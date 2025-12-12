Семен Молоканов заговорит на «Великом и могучем» русском языке 15 декабря

Премьера комедийного сериала «Великий и могучий» студии Пензфильммаш состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре PREMIER. Зрителей ждет история о том, что ради любви человек способен меняться самым неожиданным образом, сообщает пресс-служба сервиса. В главной роли снялся Семен Молоканов, который также выступил продюсером проекта.
Главный герой Игорь — провинциальный криминальный «решала», который неожиданно влюбляется в девушку Лизу после случайного ДТП. Однако на пути к счастью стоит грозная мама Лизы, мэр города. Чтобы получить ее благословение, Игорь должен совершить, казалось бы, невозможное: перестать сквернословить (и скверномыслить) и научиться правильно говорить на «великом и могучем русском языке».
Так Игорь становится учеником лучшего педагога в городе — педантичной Нины Владимировны Архангельской. Но бросать свое «ремесло» он не собирается. В результате строгая учительница оказывается невольным компаньоном Игоря в череде комичных и рискованных ситуаций, одновременно пытаясь научить его решать проблемы не кулаками, а словами и приемами классической литературы.
