Ма Дон Сок станет бандитом в игре Gang of Dragon

Звезда хоррора «Поезд в Пусан
» Ма Дон Сок
подарил свою внешность главному герою в приключенческом боевике Gang of Dragon. Об этом стало известно благодаря трейлеру, представленному ведущим Джеффом Кили на церемонии награждения премии The Game Awards 2025
.
Действие разворачивается на улицах Синдзюку в Токио, включая Кабуки-те — один из крупнейших развлекательных районов Японии. Здесь всем заправляет южнокорейский преступный синдикат, ярким представителем которого является Син Чи Сон (Ма Дон Сок). По сюжету главный герой оказывается втянутым в криминальные конфликты и заводит крепкие человеческие связи, которые заставляют его переосмыслить собственное предназначение.
Боевая система разворачивается от третьего лица, в центре внимания — подавляющая физическая сила Сина. Игрокам предлагают сражаться с врагами, используя жестокие рукопашные бои, точные удары холодным оружием, перестрелки и динамичные автомобильные сражения по всему городу.
Gang of Dragon разрабатывается японской студией Nagoshi Studio, которую возглавляет создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси. Игра пока заявлена только на ПК-платформе Steam
.
На торжественном вечере также подтвердились слухи о том, что Леон Кеннеди станет вторым играбельным персонажем в хорроре Resident Evil Requiem. До этого компания Capcom уделяла много внимания лишь техническому аналитику ФБР Грейс Эшкрофт, которая, по сложившимся впечатлениям, боится даже тени. А создатели научно-фантастического экшена от третьего лица Pragmata
объявили долгожданную дату релиза — он выйдет 24 апреля 2026-го на ПК и консолях с полной русской локализацией.
Любопытство вызвали и другие премьеры. Это научно-фантастический триллер Ontos
от создателей культового хоррора Soma, Control Resonant
от финской студии Remedy Entertainment, представляющий собой сиквел паранормального экшена Control, милая адвенчура The Free Shepherd
про бордер-колли, приключение Bradley the Badger
про барсука, кибернуар от первого лица No Law
, аркадный авиасимулятор Ace Combat 8: Wings of Theve
, файтинг Invincible VS
по комиксу «Непобедимый
», Mega Man: Dual Override
и многое другое.
