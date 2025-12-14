Ленни Кравицу досталась роль главного злодея в «бондиане»

Ленни Кравиц
сыграет главного злодея в игре 007 First Light. Об этом стало известно на церемонии награждения премии The Game Awards 2025
, на которой популярный рок-музыкант вручил один из призов.
Кравиц предстанет в образе харизматичного «крупнейшего торговца на черном рынке в Западном полушарии» по имени Бавма, который «поднялся из нищеты, вырвался на свободу и построил собственное Королевство Алеф».
Боевик 007 First Light, посвященный приключениям молодого Джеймса Бонда, выйдет 27 марта 2026 года на ПК и актуальных консолях.
Торжественный вечер посетили и другие именитые представители шоу-бизнеса, игровой индустрии и кино.
В частности, на сцену поднялась в полном составе актерская команда новой киноверсии файтинга «Уличный боец
»: Эндрю Кодзи
, Ноа Сентинео
, Джейсон Момоа
, Кертис Джеймс Джексон
, Дэвид Дастмалчян
, Каллина Лян
, Оливье Рихтерс
, Эрик Андре
, Эндрю Шульц
и Мелания Джарнсон
. Они представили новый трейлер фильма, который выйдет в 2026 году.
Среди других гостей церемонии были замечены оставшийся без награды за роль Индианы Джонса Трой Бейкер
, Триша Хэлфер
, Милла Йовович
, Дэвид Харбор
, Фелиция Дэй
, Джеффри Райт
, Хидэо Кодзима
, Тодд Говард
, Нил Дракманн
и многие другие.
На TGA 2025 состоялось немало интересных анонсов. Киноманов-геймеров порадовали свежим роликом продолжения «Братьев Супер Марио в кино
», которое под названием «Галактика Супер Марио в кино
» порадует зрителей в апреле наступающего года.
обсуждение >>