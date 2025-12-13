Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Главные новости аниме за неделю: Джонни Депп в команде «Ван-Пис» и юбилей «Кода Гиас»

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
Новая схватка «Истребителя демонов» с «Кей-поп — охотницами», мистика на грани фантастики и комедии, Джонни Депп на другом пиратском корабле: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о ностальгическом спецэпизоде «Госпожи Кагуи» или четвертом сезоне сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: Джонни Депп в команде «Ван-Пис» и юбилей «Кода Гиас»

Одной строкой


🔘 «Бесконечный замок» сразится с «Кей-поп — охотницами» не только за «Астру», но и «Золотой глобус»: японских и американских демоноборцев номинировали как «Лучший полнометражный анимационный фильм».

🔘 «Твой цвет» Наоко Ямады продолжает впечатлять зрителей даже спустя год после премьеры: музыкальную драму Science SARU претендует на звание лучшего мультфильма по версии Общества кинокритиков Сиэтла.

🔘 Динамичный трейлер второго сезона «Моей геройской академии: Вне закона», которая стартует уже 5 января.

🔘 Вампирский детектив «Дело Арне» выйдет из тени 6 января (проморолик — в наличии). На следующий день подтянется манга-адаптация с подзаголовком «Память крови».

🔘 Второй сезон спокон-хита «Медалистка» обзавелся новым видео, а на лед выйдет 24 января.


🔘 Новым трейлером хвастает и продолжение реверс-гарема «В любом случае я влюблюсь в тебя». В ожидании премьеры 8 января можно послушать кусочек опенинга джей-поп-группы ME:I.

🔘 10 числа первого зимнего месяца выйдет боевой сёнэн «Мертвый аккаунт», также выкативший свежий ролик.

🔘 В тот же день стартует «Триган: Наблюдая за звездами». Интригующий трейлер — тут.

🔘 «Время пыток, принцесса!» возобновится 12 января (см. видеоаперитив ко второй порции «гастроизуверств»).

🔘 8 декабря умер Томомити Нисимура — легендарный сэйю и ветеран индустрии, чей голос звучит в «Инициале Ди» и «Слэм-данке», «Ван-Писе» и «Гинтаме», «Стальной тревоге» и великом множестве проектов (более 290).

Читать «Медалистка» — душевная спортивная драма, способная растопить сердца и лед

Трейлер финальной части «Мононокэ»


«Бог-змей», заключительная часть кинотрилогии «Мононокэ», расширяющая вселенную культового мистического сериала, выйдет в японских кинотеатрах 29 мая. В первом трейлере звучит реплика Аптекаря «Это… мне не по силам», подсказывающая, насколько грозным окажется новый злой дух. Проект курирует главный режиссер франшизы Кэндзи НакамураТрапеция»), а помогать ему будет Томоаки КосидаЗаботливая 800-летняя жена!»). Производством занимаются студии KafkaТацуки Фудзимото: С 17 до 26») и EOTAОгненная крыса»).


После череды серьезных потрясений в императорском гареме наступает временное затишье. Законная супруга правителя Сатико рожает долгожданного наследника, однако радость длится недолго: младенец умирает, а вместе с ним рушатся и надежды изменить формальный брак. Отчаяние и подавленный гнев женщины постепенно обретают очертания чего-то зловещего. Одновременно во дворце учащаются странные подземные толчки, из ниоткуда появляются треугольные чешуйки, а затем следуют жестокие убийства служанок: их тела будто скручивала и сжимала неведомая сила. Аптекарь прибывает на место и сталкивается с гигантской сущностью в облике змеи. Ему удается ненадолго остановить противника с помощью офуда, но для того, чтобы поднять «меч изгнания», необходимо постичь три аспекта мононокэ: форму, истину и причину. Странствующему экзорцисту придется обратиться к событиям полуторавековой давности — трагедии, сопровождавшей образование Ооку. В роли Аптекаря — Хироси Камия (Дзимпати Эго из «Блю Лок»).

Читать «Мононокэ: Огненная крыса» — обзор второй части полнометражной трилогии

Новые проекты в честь юбилея «Кода Гиас»


В 2026 году франшиза «Код Гиас» готовится отмечать 20-летие. В честь даты студия SunriseГинтама», «Инуяся») объявила кампанию Road to CODE GEASS 20th Year, куда войдут новые проекты и релизы. Главный анонс — сериал с подзаголовком «Аспал — Звездный искатель» (Code Geass: Hoshi Oi no Aspar), заявленный как переосмысление вселенной. Режиссером выступает Кадзуя НомураПатриотизм Мориарти», «Иллюзия рая»), а сценарий пишет Мадо НодзакиЗдравствуй, мир», «Вавилон»).


Кроме того, подтвердили запуск манги-кроссовера с «Мобильным воином Гандамом: Дубль-вэ» — редкий симбиоз двух легендарных меха-вселенных. Иллюстрации создает Томофуми Огаcавара.

