Один против всех: Тихон Жизневский сражается с суперзлодеями в трейлере сериала «Майор Гром: Игра против правил»

15 декабря
2025 год

15 декабря 2025
14 декабря в рамках фестиваля Comic Con Игромир «Кинопоиск» и Bubble представили трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил», показ которого начнётся с двух серий 19 января, а далее будет выходить один эпизод ежедневно.

«Майор Гром: Игра против правил»

Проект режиссёра Соберсаши и креативного продюсера Олега Трофима перенесёт зрителей на улицы альтернативного Петербурга, которому придётся пережить нашествие очередных суперзлодеев. Самый известный в городе страж порядка майор Игорь Гром столкнётся с загадочным Призраком, который грозится уничтожить город, если полицейский не согласится уйти в отставку. Майор Гром отказывается и вступает в опасную игру, ставка в которой — жизнь простых людей.

Каждый из 6 эпизодов посвящён отдельному персонажу. В их числе: автор журналистских расследований и возлюбленная Грома — Юлия Пчёлкина, верный напарник и друг Грома — Дима Дубин, иностранный оружейный барон Август ван дер Хольт, а также страдающий от раздвоения личности создатель соцсети VMESTE Сергей Разумовский и опасный наёмник Олег Волков.

Один против всех: Тихон Жизневский сражается с суперзлодеями в трейлере сериала «Майор Гром: Игра против правил»

Ведущие роли в сериале исполнили Тихон Жизневский, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Любовь Аксёнова, Матвей Лыков, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Андрей Трушин, Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Марк Юсеф, Елисей Чучилин, Евгений Коряковский и Кика Пан.

Также на сцене фестиваля Олег Трофим объявил, что специально для сериала известный хип-хоп исполнитель и битмейкер SALUKI вместе с певицей Sabu записал трек «BIRD VIEW», который стал оригинальным саундтреком к сериалу. Песня выйдет на всех музыкальных платформах 16 января 2026 года.
