«Зед мертв, детка»: не стало звезды «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина

В возрасте 60 лет не стало американского актера и продюсера Питера Грина
, запомнившегося зрителям по ролям гангстера Дориана Тайрелла в «Маске
» и полицейского Зеда в «Криминальном чтиве
». По информации Deadline
, он был найден мертвым в своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке. Причина смерти не называется.
Будущий исполнитель колоритных злодеев родился 8 октября 1965 года в Монклере, штат Нью-Джерси. Его актерский дебют состоялся в эпизоде недолго просуществовавшего криминального сериала NBC «Хардболл» в 1990-м, а в кино дебютировал спустя два года, сыграв главную роль Джимми в криминальной драме «Закон неизбежности
». В 1993-м вышла остросюжетная криминальная драма «Чистый, бритый
» с его участием, которую представили публике на Каннском кинофестивале, а через год актер создал незабываемые образы в картинах Квентина Тарантино
и Чака Расселла
.
Всего за свою карьеру Питер Грин успел сыграть более 100 ролей в кино и на телевидении. Среди других заметных работ — «Подозрительные лица
», «Тренировочный день
», «Братья Донелли
», «Жизнь на Марсе
», «Конец игры
», «Охотник за головами
», «Полиция Чикаго
» и «Континенталь
». Лауреат десяти кинонаград.
