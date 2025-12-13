«Емельяненко» Валерии Гай Германики признан лучшим документальным фильмом

Лучшим фильмом признана документальная картина Валерии Гай Германики «Емельяненко» об Александре Емельяненко. Среди дебютов победу одержал короткометражный «Инстинкт» Филиппа Устинова о реабилитации диких животных. В категории публикаций отмечен наградой монументальный труд Ольги Давыдовой «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы».
фото: пресс-служба премии
По словам президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина, «конкурс этого года отличался очень сильным составом участников. Мне понравились все три фильма, вошедшие в номинацию "Лучший фильм". Как всегда тонкая, остроумная, изобретательная работа Алексея Федорченко. Превосходно смонтированная, легкая картина Юлии Сергиной с комедийными интонациями. А также трагическая история бывшего чемпиона, которую нам рассказала Валерия Гай Германика. Это открытие характера, которого еще не было на нашем экране. Личности уникальной и типичной одновременно».
В рамках церемонии был представлен ежегодный обзор ключевых событий и трендов в отрасли. Среди позитивных тенденций 2025 года было отмечено увеличение источников финансирования документальных проектов. В то же время была отмечена необходимость дальнейшего усовершенствования системы проката и государственной поддержки документального кино, особенно в свете вызовов, стоящих перед индустрией.
обсуждение >>