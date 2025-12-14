Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Визуальная новелла «Зайчик» обзаведется аниме-сериалом

14 декабря
2025 год

14 декабря 2025
Иви приступил к работе над аниме-адаптацией нашумевшей визуальной новеллы «Зайчик». Об этом на «Comic Con Игромир 2025» официально объявил разработчик одноименной компьютерной игры Saikono, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, на котором и выйдет грядущий сериал.

«Зайчик». Тизер-трейлер

Экранизацию создадут по мотивам рассказа интернет-писателя Дмитрия Мордаса издательства «Эксмо».

События «Зайчика» разворачиваются в 90-е годы в тихом сибирском поселке, окруженном лесом, и показаны от первого лица. Главный герой — недавно переехавший сюда шестиклассник Антон — невольно оказывается участником мистических событий. Мальчик решает расследовать исчезновения детей в округе и в процессе начинает дружить с загадочной Алисой, которая всегда носит маску лисы. Девочка знакомит Антона с другими ребятами-зверятами, те предлагают новому другу поучаствовать в странных ритуалах и начинают называть его «нашим зайчиком». За необычным поведением детей кроется настоящее древнее зло — теперь Антон, его близкие и весь поселок оказываются в страшной опасности.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Saikono «очень рад, что наша игра и история "Зайчика" в целом найдут продолжение в сериале. Верю, что благодаря ему еще больше людей познакомятся с нашей мистической вселенной и прочувствуют его темную, в некотором роде зловещую, но очень захватывающую атмосферу. Спасибо онлайн-кинотеатру Иви за возможность вывести "Зайчика" за рамки игры, а зрителям желаю дождаться премьеры — уверен, нас всех ждет яркая анимационная адаптация».

Компьютерная игра Tiny Bunny в жанре нелинейной визуальной новеллы с элементами фолк-хоррора распространялась эпизодически в Steam. 16 апреля 2021 года геймерам стали доступны первые части, а финальный пятый эпизод вышел спустя четыре года, 5 декабря 2025-го, и вызвал шквал негативных отзывов. Игроков взбесила концовка до такой степени, что создатели прислушались к их мнению и пообещали переделать финальную главу и исправить баги.

что почитать?