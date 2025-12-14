Дмитрий Журавлёв, лихие 90-е и аллергия на любовь: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Русская семейка»
Опубликован анонс первой серии анимационного ситкома. Это остроумный и циничный взгляд на жизнь современной российской семьи, где каждый день — битва за выживание между гениальными маркетинговыми схемами отца, мамой, которая тушит все «пожары», блогерскими амбициями дочери и геймерским фанатизмом сына. Также есть пушистые члены семьи: собака, которая с энтузиазмом участвует в хаосе, и кошка, которая просто наблюдает за этим цирком.
«Просто о Важном. Про Миру и Гошу»
«Несвятая Валентина»
5 февраля, в преддверии Дня всех влюблённых, в прокат выйдет романтическая комедия — яркая и остроумная история о неожиданных поворотах судьбы и искренних чувствах, способных изменить жизнь. Главные роли исполнили Анастасия Красовская
, Глеб Калюжный
, Тина Стойилкович
, Елизавета Шакира
и другие. По сюжету девушка, которой не везет в личной жизни, приобретает аллергию на любовь.
«Омут»
11 декабря подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям многосерийной мелодрамы с Александрой Никифоровой
в главной роли. Врач скорой помощи Алёна, оставшись с долгами пропавшего жениха, устраивается сиделкой в дом Ветровых, где влюбляется в Павла, но сталкивается с кознями его родных и чередой загадочных трагедий.
«Красавица»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась трейлером основанной на реальных событиях вдохновляющей историю о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. У ленты впечатляющий актёрский состав: Юлия Пересильд
, Слава Копейкин
, Виктор Сухоруков
, Стася Милославская
, а голос бегемотихе Красавице подарила Мария Аронова
.
«Великий и могучий»
15 декабря в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера комедийного сериала — истории о том, что ради любви человек способен меняться самым неожиданным образом. Влюбившись в дочь мэра, провинциальный «решала» Игорь (Семён Молоканов
) вынужден учиться русскому языку под руководством строгой учительницы Нины Владимировны (Елена Сафонова
), которая вскоре становится его невольным компаньоном.
НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА
«Манюня: Детство Ба»
Онлайн-кинотеатр Okko представил основной трейлер спин-оффа проекта о приключениях Манюни и её друзей
. Фильм расскажет невероятно смешную и одновременно трогательную историю 9-летней девочки Розы Шац (Алина Хадарцева
), которую поклонники сериала отлично знают, как строгую, но невероятно обаятельную бабушку Манюни ― Розу Иосифовну или просто Ба.
«Ёлки-12»
В сети появился трейлер самой ожидаемой новогодней комедии. На экране появится дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева
вместе со школьной любовью, которую сыграла Ирина Медведева
. В съемках впервые приняли участие популярный комик, актёр и ведущий шоу «Натальная карта» — Дмитрий Журавлёв
, а также блогер с многомиллионной аудиторией, певица и актриса Маш Милаш (Мария Камова)
.
«Ждун-2»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер продолжения приключений
культового интернет-персонажа. Ждун возвращается на Землю, чтобы найти своего друга Никиту в детском лагере, но вскоре выясняется, что среди его сородичей есть и злые пришельцы, планирующие захватить планету. В фильме приняли участие Карен Арутюнов
, Никита Тарасов
, Александр Ревва
, Елена Валюшкина
и другие.
«Дети перемен-2»
Онлайн-кинотеатры Wink и Start покажут продолжение криминальной драмы
. Противоречивые 90-е — непростое для всей страны время, которое развело по разные стороны Флору со старшим сыном Петей. Чем обернётся для героев кровопролитная война? Роли во втором сезоне исполнили Виктория Исакова
, Хетаг Хинчагов
, Макар Хлебников
, Слава Копейкин
, Константин Плотников
, Данил Стеклов
и другие.
«Новая тёща»
Онлайн-кинотеатр «Иви» порадовал тизер-трейлером продолжение семейного хита
. Спустя шесть лет после событий первой части Виктор Суслов (Гарик Харламов
), живущий под гнётом новой тёщи (Мария Аронова
), сталкивается с хаосом, устроенным приехавшим братом-близнецом Тохой (тоже Гарик Харламов), чьё прошлое и вражда между братьями грозят разрушить уже хрупкое семейное равновесие.
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Наследник»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах комедийный триллер с Гленом Пауэллом
и Маргарет Куолли
. Главный герой Беккет Редфеллоу отлучен от своей богатой семьи, но готов на все, чтобы получить многомиллиардное состояние. Ему предстоит устранить своих семерых избалованных родственников и избежать наказания за это. Режиссёром выступил Джон Паттон Форд
(«Эмили-преступница
»).
«Чарли чудо-пёс»
Захватывающее анимационное приключение о самом необычном и опредёленно самом милом супергерое получило дублированный трейлер. После похищения инопланетянами дружелюбный пёс Чарли превращается в супергероя, но вынужден сражаться с коварным котом Пудингом, чтобы спасти мир вместе со своим юным хозяином. Свои голоса псу Чарли и коту Пудингу подарили стендап-комик Евгений Чебатков
и видеоблогер Дима Сыендук
.
«Убежище»
Новый экшн-триллер с Джейсоном Стэйтемом
обзавёлся локализованным трейлером. Фильм поставлен Риком Романом Во
, режиссёром хитов «Падение ангела
» и «Гренландия
». После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится: ребёнок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его.
