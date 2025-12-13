Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Дженнифер Инглиш вручили игровой «Оскар» за роль Маэль в игре Clair Obscur: Expedition 33

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
Дженнифер Инглиш получила игровой «Оскар» за роль Маэль в игре Clair Obscur: Expedition 33. Награду актрисе вручили мастера озвучания Мэгги Робертсон и Нил Ньюбон на церемонии награждения премии The Game Awards 2025.


Всего на счету творения французской студии Sandfall Interactive девять призов — за игру года, лучшую независимую игру, дебют инди-разработчика, лучшую RPG, режиссуру, повествование, визуальное оформление, актерскую работу и саундтрек. Тем самым Clair Obscur: Expedition 33 превзошла достижения приключенческого боевика The Last of Us Part II, удостоенного семи наград на TGA в 2020 году.

Среди адаптаций победил второй сезон сериала «Одни из нас», обойдя таких номинантов, как «Майнкрафт в кино», «Дьявол может плакать», «Splinter Cell: Караул смерти» и «Дожить до рассвета». Награды также получили Baldur's Gate 3, Doom: The Dark Ages, Hades II, Hollow Knight: Silksong, No Man’s Sky, ARC Raiders, Battlefield 6, Donkey Kong Bananza, South of Midnight и Grand Theft Auto VI.
