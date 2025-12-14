Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Дмитрий Журавлёв, лихие 90-е и аллергия на любовь: главные трейлеры за неделю

14 декабря
2025 год

14 декабря 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Русская семейка»
Опубликован анонс первой серии анимационного ситкома. Это остроумный и циничный взгляд на жизнь современной российской семьи, где каждый день — битва за выживание между гениальными маркетинговыми схемами отца, мамой, которая тушит все «пожары», блогерскими амбициями дочери и геймерским фанатизмом сына. Также есть пушистые члены семьи: собака, которая с энтузиазмом участвует в хаосе, и кошка, которая просто наблюдает за этим цирком.

«Русская семейка»

Смотреть онлайн «Просто о Важном. Про Миру и Гошу»

«Несвятая Валентина»
5 февраля, в преддверии Дня всех влюблённых, в прокат выйдет романтическая комедия — яркая и остроумная история о неожиданных поворотах судьбы и искренних чувствах, способных изменить жизнь. Главные роли исполнили Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира и другие. По сюжету девушка, которой не везет в личной жизни, приобретает аллергию на любовь.

«Несвятая Валентина»

Смотреть онлайн «Дайте шоу» с Анастасией Красовской

«Омут»
11 декабря подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям многосерийной мелодрамы с Александрой Никифоровой в главной роли. Врач скорой помощи Алёна, оставшись с долгами пропавшего жениха, устраивается сиделкой в дом Ветровых, где влюбляется в Павла, но сталкивается с кознями его родных и чередой загадочных трагедий.

«Омут»

Смотреть онлайн «Тихие воды» с Александрой Никифоровой

«Красавица»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась трейлером основанной на реальных событиях вдохновляющей историю о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. У ленты впечатляющий актёрский состав: Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Виктор Сухоруков, Стася Милославская, а голос бегемотихе Красавице подарила Мария Аронова.

«Красавица»

Смотреть онлайн «ON и Она» с Юлией Пересильд

«Великий и могучий»
15 декабря в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера комедийного сериала — истории о том, что ради любви человек способен меняться самым неожиданным образом. Влюбившись в дочь мэра, провинциальный «решала» Игорь (Семён Молоканов) вынужден учиться русскому языку под руководством строгой учительницы Нины Владимировны (Елена Сафонова), которая вскоре становится его невольным компаньоном.

«Великий и могучий»

Смотреть онлайн «Зёма» с Семёном Молокановым

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

«Манюня: Детство Ба»
Онлайн-кинотеатр Okko представил основной трейлер спин-оффа проекта о приключениях Манюни и её друзей. Фильм расскажет невероятно смешную и одновременно трогательную историю 9-летней девочки Розы Шац (Алина Хадарцева), которую поклонники сериала отлично знают, как строгую, но невероятно обаятельную бабушку Манюни ― Розу Иосифовну или просто Ба.

«Манюня: Детство Ба»

Смотреть онлайн «Манюня: День рождения Ба»

«Ёлки-12»
В сети появился трейлер самой ожидаемой новогодней комедии. На экране появится дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева вместе со школьной любовью, которую сыграла Ирина Медведева. В съемках впервые приняли участие популярный комик, актёр и ведущий шоу «Натальная карта» — Дмитрий Журавлёв, а также блогер с многомиллионной аудиторией, певица и актриса Маш Милаш (Мария Камова).

«Ёлки-12»

Читать «Дело семейное» с Каей Скоделарио, новые «Елки» и еще 10 фильмов декабря

«Ждун-2»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер продолжения приключений культового интернет-персонажа. Ждун возвращается на Землю, чтобы найти своего друга Никиту в детском лагере, но вскоре выясняется, что среди его сородичей есть и злые пришельцы, планирующие захватить планету. В фильме приняли участие Карен Арутюнов, Никита Тарасов, Александр Ревва, Елена Валюшкина и другие.

«Ждун-2»

Смотреть онлайн «Ждун»

«Дети перемен-2»
Онлайн-кинотеатры Wink и Start покажут продолжение криминальной драмы. Противоречивые 90-е — непростое для всей страны время, которое развело по разные стороны Флору со старшим сыном Петей. Чем обернётся для героев кровопролитная война? Роли во втором сезоне исполнили Виктория Исакова, Хетаг Хинчагов, Макар Хлебников, Слава Копейкин, Константин Плотников, Данил Стеклов и другие.

«Дети перемен-2». Тизер-трейлер

Читать «Дети перемен»: Чеховская братва

«Новая тёща»
Онлайн-кинотеатр «Иви» порадовал тизер-трейлером продолжение семейного хита. Спустя шесть лет после событий первой части Виктор Суслов (Гарик Харламов), живущий под гнётом новой тёщи (Мария Аронова), сталкивается с хаосом, устроенным приехавшим братом-близнецом Тохой (тоже Гарик Харламов), чьё прошлое и вражда между братьями грозят разрушить уже хрупкое семейное равновесие.

«Новая тёща». Тизер-трейлер

Читать «Тёща»: Давай поменяемся!

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Наследник»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах комедийный триллер с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли. Главный герой Беккет Редфеллоу отлучен от своей богатой семьи, но готов на все, чтобы получить многомиллиардное состояние. Ему предстоит устранить своих семерых избалованных родственников и избежать наказания за это. Режиссёром выступил Джон Паттон ФордЭмили-преступница»).

«Наследник»

Смотреть онлайн «Я не киллер» с Гленом Пауэллом

«Чарли чудо-пёс»
Захватывающее анимационное приключение о самом необычном и опредёленно самом милом супергерое получило дублированный трейлер. После похищения инопланетянами дружелюбный пёс Чарли превращается в супергероя, но вынужден сражаться с коварным котом Пудингом, чтобы спасти мир вместе со своим юным хозяином. Свои голоса псу Чарли и коту Пудингу подарили стендап-комик Евгений Чебатков и видеоблогер Дима Сыендук.

«Чарли чудо-пёс»

Смотреть онлайн «Очень стрёмные дела» в озвучке Сыендука

«Убежище»
Новый экшн-триллер с Джейсоном Стэйтемом обзавёлся локализованным трейлером. Фильм поставлен Риком Романом Во, режиссёром хитов «Падение ангела» и «Гренландия». После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится: ребёнок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его.

«Убежище»

Смотреть онлайн «Выстрел в пустоту» Рика Романа Во
