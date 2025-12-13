Анонсированы новые игры по «Звездным войнам»

На церемонии награждения премии The Game Awards 2025
анонсировали новые игры по вселенной «Звездных войн
».
Самым неожиданным анонсом стала сюжетно-ориентированная однопользовательская action-RPG Star Wars: Fate of the Old Republic («Звездные войны: Судьба Старой Республики»), называемая духовным наследником «Рыцарей Старой Республики». В ней геймеру предстоит играть за чувствительную к Силе героиню, умеющую обращаться со световым мечом. Персонаж путешествует по галактике, стоящей на пороге возрождения.
Видеоигру разрабатывает студия Arcanaut Studios совместно с Lucasfilm Games. Креативным руководителем заявлен Кейси Хадсон, один из ключевых создателей культовой трилогии Mass Effect.
«Работа над Star Wars: Knights of the Old Republic стала одним из определяющих опытов в моей карьере. В Star Wars: Fate of the Old Republic мы расскажем совершенно новую историю, используя все, чему научились с тех пор. Мы создаем приключение о выборе, судьбе и извечной борьбе между светом и тьмой. Сотрудничество с Lucasfilm Games снова стало для меня мечтой, которая сбылась», —
цитирует издание Variety
Хадсона, занимающего руководящий пост в Arcanaut Studios.
Star Wars: Fate of the Old Republic находится на очень ранней стадии разработки.
Примечательно, что другой выходец из BioWare — Дрю Карпишин — сейчас работает над масштабной фантастической игрой Exodus с участием Мэттью Макконахи
. О ней, кстати, также напомнили на прошедшем на днях TGA, однако ожидать ее стоит не раньше 2027 года.
На The Game Awards 2025 также представили публике гоночное приключение Star Wars: Galactic Racer от Fuse Games. Игра выйдет в 2026-м на ПК и консолях.
