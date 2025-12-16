Позвони мне, позвони: дебютный ролик фантастического триллера «Псайрен»

Постапокалиптический триллер «Псайрен
» (Psyren) выйдет в 2026-м. Оригинальная работа Тосиаки Ивасиро
трижды попадала в список AnimeJapan
«Манга, которую мы хотим увидеть в аниме» и спустя годы наконец получила долгожданную экранизацию. Дебютный тизер создан в игровом формате: на фоне ночного мегаполиса появляется ярко освещенная телефонная будка, а реальная съемка сменяется концептуальными эскизами, что создает таинственную атмосферу. А вот дайджест минувшей недели.
Старшеклассник Агэха Ёсина находит в таксофоне красную карту с надписью PSYЯEN. Вскоре пропадает его подруга детства Сакурако Амамия, и единственная зацепка — наличие у нее такой же «визитки». Пытаясь выяснить, что случилось, юноша узнает о серии загадочных исчезновений по всей стране, которые приписывают деятельности некой тайной организации. Агэха активирует зловещий трофей и переносится в другую реальность, где сталкивается с группой таких же попаданцев. На них сразу же нападают человекоподобные мутанты, уничтожающие всех без разбора. Для борьбы с ними участники смертельной игры должны использовать пробудившиеся псионические
способности.
Режиссером выступает Кацүми Оно
(«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
»), за драматургию отвечает Син Ёсида
(«Наруто
», «Технолайз
»), а за производство — студия Satelight
(«Хвост феи
», «Макросс фронтир
»). Главные роли озвучивают Рикуя Ясуда
(Тайси Мандза из фильма «Красавцы из клуба защитников Земли: Вечная любовь!
») и Маюко Кадзама
(Саё Минаками
из «Становясь волшебницей
»).
Манга выходила в журнале Weekly Shonen Jump
(издательство Shueisha) с декабря 2007-го по ноябрь 2010-го, в итоге набралось 16 томов. Автор выложил поздравительную иллюстрацию
и поделился эмоциями: «Я рад наконец сообщить родителям и семье то, чего не смог сделать около 15 лет назад. Молодые редакторы и сотрудники анимации подходят ко мне с горящими глазами и говорят, что в подростковом возрасте читали «Псайрен». И теперь, став взрослыми, они участвуют в его создании. Это вызывает у меня только благодарность и глубокое волнение
».
