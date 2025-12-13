Главные новости аниме за неделю: Джонни Депп в команде «Ван-Пис» и юбилей «Кода Гиас»

Новая схватка «Истребителя демонов
» с «Кей-поп — охотницами
», мистика на грани фантастики и комедии, Джонни Депп
на другом пиратском корабле: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о ностальгическом спецэпизоде
«Госпожи Кагуи
» или четвертом сезоне
сериала «Добро пожаловать в ад, Ирума!
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте.
.
Одной строкой
🔘 «Бесконечный замок
» сразится с «Кей-поп — охотницами
» не только за «Астру
», но и «Золотой глобус
»: японских и американских демоноборцев номинировали как «Лучший полнометражный анимационный фильм».
🔘 «Твой цвет
» Наоко Ямады
продолжает впечатлять зрителей даже спустя год после премьеры: музыкальную драму Science SARU
претендует на звание лучшего мультфильма по версии Общества кинокритиков Сиэтла.
🔘 Динамичный трейлер
второго сезона «Моей геройской академии: Вне закона
», которая стартует уже 5 января.
🔘 Вампирский детектив «Дело Арне
» выйдет из тени 6 января (проморолик
— в наличии). На следующий день подтянется манга-адаптация с подзаголовком «Память крови
».
🔘 Второй сезон спокон
-хита «Медалистка
» обзавелся новым видео, а на лед выйдет 24 января.
🔘 Новым трейлером
хвастает и продолжение реверс-гарема
«В любом случае я влюблюсь в тебя
». В ожидании премьеры 8 января можно послушать кусочек опенинга джей-поп-группы ME:I
.
🔘 10 числа первого зимнего месяца выйдет боевой сёнэн
«Мертвый аккаунт
», также выкативший свежий ролик
.
🔘 В тот же день стартует «Триган: Наблюдая за звездами
». Интригующий трейлер — тут
.
🔘 «Время пыток, принцесса!
» возобновится 12 января (см. видеоаперитив
ко второй порции «гастроизуверств»).
🔘 8 декабря умер Томомити Нисимура
— легендарный сэйю и ветеран индустрии, чей голос звучит в «Инициале Ди
» и «Слэм-данке
», «Ван-Писе
» и «Гинтаме
», «Стальной тревоге
» и великом множестве проектов (более 290).
Читать
«Медалистка» — душевная спортивная драма, способная растопить сердца и лед
Трейлер финальной части «Мононокэ»
«Бог-змей
», заключительная часть кинотрилогии «Мононокэ
», расширяющая вселенную культового мистического сериала
, выйдет в японских кинотеатрах 29 мая. В первом трейлере звучит реплика Аптекаря «Это… мне не по силам
», подсказывающая, насколько грозным окажется новый злой дух. Проект курирует главный режиссер франшизы Кэндзи Накамура
(«Трапеция
»), а помогать ему будет Томоаки Косида
(«Заботливая 800-летняя жена!
»). Производством занимаются студии Kafka
(«Тацуки Фудзимото: С 17 до 26
») и EOTA
(«Огненная крыса
»).
После череды серьезных потрясений в императорском гареме наступает временное затишье. Законная супруга правителя Сатико рожает долгожданного наследника, однако радость длится недолго: младенец умирает, а вместе с ним рушатся и надежды изменить формальный брак. Отчаяние и подавленный гнев женщины постепенно обретают очертания чего-то зловещего. Одновременно во дворце учащаются странные подземные толчки, из ниоткуда появляются треугольные чешуйки, а затем следуют жестокие убийства служанок: их тела будто скручивала и сжимала неведомая сила. Аптекарь
прибывает на место и сталкивается с гигантской сущностью в облике змеи. Ему удается ненадолго остановить противника с помощью офуда
, но для того, чтобы поднять «меч изгнания», необходимо постичь три аспекта мононокэ: форму, истину и причину. Странствующему экзорцисту придется обратиться к событиям полуторавековой давности — трагедии, сопровождавшей образование Ооку
. В роли Аптекаря — Хироси Камия
(Дзимпати Эго
из «Блю Лок
»).
Читать
«Мононокэ: Огненная крыса» — обзор второй части полнометражной трилогии
Новые проекты в честь юбилея «Кода Гиас»
В 2026 году франшиза «Код Гиас
» готовится отмечать 20-летие. В честь даты студия Sunrise
(«Гинтама
», «Инуяся
») объявила кампанию Road to CODE GEASS 20th Year
, куда войдут новые проекты и релизы. Главный анонс — сериал с подзаголовком «Аспал — Звездный искатель
» (Code Geass: Hoshi Oi no Aspar), заявленный как переосмысление вселенной. Режиссером выступает Кадзуя Номура
(«Патриотизм Мориарти
», «Иллюзия рая
»), а сценарий пишет Мадо Нодзаки
(«Здравствуй, мир
», «Вавилон
»).
Кроме того, подтвердили запуск манги-кроссовера с «Мобильным воином Гандамом: Дубль-вэ
» — редкий симбиоз двух легендарных меха
-вселенных. Иллюстрации создает Томофуми Огаcавара
.
В праздничную программу также входят:
🎉 YouTube-показ сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш
» по выходным с 28 декабря 2025 года.
🎉 Повторный прокат всех 13 фильмов франшизы: от компиляций до спин-оффов. Сеансы пройдут по всей Японии с 6 января по 25 июня 2026 года.
🎉 Июльская телепремьера четырехсерийного цикла «Код Гиас: Вернувшийся Розе
», ранее доступного на Disney+
.
🎉 Вторая часть мюзикла «Рыцарь, следующий своим убеждениям
» явит себя на сценах Осаки (23–25 января) и Токио (29 января – 1 февраля)
🎉 Новая линейка мерча, включающая фигурки S.H. Figuarts
и модельные наборы HG Zi-Apollo
.
Читать
«Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» — необычная глава другой легендарной франшизы Sunrise
Новый ролик «Черного факела»
«Черный факел
», заявленный этой весной
, вспыхнет уже в июле. За режиссуру отвечает Кэй Умабики
(«Этот мир слишком несовершенен
»), за сценарий — Гигаэмон Итикава
(«Галактика по соседству
»), за дизайн персонажей — Го Судзуки
(«Мастера Меча Онлайн: Алисизация — Война в Подмирье
»), а атмосферу задает музыка Ютаки Ямады
(«Великий притворщик: Разблюто
»). Трейлер прилагается.
17-летний Дзиро Адзума, способный понимать животных, продолжает традиции древнего клана синоби и с детства оттачивает боевые навыки под присмотром деда. Однажды он спасает раненого черного кота по имени Раго и выясняет, что перед ним не обычный питомец, а легендарный мононокэ. Когда на котодемона нападает другой злой дух, Дзиро пытается защитить его и получает смертельную рану. Раго делится силой и возвращает юношу к жизни, одновременно пробуждая в нем необычные способности. Вскоре они становятся частью секретного подразделения «Черный факел», которое охотится на опасных потусторонних существ. Отважного парня озвучивает Рёта Судзуки
(Тома Хираги
из «Ветролома
»), а его инфернального компаньона — Ёдзи Уэда
(Айзен
из «Фрирен
»).
Читать
«Человек-бензопила» — история о демоноборце на службе государства
Первый тизер «Дары из Рэйвы»
На 2026 год заявлено аниме «Дара из Рэйвы
» — экранизация хоррор-комедии Харуоми Томоцуки
. Мангака отметил, что участвует в работе над сценарием и ощущает «подлинную поддержку команды
». Режиссером выступает Масато Судзуки
(«Девушки на линии фронта
»), а производством занимается студия Asahi Production
(«Гигантский зверь Арса
», «Становясь волшебницей
»).
В горном городке живет семья Мисогия, которая с древних времен оберегает западные склоны. Согласно преданиям, там обитает дух, некогда наводивший ужас на всю округу, и местные верят, что любой, кто переступит границу, навлечет на себя проклятие. Движимые любопытством дети хранителей Хината и Каору отправляются в запретную зону, где встречают Мадару Яматаги — шестирукую жрицу с телом змеи. Она не пугает ребят, а, напротив, вызывает симпатию: в итоге они находят общий язык, а Каору и Хината ласково именуют новую знакомую «Дара-сан». В аудиоверсии
манги (voice comic) ключевых персонажей озвучивают:
Дара-сан — Ай Файруз
(Кикору Синомия
из «Кайдзю №8
»).
Хината — Аки Тоёсаки
(Алисия
из «Перерождения Дяди
»).
Каору — Минако Котобуки
(Сумика Яцусика
из «Твоего цвета
»).
Читать
«Становясь волшебницей» — провокационное аниме той же студии
«Земля-снежок» заморозит апрель
Премьера научно-фантастической одиссеи «Земля-снежок
» состоится в апреле. Студия KAI
(«Супер Каб
», «Детективы Футо
») подогревает интерес свежими тизером и постером
со слоганом «Парень без друзей спасет Землю!?
». К сериалу
присоединился дизайнер меха Ким Сэ Джун
, работавший над «Евангелионом 3.0+1.01: Как-то раз
».
Когда-то застенчивый подросток Тэцуо Ябусамэ сражался против космических кайдзю бок о бок с единственным товарищем — гигантским роботом Юкио. Однако решающая для человечества битва заканчивается поражением, и меха-напарник погружает мальчика в криосон, чтобы уберечь его. Проснувшись годы спустя, Тэцуо возвращается на родную планету, превратившуюся в ледяную пустошь. Он отправляется в путь по опустевшей Земле, надеясь выяснить, что же случилось за время его отсутствия. В главной роли — Такуто Ёсинага
(Пичеро Агарес
из «Добро пожаловать в ад, Ирума!
»).
Читать
Это всего лишь конец света: аниме в постапокалиптических мирах
Бонус: Джонни Депп
получил особый подарок от Эйитиро Оды
на Tokyo Comic Con 2025
: автор «Ван-Пис
» изобразил Джека Воробья в фирменной стилистике на традиционном японском занавесе — норэне. Полотно актеру вручил Хироаки Хирата
— японский голос капитана из «Пиратов Карибского моря
» и повара Сандзи
из One Piece. На фестивале актер охотно участвовал в фотосессиях, и одним из самых обсуждаемых стал его снимок
с Пару Итагаки
, создательницей «Выдающихся зверей
».
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как создавался новый «Триган» или интервью с автором манги «Пламенная бригада пожарных».
