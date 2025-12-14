Кино-Театр.Ру
Ленни Кравицу досталась роль главного злодея в «бондиане»

14 декабря
2025 год

14 декабря 2025
Ленни Кравиц сыграет главного злодея в игре 007 First Light. Об этом стало известно на церемонии награждения премии The Game Awards 2025, на которой популярный рок-музыкант вручил один из призов.


Кравиц предстанет в образе харизматичного «крупнейшего торговца на черном рынке в Западном полушарии» по имени Бавма, который «поднялся из нищеты, вырвался на свободу и построил собственное Королевство Алеф».

Боевик 007 First Light, посвященный приключениям молодого Джеймса Бонда, выйдет 27 марта 2026 года на ПК и актуальных консолях.

фото: igromania.ru
фото: igromania.ru

Торжественный вечер посетили и другие именитые представители шоу-бизнеса, игровой индустрии и кино.

В частности, на сцену поднялась в полном составе актерская команда новой киноверсии файтинга «Уличный боец»: Эндрю Кодзи, Ноа Сентинео, Джейсон Момоа, Кертис Джеймс Джексон, Дэвид Дастмалчян, Каллина Лян, Оливье Рихтерс, Эрик Андре, Эндрю Шульц и Мелания Джарнсон. Они представили новый трейлер фильма, который выйдет в 2026 году.


Среди других гостей церемонии были замечены оставшийся без награды за роль Индианы Джонса Трой Бейкер, Триша Хэлфер, Милла Йовович, Дэвид Харбор, Фелиция Дэй, Джеффри Райт, Хидэо Кодзима, Тодд Говард, Нил Дракманн и многие другие.

На TGA 2025 состоялось немало интересных анонсов. Киноманов-геймеров порадовали свежим роликом продолжения «Братьев Супер Марио в кино», которое под названием «Галактика Супер Марио в кино» порадует зрителей в апреле наступающего года.

