«Зед мертв, детка»: не стало звезды «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
В возрасте 60 лет не стало американского актера и продюсера Питера Грина, запомнившегося зрителям по ролям гангстера Дориана Тайрелла в «Маске» и полицейского Зеда в «Криминальном чтиве». По информации Deadline, он был найден мертвым в своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке. Причина смерти не называется.

фото: deadline.com
фото: deadline.com

Будущий исполнитель колоритных злодеев родился 8 октября 1965 года в Монклере, штат Нью-Джерси. Его актерский дебют состоялся в эпизоде недолго просуществовавшего криминального сериала NBC «Хардболл» в 1990-м, а в кино дебютировал спустя два года, сыграв главную роль Джимми в криминальной драме «Закон неизбежности». В 1993-м вышла остросюжетная криминальная драма «Чистый, бритый» с его участием, которую представили публике на Каннском кинофестивале, а через год актер создал незабываемые образы в картинах Квентина Тарантино и Чака Расселла.

Всего за свою карьеру Питер Грин успел сыграть более 100 ролей в кино и на телевидении. Среди других заметных работ — «Подозрительные лица», «Тренировочный день», «Братья Донелли», «Жизнь на Марсе», «Конец игры», «Охотник за головами», «Полиция Чикаго» и «Континенталь». Лауреат десяти кинонаград.
№ 1
Матвей Брикун   13.12.2025 - 17:05
Как его можно забыть. В Криминальном чтиве вытворял такие штуки, что волосы дыбом становились.)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
