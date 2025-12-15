Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова

15 декабря
2025 год

Новости кино >>
15 декабря 2025
В Москве завершились съемки фэнтези-сериала «Тайный город» — масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. Проект создается компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино, сообщает пресс-служба телеканала. В актерском составе — Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин и другие.

Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова
фото: пресс-служба ТНТ

Литературный цикл, который издается с 2001 года и считается одной из наиболее разветвленных отечественных фэнтези-вселенных, лег в основу истории о современном мегаполисе, где параллельно с привычной жизнью существует скрытый мир магии и древних кланов.

«"Тайный город" — это наша большая ставка и, по сути, первая серьезная попытка сделать современное российское фэнтези для взрослой аудитории — со зрелищем, динамикой и эмоциями, без которых жанр просто не работает. У Вадима Панова уже создана мощная, детально выстроенная вселенная, и нам было важно экранизировать ее честно — с визуальной смелостью, масштабом и сильным актёрским ансамблем, которых эта история заслуживает. Москва — это идеальный город для мира, где все не то, чем кажется: здесь магия и реальность существуют рядом, сталкиваются лоб в лоб и заставляют героев делать выбор. Для нас "Тайный город" — это стильное, амбициозное фэнтези о сегодняшнем дне, которое должно показать в том числе и возможности российского сериального производства такого масштаба», — говорит заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Сериал переносит зрителей в альтернативную Москву, где втайне от людей испокон веков живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и силами природы, поддерживая иллюзорный заслон — морок, скрывающий их мир от человеческих глаз. В центре сюжета — Артем (Олег Савостюк), случайно оказавшийся обладателем магического артефакта. Благодаря этому он открывает для себя существование Тайного города и оказывается втянут в противостояние могущественных кланов, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами. Его путь пересекается с наемником Кортесом (Милош Бикович), бойцом Лебедем (Евгений Чебатков), строгим майором Корниловым (Алексей Гуськов), загадочной наемницей Яной (Мария Андреева) и другими героями, каждый из которых по-своему вовлечен в борьбу за власть и влияние. Мир Великих Домов охватывает и юного мага Любомира (Лео Канделаки), королеву Дома Ведь Всеславу (Юлия Пересильд), а также представителей Черных Псов, с которыми персонажи сталкиваются в битве за артефакт.

Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова
фото: пресс-служба ТНТ

Съемочный процесс проходил в Москве и включал масштабные постановки на натуре и в специально созданных декорациях — от роскошных залов Великих Домов до подземных переходов и скрытых дворцов. Художники работали по уникальным эскизам, воссоздавая атмосферу магической столицы, а костюмы разрабатывались с нуля — в них сошлись современные элементы и фэнтезийная эстетика.

«Мне было очень интересно сниматься в таком проекте. Мощный актерский состав, масштабные съемки с большим количеством спецэффектов. Впереди сложный постпродакшн. Но уже сейчас понятно, что это будет красивый и стильный сериал. Мы создали яркую историю, и я с нетерпением жду финальный результат и реакцию зрителей на наш "Тайный город"», — добавляет Милош Бикович.

Режиссерами проекта выступили Андрей Туманов и Николай Рыбников. За визуальную составляющую отвечали оператор-постановщик Улугбек Хамраев, художник-постановщик Юлия Чарандаева и Татьяна Мамедова, создавшая костюмы. Сценарий написан Александром Талалом, Марусей Трубниковой и Викторией Островской. Премьера проекта ожидается в 2026 году.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Московская Игра престолов: как в столице снимают экранизацию «Тайного города»
Ханде Эрчел, персонаж против автора и магическая Москва: главные трейлеры за неделю
«Параллельная Москва»: Милош Бикович, Юлия Пересильд и Олег Савостюк в первом трейлере «Тайного города»
«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках
Милош Бикович, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов и Мария Андреева поселились в «Тайном городе»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Мария АндрееваМилош БиковичИгорь ВерникАлексей ГуськовИван ДобронравовЛео КанделакиТина КанделакиЮрий КолокольниковТатьяна МамедоваАндрей МерзликинВиктория Островская (II)Иван ОхлобыстинВадим ПановЮлия ПересильдДиана ПожарскаяНиколай Рыбников (III)Александр ТалалМария ТрубниковаАндрей Туманов (II)Улугбек ХамраевЮлия ЧарандаеваЕвгений ЧебатковПавел ЧинарёвСергей ШакуровДенис Шведов
фильмы
Тайный город

фотографии >>
Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова фотографии
Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова фотографии
Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова фотографии
Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.
Владимир Кормилин
12 декабря ушёл из жизни артист балета Владимир Кормилин.

День рождения >>

Нина Алисова
Борис Бедросов
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Сергей Мурзин
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Дмитрий Чеботарёв
Властимил Бродский
Дон Джонсон
Пол Кэй
Леон Немчик
Стюарт Таунсенд
Майкл Шэнкс
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Стиляги
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2008
Невероятные приключения Шурика
комедия, музыкальный фильм
Россия, 2025
Три Кота. Путешествие во времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Отпуск без конца
драма
США, 1980
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram