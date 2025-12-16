Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся»

В сети появился трейлер комедии «Человек, который смеётся
» режиссёра Владимира Котта
(«Непослушник
»).
«Человек, который смеётся»
Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино. Но как продолжать играть сурового киллера, если постоянно смеешься? И как общаться с людьми, особенно с тревожным Сергеем, которые воспринимают твой смех, как издевательство…
«Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым
, — считает Владимир Котт. — Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее. Про то, как за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино о том, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить
».
Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов
, Сергей Гармаш
, Степан Девонин
, Ирина Пегова
, Анастасия Красовская
, Кирилл Каганович
, Антон Ескин
, Андрей Цыганов
и другие.
«Мы с Дмитрием коллеги, он киноактер, я актер
, — поделился Евгений Цыганов. — Он проводит много времени на съемках, на площадке, в киновагончике, совсем как я. У него есть сын, у меня сыновей больше. Мы как будто и похожи, но вроде как и не очень. Он в основном снимается в крутых боевиках и играет крутых парней — я не часто.
При всей анекдотичности и комедийности сюжета, все-таки в этом фильме присутствуют важные размышления. Эта история про человека, у которого что-то поменялось в жизни, возможно, он стал более счастливым, потому что он позволил себе больше быть собой, а не соответствовать какой-то роли, в которой его привыкли видеть окружающие
».
Съемки картины проходили в Москве и Туле. Идея родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха.
В широкий прокат «Человек, который смеётся
» выйдет 26 февраля 2026 года.
