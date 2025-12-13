Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Анонсированы новые игры по «Звездным войнам»

13 декабря
2025 год

Новости кино >>
13 декабря 2025
На церемонии награждения премии The Game Awards 2025 анонсировали новые игры по вселенной «Звездных войн».


Самым неожиданным анонсом стала сюжетно-ориентированная однопользовательская action-RPG Star Wars: Fate of the Old Republic («Звездные войны: Судьба Старой Республики»), называемая духовным наследником «Рыцарей Старой Республики». В ней геймеру предстоит играть за чувствительную к Силе героиню, умеющую обращаться со световым мечом. Персонаж путешествует по галактике, стоящей на пороге возрождения.

Видеоигру разрабатывает студия Arcanaut Studios совместно с Lucasfilm Games. Креативным руководителем заявлен Кейси Хадсон, один из ключевых создателей культовой трилогии Mass Effect.

Анонсированы новые игры по «Звездным войнам»
фото: youtube.com

«Работа над Star Wars: Knights of the Old Republic стала одним из определяющих опытов в моей карьере. В Star Wars: Fate of the Old Republic мы расскажем совершенно новую историю, используя все, чему научились с тех пор. Мы создаем приключение о выборе, судьбе и извечной борьбе между светом и тьмой. Сотрудничество с Lucasfilm Games снова стало для меня мечтой, которая сбылась», — цитирует издание Variety Хадсона, занимающего руководящий пост в Arcanaut Studios.

Star Wars: Fate of the Old Republic находится на очень ранней стадии разработки.


Примечательно, что другой выходец из BioWare — Дрю Карпишин — сейчас работает над масштабной фантастической игрой Exodus с участием Мэттью Макконахи. О ней, кстати, также напомнили на прошедшем на днях TGA, однако ожидать ее стоит не раньше 2027 года.

На The Game Awards 2025 также представили публике гоночное приключение Star Wars: Galactic Racer от Fuse Games. Игра выйдет в 2026-м на ПК и консолях.

№ 1
Матвей Брикун   13.12.2025 - 19:17
Сейчас такие игрушки, как кино. Жаль, почти во все новое не возможно поиграть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
