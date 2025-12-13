Дженнифер Инглиш вручили игровой «Оскар» за роль Маэль в игре Clair Obscur: Expedition 33

Дженнифер Инглиш получила игровой «Оскар» за роль Маэль в игре Clair Obscur: Expedition 33. Награду актрисе вручили мастера озвучания Мэгги Робертсон и Нил Ньюбон
на церемонии награждения премии The Game Awards 2025
.
Всего на счету творения французской студии Sandfall Interactive девять призов — за игру года, лучшую независимую игру, дебют инди-разработчика, лучшую RPG, режиссуру, повествование, визуальное оформление, актерскую работу и саундтрек. Тем самым Clair Obscur: Expedition 33 превзошла достижения приключенческого боевика The Last of Us Part II, удостоенного семи наград на TGA в 2020 году.
Среди адаптаций победил второй сезон сериала «Одни из нас
», обойдя таких номинантов, как «Майнкрафт в кино
», «Дьявол может плакать
», «Splinter Cell: Караул смерти
» и «Дожить до рассвета
». Награды также получили Baldur's Gate 3, Doom: The Dark Ages, Hades II, Hollow Knight: Silksong, No Man’s Sky, ARC Raiders, Battlefield 6, Donkey Kong Bananza, South of Midnight и Grand Theft Auto VI.
