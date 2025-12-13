Кино-Театр.Ру
Алена Долголенко, Юлия Пересильд и Сергей Безруков сыграют в «Фурии»

13 декабря
2025 год

13 декабря 2025
Обнародован актерский состав пятисерийной «Фурии». Согласно пресс-службе Кинопоиска, сериал представили на сцене фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» режиссер Александр Хант, продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов, креативный продюсер Роман Котков и актеры Алена Долголенко, Александр Сетейкин, Чингиз Гараев, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Линара Самирханова и Оливер Мара.

Алена Долголенко, Юлия Пересильд и Сергей Безруков сыграют в «Фурии»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Титульную роль исполнит Алена Долголенко. Она предстанет в образе Ники Чайкиной — девушки с уникальными суперспособностями, которая в раннем детстве остается сиротой и попадает в руки секретной организации под названием «Братство». За десять лет обучения героиня становится самым талантливым агентом «Братства»: она в совершенстве овладевает боевыми искусствами, мастерством шпионажа, а также навыками обращения с холодным и огнестрельным оружием. Однако ее не волнуют ни статус, ни деньги. Все, чего хочет Ника — это найти и наказать тех, кто лишил ее семьи.

Роль любящего отца Ники по имени Виктор исполняет Сергей Безруков. В «Братстве» Ника встречает Джаму в исполнении Линары Самирхановой, и вскоре они становятся лучшими подругами. Девушки вместе проходят жесткую школу тренировок под руководством сурового лидера «Братства» Анны, которую играет Юлия Пересильд. Также на своем пути Ника и Джама повстречают самоуверенного хакера по кличке «Джонни», его роль досталась молодому дебютанту Оливеру Маре. Хитроумного и жестокого Тамира, который то и дело ставит палки в колеса Нике и Джаме, играет Чингиз Гараев. Также появится Дима Дубин, знакомый зрителям по кинофраншизе «Майор Гром», — персонаж Александра Сетейкина дослужился до капитана и возглавляет свой отдел.

Читать рецензию «Майор Гром. Игра»: Bubble взрывает Петербург (но делает это с любовью)
Как и в случае с фильмами «Гром: Трудное детство» и «Майор Гром: Игра», живая съемка в сериале производства Плюс Cтудии и Bubble Studios, основанном на линейке комиксов Bubble Comics, будет дополнена анимацией. В творческую команду вошли оператор Максим Жуков, художник-постановщик Тимофей Рябушинский и постановщик трюков Роберт Кун. Продюсерами выступают Ольга Филипук, Михаил Китаев и Артем Габрелянов.
№ 1
Матвей Брикун   13.12.2025 - 17:03
Создают новую вселенную. Пока Марвел сбавил обороты, время захватывать внимание зрителей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
