Юрий Колокольников, Никита Кологривый и Рузиль Минекаев озвучили героев сериала о невербальном аутизме

Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Рузиль Минекаев и Алексей Онежен стали голосами людей с невербальным аутизмом. Они озвучили героев сериала «В "Хогвартс" я не попал», которые сами не могут произнести вслух то, что чувствуют и о чем думают, но у которых есть что сказать миру. Премьера сериала состоится на онлайн-платформах 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, сообщает пресс-служба проекта.
Проект «В "Хогвартс" я не попал» — первый в России документальный сериал, рассказывающий о малоизвестной и почти не поднимаемой в обществе теме невербального аутизма: когда человек не может использовать речь в привычном виде или использует ее очень ограниченно. Несмотря на это, у каждого из них есть богатый внутренний мир, собственные мысли, чувства и стремление к самовыражению. Истории героев в сериале «В "Хогвартс" я не попал» разворачиваются в формате документального наблюдения: зрители увидят их жизнь изнутри, узнают истории их семей и смогут заглянуть в повседневность героев. Зрителю откроется, что за невозможностью героев говорить скрывается огромный мир и способность к самовыражению, которые часто остаются без должного внимания. Проводником во внутренний мир героев станет анимация — именно через нее будут раскрыты созданные ими тексты и образы. Это попытка приблизить зрителя к внутреннему миру ребят и дать понять, что они такие же, как мы, только общаются иначе.
Голосом Дениса Милютина станет Никита Кологривый. Давида Петросяна озвучит Юрий Колокольников. Образ Яна Лисина в озвучании воплотит Рузиль Минекаев, а голосом Ионы Сафонова станет Алексей Онежен. Работа над озвучиванием проходила в студии Audio-production.ru. Команда проекта выражает отдельную благодарность руководителю студии Олегу Работкину.
«В "Хогвартс" я не попал» — это история о выходе на связь. О том, что даже молчание может оказаться полным смысла, если только дать ему прозвучать. Проект создает кинокомпания «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал будет состоять из шести эпизодов по тридцать минут каждый, премьера проекта состоится в веб-кинотеатре CHILL.
«Для нас невероятно важно, что к сериалу присоединились такие сильные артисты. Их голоса помогают зрителю услышать то, что люди с невербальным аутизмом не могут произнести вслух. Мы хотим показать: эти ребята — не "другие", просто их способ общения другой. Когда известные актеры озвучивают их мысли, это усиливает главный посыл проекта: каждый человек достоин быть услышанным. И если мы дадим ему возможность говорить — он скажет нам намного больше, чем мы ожидаем. Мы также покажем, как артисты знакомятся со своими героями. Общаются о том, как герои представляют себе озвучание. Это своего рода момент инициации, важный для обеих сторон. А дальше зритель сможет наблюдать, как у микрофона актеры постепенно "перевоплощаются" в своих героев и становятся их голосом», — рассказывает автор идеи и креативный продюсер проекта Семён Шомин.
Среди героев проекта — психолог Ольга Николаева, руководитель студии для детей и взрослых с расстройством аутического спектра «Зеленое яблоко». Она использует и самостоятельно разрабатывает метод поддерживающей коммуникации для людей с тяжелыми нарушениями речи. Ольга доработала этот подход, сделав возможным переход от поддержки к самостоятельной письменной коммуникации. Благодаря ее методике люди, молчавшие годами, получили шанс найти свой голос и выйти на связь.
Режиссер сериала — Евгения Лёушкина, выпускница Школы документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Ранее она сняла документальный проект «Тучи как люди» о жизни подростка перед поездкой в коррекционный колледж-интернат. Генеральными продюсерами сериала выступили российский режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер, учредитель ассоциации производителей веб-сериалов Антон Калинкин и директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов, работавший над документальным проектом «Роман Костомаров: Рожденный дважды», получившим ряд отечественных и международных наград.