В праздничную программу также входят:

🎉 YouTube-показ сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» по выходным с 28 декабря 2025 года.
🎉 Повторный прокат всех 13 фильмов франшизы: от компиляций до спин-оффов. Сеансы пройдут по всей Японии с 6 января по 25 июня 2026 года.
🎉 Июльская телепремьера четырехсерийного цикла «Код Гиас: Вернувшийся Розе», ранее доступного на Disney+.
🎉 Вторая часть мюзикла «Рыцарь, следующий своим убеждениям» явит себя на сценах Осаки (23–25 января) и Токио (29 января – 1 февраля)
🎉 Новая линейка мерча, включающая фигурки S.H. Figuarts и модельные наборы HG Zi-Apollo.

Читать «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» — необычная глава другой легендарной франшизы Sunrise

Новый ролик «Черного факела»


«Черный факел», заявленный этой весной, вспыхнет уже в июле. За режиссуру отвечает Кэй УмабикиЭтот мир слишком несовершенен»), за сценарий — Гигаэмон ИтикаваГалактика по соседству»), за дизайн персонажей — Го СудзукиМастера Меча Онлайн: Алисизация — Война в Подмирье»), а атмосферу задает музыка Ютаки ЯмадыВеликий притворщик: Разблюто»). Трейлер прилагается.


17-летний Дзиро Адзума, способный понимать животных, продолжает традиции древнего клана синоби и с детства оттачивает боевые навыки под присмотром деда. Однажды он спасает раненого черного кота по имени Раго и выясняет, что перед ним не обычный питомец, а легендарный мононокэ. Когда на котодемона нападает другой злой дух, Дзиро пытается защитить его и получает смертельную рану. Раго делится силой и возвращает юношу к жизни, одновременно пробуждая в нем необычные способности. Вскоре они становятся частью секретного подразделения «Черный факел», которое охотится на опасных потусторонних существ. Отважного парня озвучивает Рёта Судзуки (Тома Хираги из «Ветролома»), а его инфернального компаньона — Ёдзи Уэда (Айзен из «Фрирен»).

Читать «Человек-бензопила» — история о демоноборце на службе государства

Первый тизер «Дары из Рэйвы»


На 2026 год заявлено аниме «Дара из Рэйвы» — экранизация хоррор-комедии Харуоми Томоцуки. Мангака отметил, что участвует в работе над сценарием и ощущает «подлинную поддержку команды». Режиссером выступает Масато СудзукиДевушки на линии фронта»), а производством занимается студия Asahi ProductionГигантский зверь Арса», «Становясь волшебницей»).


В горном городке живет семья Мисогия, которая с древних времен оберегает западные склоны. Согласно преданиям, там обитает дух, некогда наводивший ужас на всю округу, и местные верят, что любой, кто переступит границу, навлечет на себя проклятие. Движимые любопытством дети хранителей Хината и Каору отправляются в запретную зону, где встречают Мадару Яматаги — шестирукую жрицу с телом змеи. Она не пугает ребят, а, напротив, вызывает симпатию: в итоге они находят общий язык, а Каору и Хината ласково именуют новую знакомую «Дара-сан». В аудиоверсии манги (voice comic) ключевых персонажей озвучивают:

Дара-сан — Ай Файруз (Кикору Синомия из «Кайдзю №8»).
Хината — Аки Тоёсаки (Алисия из «Перерождения Дяди»).
Каору — Минако Котобуки (Сумика Яцусика из «Твоего цвета»).

Читать «Становясь волшебницей» — провокационное аниме той же студии

«Земля-снежок» заморозит апрель


Премьера научно-фантастической одиссеи «Земля-снежок» состоится в апреле. Студия KAIСупер Каб», «Детективы Футо») подогревает интерес свежими тизером и постером со слоганом «Парень без друзей спасет Землю!?». К сериалу присоединился дизайнер меха Ким Сэ Джун, работавший над «Евангелионом 3.0+1.01: Как-то раз».


Когда-то застенчивый подросток Тэцуо Ябусамэ сражался против космических кайдзю бок о бок с единственным товарищем — гигантским роботом Юкио. Однако решающая для человечества битва заканчивается поражением, и меха-напарник погружает мальчика в криосон, чтобы уберечь его. Проснувшись годы спустя, Тэцуо возвращается на родную планету, превратившуюся в ледяную пустошь. Он отправляется в путь по опустевшей Земле, надеясь выяснить, что же случилось за время его отсутствия. В главной роли — Такуто Ёсинага (Пичеро Агарес из «Добро пожаловать в ад, Ирума!»).

Читать Это всего лишь конец света: аниме в постапокалиптических мирах
Бонус: Джонни Депп получил особый подарок от Эйитиро Оды на Tokyo Comic Con 2025: автор «Ван-Пис» изобразил Джека Воробья в фирменной стилистике на традиционном японском занавесе — норэне. Полотно актеру вручил Хироаки Хирата — японский голос капитана из «Пиратов Карибского моря» и повара Сандзи из One Piece. На фестивале актер охотно участвовал в фотосессиях, и одним из самых обсуждаемых стал его снимок с Пару Итагаки, создательницей «Выдающихся зверей».

Главные новости аниме за неделю: Джонни Депп в команде «Ван-Пис» и юбилей «Кода Гиас»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как создавался новый «Триган» или интервью с автором манги «Пламенная бригада пожарных».
