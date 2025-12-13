Алена Долголенко, Юлия Пересильд и Сергей Безруков сыграют в «Фурии»

Титульную роль исполнит Алена Долголенко. Она предстанет в образе Ники Чайкиной — девушки с уникальными суперспособностями, которая в раннем детстве остается сиротой и попадает в руки секретной организации под названием «Братство». За десять лет обучения героиня становится самым талантливым агентом «Братства»: она в совершенстве овладевает боевыми искусствами, мастерством шпионажа, а также навыками обращения с холодным и огнестрельным оружием. Однако ее не волнуют ни статус, ни деньги. Все, чего хочет Ника — это найти и наказать тех, кто лишил ее семьи.
Роль любящего отца Ники по имени Виктор исполняет Сергей Безруков. В «Братстве» Ника встречает Джаму в исполнении Линары Самирхановой, и вскоре они становятся лучшими подругами. Девушки вместе проходят жесткую школу тренировок под руководством сурового лидера «Братства» Анны, которую играет Юлия Пересильд. Также на своем пути Ника и Джама повстречают самоуверенного хакера по кличке «Джонни», его роль досталась молодому дебютанту Оливеру Маре. Хитроумного и жестокого Тамира, который то и дело ставит палки в колеса Нике и Джаме, играет Чингиз Гараев. Также появится Дима Дубин, знакомый зрителям по кинофраншизе «Майор Гром», — персонаж Александра Сетейкина дослужился до капитана и возглавляет свой отдел.
