«Роботы готовят переворот»: анимационный сериал «Принц Галактики» стартует 16 января

15 декабря
2025 год

15 декабря 2025
Анимационный сериал «Принц Галактики» стартует на Кинопоиске 16 января, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Принц Галактики»


Если бы неудаче понадобился синоним, то это было бы не слово, а целое семейство. Семейство Пардоновых. Каждый из них расходует среднегодовой человеческий лимит по невезению за неделю. Когда Пардоновых внезапно похищает летающая тарелка, они узнают, что унаследовали целую планету Гэпос, и решают, что наконец выиграли джекпот. Однако вскоре выясняется, что наследство — кульминация их невезения. На планете вспыхивает бунт роботов, и теперь семейству приходится спасаться бегством от наемных убийц, присланных со всей Галактики.

Комедийно-фантастический анимационный сериал о приключениях незадачливого семейства Пардоновых создан Алексеем Лебедевым. Вместе с ним над сериями работали режиссеры Владимир Ли и Джангир Сулейманов, композитором проекта выступил Олег Белов. Продюсеры проекта — Илья Попов и Алексей Лебедев. За производстве отвечает ГК «Рики».

фото: пресс-служба Кинопоиска

Роли озвучили Андрей Лёвин, Владимир Маслаков, Михаил Хрусталёв, Сергей Мардарь, Ольга Белинская, Светлана Кузнецова, Максим Сергеев, Иван Чабан, Игорь Яковель, Алексей Лебедев и другие.
