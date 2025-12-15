Кино-Театр.Ру
Анастасия Сиваева возвращается домой в пятом сезоне «Папиных дочек»

15 декабря
2025 год

15 декабря 2025
Телеканал СТС и START приступили к съемкам пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Проект продолжит историю полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась».

Анастасия Сиваева возвращается домой в пятом сезоне «Папиных дочек»
фото: START и СТС

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, Диана (Ева Смирнова) и Лиза (Вита Корниенко) ищут своё место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.

«Как и миллионы зрителей, я смотрела новых "Папиных дочек" с первого сезона, удивлялась некоторым сюжетным поворотам, а теперь рада снова стать частью этой истории. Безусловно, это волнительно и ответственно как для меня, так и для моей героини. Ведь Даше важно объяснить многие моменты, которые не были раскрыты в полнометражном фильме», — признается Анастасия Сиваева.

В одной из серий актриса снова примерит подростковый образ Даши, полюбившийся многим зрителям. Главе семейства Васильевых в исполнении Филиппа Бледного тоже есть, чем удивить — специально для съемок пятого сезона актер похудел на семь килограммов.

Анастасия Сиваева возвращается домой в пятом сезоне «Папиных дочек»
фото: START и СТС

«Здорово, что наша история стремительно развивается: появляются новые персонажи, новые события и новые конфликты. Мы с Настей давно сработались и дружим целую вечность, поэтому как только заходим в кадр, сразу рождается что-то классное. При этом по сюжету возвращение Даши проходит не так гладко: Веник, конечно, подкаблучник с большим опытом и в целом довольно добродушный человек, но ради любимой готов и подраться», — говорит Филипп Бледный.

Новый сезон станет режиссерским дебютом для автора сценария «Папиных дочек» Павла Брусочкина. «В четырнадцать, я, как и, наверное, половина страны, смотрел "дочек" в эфире СТС. Но, разумеется, не мог даже предположить, что в один прекрасный день эти артисты будут произносить написанные мной шутки. Более того, не мог мечтать, что когда-то буду режиссировать эту историю. Для меня большая честь быть причастным к перезапуску сериала, на котором выросло и, я надеюсь, еще будет расти не одно поколение зрителей», — делится он.
