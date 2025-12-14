Цикл романов Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию



фото: пресс-служба Кинопоиска

Плюс Студия приобрела права у издательства «Эксмо» на экранизацию цикла популярных романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи». Об этом стало известно в рамках фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир», уточняет пресс-служба Кинопоиска.Книжная серия Виктора Дашкевича в жанре магического детектива была выпущена издательством «Эксмо». События разворачиваются в альтернативном Петербурге 1980-х, где живут не только простые люди, но также колдуны и загадочные дивы. В центре истории — сыщик Гермес Аверин и див Кузя — существо, способное превращаться то в подростка, то в очаровательного кота. Первая книга серии «Граф Аверин. Колдун Российской империи» вышла в 2023 году, с тех пор суммарные продажи серии превысили 675 тысяч экземпляров. В 2024-м автор цикла стал лауреатом премии «Эксмо.Дебют» в категории «Художественная литература». Премия создана издательством «Эксмо» для поощрения национальных авторов-дебютантов и представлена в трех номинациях: «Художественная литература», «Детская и подростковая литература» и «Нон-фикшн».говорит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.В 2025-м спрос на книги Дашкевича продолжил расти. За первые одиннадцать месяцев продажи серии книг увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также «Граф Аверин. Колдун Российской империи» и обе части «Тайны мертвого ректора» вошли в топ-30 произведений в Яндекс Книгах за 2025 год. По словам руководителя глобального контента и франшиз Фантеха Елены Бродской,