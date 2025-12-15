Один против всех: Тихон Жизневский сражается с суперзлодеями в трейлере сериала «Майор Гром: Игра против правил»

14 декабря в рамках фестиваля Comic Con Игромир «Кинопоиск» и Bubble представили трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил
», показ которого начнётся с двух серий 19 января, а далее будет выходить один эпизод ежедневно.
«Майор Гром: Игра против правил»
Проект режиссёра Соберсаши
и креативного продюсера Олега Трофима
перенесёт зрителей на улицы альтернативного Петербурга, которому придётся пережить нашествие очередных суперзлодеев. Самый известный в городе страж порядка майор Игорь Гром столкнётся с загадочным Призраком, который грозится уничтожить город, если полицейский не согласится уйти в отставку. Майор Гром отказывается и вступает в опасную игру, ставка в которой — жизнь простых людей.
Каждый из 6 эпизодов посвящён отдельному персонажу. В их числе: автор журналистских расследований и возлюбленная Грома — Юлия Пчёлкина, верный напарник и друг Грома — Дима Дубин, иностранный оружейный барон Август ван дер Хольт, а также страдающий от раздвоения личности создатель соцсети VMESTE Сергей Разумовский и опасный наёмник Олег Волков.
Ведущие роли в сериале исполнили Тихон Жизневский
, Сергей Горошко
, Дмитрий Чеботарёв
, Любовь Аксёнова
, Матвей Лыков
, Александр Сетейкин
, Алексей Маклаков
, Андрей Трушин
, Константин Хабенский
, Ольга Сутулова
, Марк Юсеф
, Елисей Чучилин
, Евгений Коряковский
и Кика Пан
.
Также на сцене фестиваля Олег Трофим объявил, что специально для сериала известный хип-хоп исполнитель и битмейкер SALUKI вместе с певицей Sabu записал трек «BIRD VIEW», который стал оригинальным саундтреком к сериалу. Песня выйдет на всех музыкальных платформах 16 января 2026 года.
