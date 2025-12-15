«Роботы готовят переворот»: анимационный сериал «Принц Галактики» стартует 16 января

Анимационный сериал «Принц Галактики» стартует на Кинопоиске 16 января, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Принц Галактики»
Если бы неудаче понадобился синоним, то это было бы не слово, а целое семейство. Семейство Пардоновых. Каждый из них расходует среднегодовой человеческий лимит по невезению за неделю. Когда Пардоновых внезапно похищает летающая тарелка, они узнают, что унаследовали целую планету Гэпос, и решают, что наконец выиграли джекпот. Однако вскоре выясняется, что наследство — кульминация их невезения. На планете вспыхивает бунт роботов, и теперь семейству приходится спасаться бегством от наемных убийц, присланных со всей Галактики.
