Деконструкция «Последний ужин»
«Убивать тварей — моя работа»: тизер-трейлер видеоигры «Киберслав: Затмение»

14 декабря
2025 год

14 декабря 2025
13 декабря на фестивале Comic Con Игромир прошла презентация игры «Киберслав: Затмение». Гостям мероприятия показали расширенный тизер-трейлер, погружающий в мир славянского технофэнтези.

«Киберслав: Затмение». Тизер-трейлер игры

Действие игры охватит не только град Китеж, но и его окрестности, а также различные тёмные закоулки, скрытые под землей в пещерах и загадочных лабораториях. Тизер-трейлер демонстрирует элементы боевой системы, в частности, особенности владения мечом и различные приемы — удары в прыжке и круговые повороты, в которых княжеский охотник раскидывает окруживших его недругов. В игре также появится спутник Киберслава Арт и новые существа, которых не было в анимационном сериале.

Игра расширит мир альтернативной Древней Руси, созданный в сериале, где славянская мифология соседствует с киберпанком. Княжеский охотник за нечистью Киберслав попытается сорвать планы загадочного злодея, решившего украсть главную святыню города Китеж — Источник, благодаря которому созданы все высокотехнологичные импланты. Игрок отправится в путешествие по окрестным землям. По пути ему предстоит перебить полчища монстров, решая головоломки и выполняя поручения местных жителей.

«Убивать тварей — моя работа»: тизер-трейлер видеоигры «Киберслав: Затмение»

Также на Comic Con Игромир состоялась зрительская премьера новых эпизодов анимационного экшен-сериала «Киберслав». Серии выйдут на Кинопоиске 30 декабря. Их сюжет продолжает расследование богатыря-полукровки Киберслава, который пытается распутать жестокое преступление и узнать, кому помешала семья китежского князя Драгомира — озлобленному народу или монстрам, заполонившим местные леса.

Игра «Киберслав: Затмение» находится на стадии разработки для ПК и консолей. Релиз запланирован на 2027 год.
Киберслав

Деконструкция «Последний ужин»

