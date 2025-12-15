Не стало режиссера «Когда Гарри встретил Салли» Роба Райнера

Умер режиссер, актер, сценарист и продюсер Роб Райнер. Как сообщает Deadline, его нашли мертвым в доме в Лос-Анджелесе вместе с женой Мишель. У обоих были ножевые ранения, полиция ведет расследование.
фото: The Hollywood Reporter
Как сообщает журнал People, в качестве подозреваемого рассматривают сына супружеской пары Ника, который много лет боролся с наркотической зависимостью.
«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении представителя семьи.
Роб Райнер родился 6 марта 1945 года в Нью-Йорке. Будучи сыном кинокомедиографа Карла Райнера, вырос в атмосфере шоу-бизнеса, поэтому по окончании Лос-Анджелесского университета стал выступать на сцене региональных театров и играть небольшие роли в телесериалах. В 1967 дебютировал в кино — в полуавтобиографической комедии отца «В игру вступает комик». Особый успех ожидал Райнера-младшего в 1971 в комедийном телесериале «Все по-семейному».
Видимо, актерская склонность к быстрой перемене разнообразных ролей определила и режиссерскую карьеру Роба Райнера, который даже гордился, что снимает абсолютно непохожие ленты. Его первая картина — «Это — Spinal Tap!», пародийное подражание жанру rockumentary, своеобразный фильм-концерт, рассказывающий о гастролях несуществующей рок-группы. Жанр голливудской семейной мелодрамы использован Райнером в фильме «Когда Гарри встретил Салли», имевшем немалый успех в прокате. В то же врем режиссер, в отличие от многих других экранизаторов произведений Стивена Кинга, не только сумел тонко почувствовать и передать особую манеру писателя в картинах «Останься со мной» и «Мизери», но и раскрыть его творчество с неожиданной стороны.
фото: The Hollywood Reporter
Разносторонность режиссерского дарования Райнера проявилась в его обращении к жанру сказки в фильме «Принцесса-невеста», патриотичной судебной драмы «Несколько хороших парней», ставшей самой кассовой в биографии постановщика, а также, наоборот, в коммерчески неудачной ленте «Норт» о мальчике, которому надоели собственные родители, и во вполне неплохой с коммерческой и художественной точки зрения политической комедии «Американский президент».
обсуждение >>