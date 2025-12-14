Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Цикл романов Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию

14 декабря
2025 год

Новости кино >>
14 декабря 2025
Плюс Студия приобрела права у издательства «Эксмо» на экранизацию цикла популярных романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи». Об этом стало известно в рамках фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир», уточняет пресс-служба Кинопоиска.

Книжная серия Виктора Дашкевича в жанре магического детектива была выпущена издательством «Эксмо». События разворачиваются в альтернативном Петербурге 1980-х, где живут не только простые люди, но также колдуны и загадочные дивы. В центре истории — сыщик Гермес Аверин и див Кузя — существо, способное превращаться то в подростка, то в очаровательного кота. Первая книга серии «Граф Аверин. Колдун Российской империи» вышла в 2023 году, с тех пор суммарные продажи серии превысили 675 тысяч экземпляров. В 2024-м автор цикла стал лауреатом премии «Эксмо.Дебют» в категории «Художественная литература». Премия создана издательством «Эксмо» для поощрения национальных авторов-дебютантов и представлена в трех номинациях: «Художественная литература», «Детская и подростковая литература» и «Нон-фикшн».

Цикл романов Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию
фото: пресс-служба Кинопоиска

«Это событие — закономерный результат феноменального успеха, который серия демонстрирует с момента выхода. “Граф Аверин” — это не просто книги, это настоящий культурный феномен. Серия стала абсолютным бестселлером и уже два года уверенно держится в топе продаж. История Виктора Дашкевича — яркий пример того, как талантливый автор из самиздата может достичь высоких результатов. Мы помним, как все начиналось: первый роман серии вышел в августе 2023 года, и уже спустя полгода Виктор Дашкевич стал лауреатом нашей премии для начинающих писателей "Эксмо.Дебют". Успех первой книги позволил нам выпустить вторую часть цикла стартовым тиражом в 45 тысяч экземпляров. Для дебютанта, чей стандартный тираж обычно составляет три–пять тысяч копий, это скорее исключение, чем правило, и это говорит о невероятном читательском доверии. Сейчас суммарные продажи с учетом электронных и аудиокниг составляют 675194 экземпляра, и в цикле вышло уже более шесть книг. Не сомневаюсь, что франшизу ждет большое будущее», — говорит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

В 2025-м спрос на книги Дашкевича продолжил расти. За первые одиннадцать месяцев продажи серии книг увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также «Граф Аверин. Колдун Российской империи» и обе части «Тайны мертвого ректора» вошли в топ-30 произведений в Яндекс Книгах за 2025 год. По словам руководителя глобального контента и франшиз Фантеха Елены Бродской, «произведения из цикла "Колдун Российской империи" уже несколько лет подряд входят в топы сервиса Яндекс Книги, а Виктор Дашкевич — один из самых читаемых современных писателей в нашей стране. Придуманные автором герои и мир обладают невероятной привлекательностью — с ними не хочется расставаться, есть желание узнать прошлое каждого персонажа, глубже погрузиться в историю альтернативной Российской империи и приблизить выход новых книг. Мы рады, что издательство "Эксмо" поддержало нашу идею о развитии мира Графа Аверина в большую франшизу, в которой появятся проекты в разных форматах и жанрах, лицензионные товары, игры и многое другое. Наша цель — не только обогатить опыт прочитавших романы, но и максимально расширить сообщество поклонников книг Виктора Дашкевича и подарить каждому шанс погрузиться в удивительный мир».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алена Долголенко, Юлия Пересильд и Сергей Безруков сыграют в «Фурии»
Вселенная «Киберслава» расширится за счет видеоигры
Поиск по меткам
Comic-Con RussiaКинопоиск

анонс

Скорбим

Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.
Муллаян Суяргулов
12 декабря ушёл из жизни актёр Муллаян Суяргулов.
Мария Байер
12 декабря ушла из жизни актриса Мария Байер.
Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Сергей Барковский
Андрей Дежонов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Вячеслав Невинный (младший)
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Людмила Щербинина
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Тед Рейми
Ли Ремик
Джексон Рэтбоун
Даниэль Сорано
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен