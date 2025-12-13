Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
«Емельяненко» Валерии Гай Германики признан лучшим документальным фильмом

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
Объявлены лауреаты Четвертой Национальной премии имени Дзиги Вертова. Торжественная церемонияв вручения состоялась 12 декабря в Арт-центре Института современного искусства, уточняет пресс-служба кинопремии.

Лучшим фильмом признана документальная картина Валерии Гай Германики «Емельяненко» об Александре Емельяненко. Среди дебютов победу одержал короткометражный «Инстинкт» Филиппа Устинова о реабилитации диких животных. В категории публикаций отмечен наградой монументальный труд Ольги Давыдовой «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы».

«Емельяненко» Валерии Гай Германики признан лучшим документальным фильмом
фото: пресс-служба премии

По словам президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина, «конкурс этого года отличался очень сильным составом участников. Мне понравились все три фильма, вошедшие в номинацию "Лучший фильм". Как всегда тонкая, остроумная, изобретательная работа Алексея Федорченко. Превосходно смонтированная, легкая картина Юлии Сергиной с комедийными интонациями. А также трагическая история бывшего чемпиона, которую нам рассказала Валерия Гай Германика. Это открытие характера, которого еще не было на нашем экране. Личности уникальной и типичной одновременно».

В рамках церемонии был представлен ежегодный обзор ключевых событий и трендов в отрасли. Среди позитивных тенденций 2025 года было отмечено увеличение источников финансирования документальных проектов. В то же время была отмечена необходимость дальнейшего усовершенствования системы проката и государственной поддержки документального кино, особенно в свете вызовов, стоящих перед индустрией.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Неигровое/Документальное кино
персоны
Дзига ВертовЕкатерина ВизгаловаВалерия Гай ГерманикаАлександр ЕмельяненкоАлексей ФедорченкоАлексей Ханютин
фильмы
Инстинкт

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.
Муллаян Суяргулов
12 декабря ушёл из жизни актёр Муллаян Суяргулов.
Мария Байер
12 декабря ушла из жизни актриса Мария Байер.
Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Иван Межанский
Йоанна Моро
Екатерина Новокрещенова
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Дик Ван Дайк
Уэнди Мэлик
Кристофер Пламмер
Ван Хефлин
Курд Юргенс
что почитать?