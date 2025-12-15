Кино-Театр.Ру
15 декабря
2025 год

15 декабря 2025
Постапокалиптический триллер «Псайрен» (Psyren) выйдет в 2026-м. Оригинальная работа Тосиаки Ивасиро трижды попадала в список AnimeJapan «Манга, которую мы хотим увидеть в аниме» и спустя годы наконец получила долгожданную экранизацию. Дебютный тизер создан в игровом формате: на фоне ночного мегаполиса появляется ярко освещенная телефонная будка, а реальная съемка сменяется концептуальными эскизами, что создает таинственную атмосферу. А вот дайджест минувшей недели.


Старшеклассник Агэха Ёсина находит в таксофоне красную карту с надписью PSYЯEN. Вскоре пропадает его подруга детства Сакурако Амамия, и единственная зацепка — наличие у нее такой же «визитки». Пытаясь выяснить, что случилось, юноша узнает о серии загадочных исчезновений по всей стране, которые приписывают деятельности некой тайной организации. Агэха активирует зловещий трофей и переносится в другую реальность, где сталкивается с группой таких же попаданцев. На них сразу же нападают человекоподобные мутанты, уничтожающие всех без разбора. Для борьбы с ними участники смертельной игры должны использовать пробудившиеся псионические способности.

Читать Останется только один: фильмы и сериалы о смертельных играх
Режиссером выступает Кацүми ОноРыцарь-скелет вступает в параллельный мир»), за драматургию отвечает Син ЁсидаНаруто», «Технолайз»), а за производство — студия SatelightХвост феи», «Макросс фронтир»). Главные роли озвучивают Рикуя Ясуда (Тайси Мандза из фильма «Красавцы из клуба защитников Земли: Вечная любовь!») и Маюко Кадзама (Саё Минаками из «Становясь волшебницей»).

Позвони мне, позвони: дебютный ролик фантастического триллера «Псайрен»

Манга выходила в журнале Weekly Shonen Jump (издательство Shueisha) с декабря 2007-го по ноябрь 2010-го, в итоге набралось 16 томов. Автор выложил поздравительную иллюстрацию и поделился эмоциями: «Я рад наконец сообщить родителям и семье то, чего не смог сделать около 15 лет назад. Молодые редакторы и сотрудники анимации подходят ко мне с горящими глазами и говорят, что в подростковом возрасте читали «Псайрен». И теперь, став взрослыми, они участвуют в его создании. Это вызывает у меня только благодарность и глубокое волнение».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с автором постапокалиптического фэнтези «Пламенная бригада пожарных» или о футуристических мирах в японской мультипликации.
