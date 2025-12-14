Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ма Дон Сок станет бандитом в игре Gang of Dragon

14 декабря
2025 год

Новости кино >>
14 декабря 2025
Звезда хоррора «Поезд в Пусан» Ма Дон Сок подарил свою внешность главному герою в приключенческом боевике Gang of Dragon. Об этом стало известно благодаря трейлеру, представленному ведущим Джеффом Кили на церемонии награждения премии The Game Awards 2025.


Действие разворачивается на улицах Синдзюку в Токио, включая Кабуки-те — один из крупнейших развлекательных районов Японии. Здесь всем заправляет южнокорейский преступный синдикат, ярким представителем которого является Син Чи Сон (Ма Дон Сок). По сюжету главный герой оказывается втянутым в криминальные конфликты и заводит крепкие человеческие связи, которые заставляют его переосмыслить собственное предназначение.

Боевая система разворачивается от третьего лица, в центре внимания — подавляющая физическая сила Сина. Игрокам предлагают сражаться с врагами, используя жестокие рукопашные бои, точные удары холодным оружием, перестрелки и динамичные автомобильные сражения по всему городу.


Gang of Dragon разрабатывается японской студией Nagoshi Studio, которую возглавляет создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси. Игра пока заявлена только на ПК-платформе Steam.

На торжественном вечере также подтвердились слухи о том, что Леон Кеннеди станет вторым играбельным персонажем в хорроре Resident Evil Requiem. До этого компания Capcom уделяла много внимания лишь техническому аналитику ФБР Грейс Эшкрофт, которая, по сложившимся впечатлениям, боится даже тени. А создатели научно-фантастического экшена от третьего лица Pragmata объявили долгожданную дату релиза — он выйдет 24 апреля 2026-го на ПК и консолях с полной русской локализацией.


Любопытство вызвали и другие премьеры. Это научно-фантастический триллер Ontos от создателей культового хоррора Soma, Control Resonant от финской студии Remedy Entertainment, представляющий собой сиквел паранормального экшена Control, милая адвенчура The Free Shepherd про бордер-колли, приключение Bradley the Badger про барсука, кибернуар от первого лица No Law, аркадный авиасимулятор Ace Combat 8: Wings of Theve, файтинг Invincible VS по комиксу «Непобедимый», Mega Man: Dual Override и многое другое.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Милла Йовович и Дэвид Харбор появятся в видеоиграх
Ленни Кравицу досталась роль главного злодея в «бондиане»
Анонсированы новые игры по «Звездным войнам»
Дженнифер Инглиш вручили игровой «Оскар» за роль Маэль в игре Clair Obscur: Expedition 33
Поиск по меткам
игры
персоны
Ма Дон Сок
фильмы
НепобедимыйПоезд в Пусан

фотографии >>
Ма Дон Сок станет бандитом в игре Gang of Dragon фотографии
Ма Дон Сок станет бандитом в игре Gang of Dragon фотографии
Ма Дон Сок станет бандитом в игре Gang of Dragon фотографии
Ма Дон Сок станет бандитом в игре Gang of Dragon фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.
Муллаян Суяргулов
12 декабря ушёл из жизни актёр Муллаян Суяргулов.
Мария Байер
12 декабря ушла из жизни актриса Мария Байер.
Олег Прядко
11 декабря ушёл из жизни актёр Олег Прядко.

День рождения >>

Сергей Барковский
Андрей Дежонов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Вячеслав Невинный (младший)
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Людмила Щербинина
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Тед Рейми
Ли Ремик
Джексон Рэтбоун
Даниэль Сорано
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram