Цикл романов Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию

Плюс Студия приобрела права у издательства «Эксмо» на экранизацию цикла популярных романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи». Об этом стало известно в рамках фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир», уточняет пресс-служба Кинопоиска.
Книжная серия Виктора Дашкевича в жанре магического детектива была выпущена издательством «Эксмо». События разворачиваются в альтернативном Петербурге 1980-х, где живут не только простые люди, но также колдуны и загадочные дивы. В центре истории — сыщик Гермес Аверин и див Кузя — существо, способное превращаться то в подростка, то в очаровательного кота. Первая книга серии «Граф Аверин. Колдун Российской империи» вышла в 2023 году, с тех пор суммарные продажи серии превысили 675 тысяч экземпляров. В 2024-м автор цикла стал лауреатом премии «Эксмо.Дебют» в категории «Художественная литература». Премия создана издательством «Эксмо» для поощрения национальных авторов-дебютантов и представлена в трех номинациях: «Художественная литература», «Детская и подростковая литература» и «Нон-фикшн».
фото: пресс-служба Кинопоиска
«Это событие — закономерный результат феноменального успеха, который серия демонстрирует с момента выхода. “Граф Аверин” — это не просто книги, это настоящий культурный феномен. Серия стала абсолютным бестселлером и уже два года уверенно держится в топе продаж. История Виктора Дашкевича — яркий пример того, как талантливый автор из самиздата может достичь высоких результатов. Мы помним, как все начиналось: первый роман серии вышел в августе 2023 года, и уже спустя полгода Виктор Дашкевич стал лауреатом нашей премии для начинающих писателей "Эксмо.Дебют". Успех первой книги позволил нам выпустить вторую часть цикла стартовым тиражом в 45 тысяч экземпляров. Для дебютанта, чей стандартный тираж обычно составляет три–пять тысяч копий, это скорее исключение, чем правило, и это говорит о невероятном читательском доверии. Сейчас суммарные продажи с учетом электронных и аудиокниг составляют 675194 экземпляра, и в цикле вышло уже более шесть книг. Не сомневаюсь, что франшизу ждет большое будущее», — говорит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
В 2025-м спрос на книги Дашкевича продолжил расти. За первые одиннадцать месяцев продажи серии книг увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также «Граф Аверин. Колдун Российской империи» и обе части «Тайны мертвого ректора» вошли в топ-30 произведений в Яндекс Книгах за 2025 год. По словам руководителя глобального контента и франшиз Фантеха Елены Бродской, «произведения из цикла "Колдун Российской империи" уже несколько лет подряд входят в топы сервиса Яндекс Книги, а Виктор Дашкевич — один из самых читаемых современных писателей в нашей стране. Придуманные автором герои и мир обладают невероятной привлекательностью — с ними не хочется расставаться, есть желание узнать прошлое каждого персонажа, глубже погрузиться в историю альтернативной Российской империи и приблизить выход новых книг. Мы рады, что издательство "Эксмо" поддержало нашу идею о развитии мира Графа Аверина в большую франшизу, в которой появятся проекты в разных форматах и жанрах, лицензионные товары, игры и многое другое. Наша цель — не только обогатить опыт прочитавших романы, но и максимально расширить сообщество поклонников книг Виктора Дашкевича и подарить каждому шанс погрузиться в удивительный мир».
