Милла Йовович и Дэвид Харбор появятся в видеоиграх

14 декабря
2025 год

14 декабря 2025
Милла Йовович и Дэвид Харбор, сыгравшие вместе в неудачном «Хеллбое», посетили церемонию награждения премии The Game Awards 2025.


Звезда «Очень странных дел» анонсировал стратегию Total War: Warhammer 40,000, разрабатываемую британской студией Creative Assembly при поддержке издательства Sega. Актер, являющийся большим фанатом «Вахи» на пару с Генри Кавиллом, порадовал игроков новостью о том, что подарит свой голос одному из персонажей.

В игре заявлены фракции космодесантников, орков, эльдаров и Имперской Гвардии, а сражения будут поистине галактическими.

Милла Йовович и Дэвид Харбор появятся в видеоиграх
фото: youtube.com

Total War: Warhammer 40,000 разрабатывается для ПК и консолей.

Наша любимая Элис из «Обители зла» появилась перед публикой не только для объявления очередного победителя, но и в качестве неуловимой цели, которую 47-му следует устранить в рамках события Hitman World of Assassination, получившего название Patient Zero Requiem. Актриса сыграет роковую красотку.


Еще одной целью знаменитого наемного убийцы, кстати, перед Новым Годом станет Жан-Клод Ван Дамм.

На торжественном вечере состоялись и другие громкие анонсы. Студия Larian представила суровый трейлер своего будущего фэнтези-шедевра Divinity. Создатели выдающейся RPG Baldur's Gate 3 заявили, что это будет их самая масштабная ролевая игра.


Crystal Dynamics и Amazon Games рассказали про две новые игры, посвященные Ларе Крофт.

Tomb Raider: Catalyst станет продолжением основной серии — релиз намечен на 2027-й.


За год до сиквела выйдет Tomb Raider: Legacy of Atlantis, представляющий собой ремейк Tomb Raider 30-летней давности.

Главную героиню воплотит Аликс Уилтон Риган, которую геймеры помнят как Аль Каннингем в Cyberpunk 2077.

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Жан-Клод Ван ДаммМилла ЙововичГенри КавиллДэвид Харбор
фильмы
Лара Крофт: Расхитительница гробницОбитель злаОчень странные делаХеллбойХитмэн

