михайловны, достался народной артистке Российской Федерации — Марии Ароновой. «Мне всегда нравились проекты, в которых есть перевертыш в роли, а также те, где есть ясная цель, к которой мы идем. Так вот, цель тут замечательная: показать, как люди внезапно начинают ценить друг друга. Есть такая пословица "Что имеем — не храним, потерявши — плачем". У нас есть возможность изменить это и увидеть, как люди разворачиваются друг к другу глазами и сердцами. Думаю, что в этой почти комедийной форме поднимается очень серьезный вопрос о том, как мы живем и порой не ценим своих близких», — комментирует актриса Мария Аронова.

Главный герой семейной киновселенной, актер Гарик Харламов, возвращается в проект в необычном для себя амплуа: он исполнит сразу несколько ролей — привычного всем зятя из первой части, Виктора Суслова, а также его брата-близнеца — Тоху. Харламов также выступает креативным продюсером и соавтором сценария «Новой тещи».

Гарик Харламов, Мария Аронова и Сергей Бурунов стали семьей в продолжении «Тещи»
фото: пресс-служба проекта

«"Новая теща" — это не просто еще одна глава в нашей киновселенной, это совершенно самостоятельная история, которая расширяет масштаб, добавляет драйва, юмора и затрагивает важные жизненные ценности. Все это стало возможным благодаря невероятно талантливой команде актеров, с которыми мне наконец-то посчастливилось оказаться в одном кадре. Для меня этот проект особенный: я не только исполняю сразу несколько ролей, но и выступаю креативным продюсером и соавтором сценария. Надеюсь, что новая глава понравится зрителям и оставит у них массу положительных эмоций», — рассказывает Гарик Харламов.

Еще одним сюрпризом для зрителей станет появление в необычном образе популярного актера Сергея Бурунова, исполнившего роль нового тестя, Бориса Ивановича.

«Мы с Гариком давние друзья, но никогда не работали вместе. Он позвонил и предложил стать его тестем. Я засмеялся и согласился. А потом уже уточнил: а кто же, не побоюсь этого слова, моя супруга? И тут выяснилось, что это моя обожаемая Мария Валерьевна Аронова, с которой мы уже были киносемьей в другом фильме. Так что вокруг все родные люди. Это же счастье какое! После годов пародий и всевозможных гримов и пастижей в "Большой разнице" я сейчас не очень люблю прибегать к изменению внешности. Но мой Борис Иваныч, по-моему, стал еще забавнее от этой «замечательной» прически. Жаль, нельзя слово "забавнее" сказать напрямую. Я думаю, что те перевертыши, которые вы увидите в "Новой теще", очень сильно вас удивят. Это смелый, но очень добрый юмор», — комментирует Сергей Бурунов.

Впервые Гарик Харламов встретился на киноплощадке со своей супругой Екатериной Ковальчук, которая примерила на себя образ экранной жены его героя, Ольги Сусловой. Также в съемках «Новой тещи» приняли участие Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие.

За производство отвечают кинокомпания ТЕМП, Berg Sound («Берг Саунд»), при участии ГПМ РТВ и онлайн-кинотеатра Иви.
