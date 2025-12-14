Милла Йовович и Дэвид Харбор появятся в видеоиграх

Милла Йовович
и Дэвид Харбор
, сыгравшие вместе в неудачном «Хеллбое
», посетили церемонию награждения премии The Game Awards 2025
.
Звезда «Очень странных дел
» анонсировал стратегию Total War: Warhammer 40,000, разрабатываемую британской студией Creative Assembly при поддержке издательства Sega. Актер, являющийся большим фанатом «Вахи» на пару с Генри Кавиллом
, порадовал игроков новостью о том, что подарит свой голос одному из персонажей.
В игре заявлены фракции космодесантников, орков, эльдаров и Имперской Гвардии, а сражения будут поистине галактическими.
Total War: Warhammer 40,000 разрабатывается для ПК и консолей.
Наша любимая Элис из «Обители зла
» появилась перед публикой не только для объявления очередного победителя, но и в качестве неуловимой цели, которую 47-му следует устранить в рамках события Hitman World of Assassination, получившего название Patient Zero Requiem. Актриса сыграет роковую красотку.
Еще одной целью знаменитого наемного убийцы, кстати, перед Новым Годом станет Жан-Клод Ван Дамм
.
На торжественном вечере состоялись и другие громкие анонсы. Студия Larian представила суровый трейлер своего будущего фэнтези-шедевра Divinity. Создатели выдающейся RPG Baldur's Gate 3 заявили, что это будет их самая масштабная ролевая игра.
Crystal Dynamics и Amazon Games рассказали про две новые игры, посвященные Ларе Крофт
.
Tomb Raider: Catalyst станет продолжением основной серии — релиз намечен на 2027-й.
За год до сиквела выйдет Tomb Raider: Legacy of Atlantis, представляющий собой ремейк Tomb Raider 30-летней давности.
Главную героиню воплотит Аликс Уилтон Риган, которую геймеры помнят как Аль Каннингем в Cyberpunk 2077.
