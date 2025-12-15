Завершились съемки сериала «Тайный город» по книгам Вадима Панова

Литературный цикл, который издается с 2001 года и считается одной из наиболее разветвленных отечественных фэнтези-вселенных, лег в основу истории о современном мегаполисе, где параллельно с привычной жизнью существует скрытый мир магии и древних кланов.
«"Тайный город" — это наша большая ставка и, по сути, первая серьезная попытка сделать современное российское фэнтези для взрослой аудитории — со зрелищем, динамикой и эмоциями, без которых жанр просто не работает. У Вадима Панова уже создана мощная, детально выстроенная вселенная, и нам было важно экранизировать ее честно — с визуальной смелостью, масштабом и сильным актёрским ансамблем, которых эта история заслуживает. Москва — это идеальный город для мира, где все не то, чем кажется: здесь магия и реальность существуют рядом, сталкиваются лоб в лоб и заставляют героев делать выбор. Для нас "Тайный город" — это стильное, амбициозное фэнтези о сегодняшнем дне, которое должно показать в том числе и возможности российского сериального производства такого масштаба», — говорит заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
Сериал переносит зрителей в альтернативную Москву, где втайне от людей испокон веков живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и силами природы, поддерживая иллюзорный заслон — морок, скрывающий их мир от человеческих глаз. В центре сюжета — Артем (Олег Савостюк), случайно оказавшийся обладателем магического артефакта. Благодаря этому он открывает для себя существование Тайного города и оказывается втянут в противостояние могущественных кланов, от исхода которого зависит баланс между магическим и человеческим мирами. Его путь пересекается с наемником Кортесом (Милош Бикович), бойцом Лебедем (Евгений Чебатков), строгим майором Корниловым (Алексей Гуськов), загадочной наемницей Яной (Мария Андреева) и другими героями, каждый из которых по-своему вовлечен в борьбу за власть и влияние. Мир Великих Домов охватывает и юного мага Любомира (Лео Канделаки), королеву Дома Ведь Всеславу (Юлия Пересильд), а также представителей Черных Псов, с которыми персонажи сталкиваются в битве за артефакт.
фото: пресс-служба ТНТ
Съемочный процесс проходил в Москве и включал масштабные постановки на натуре и в специально созданных декорациях — от роскошных залов Великих Домов до подземных переходов и скрытых дворцов. Художники работали по уникальным эскизам, воссоздавая атмосферу магической столицы, а костюмы разрабатывались с нуля — в них сошлись современные элементы и фэнтезийная эстетика.
«Мне было очень интересно сниматься в таком проекте. Мощный актерский состав, масштабные съемки с большим количеством спецэффектов. Впереди сложный постпродакшн. Но уже сейчас понятно, что это будет красивый и стильный сериал. Мы создали яркую историю, и я с нетерпением жду финальный результат и реакцию зрителей на наш "Тайный город"», — добавляет Милош Бикович.
