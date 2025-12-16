Кино-Театр.Ру
Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся»

16 декабря
2025 год

16 декабря 2025
В сети появился трейлер комедии «Человек, который смеётся» режиссёра Владимира КоттаНепослушник»).

«Человек, который смеётся»

Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино. Но как продолжать играть сурового киллера, если постоянно смеешься? И как общаться с людьми, особенно с тревожным Сергеем, которые воспринимают твой смех, как издевательство…

Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся»

«Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым, — считает Владимир Котт. — Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее. Про то, как за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино о том, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить».

Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов, Сергей Гармаш, Степан Девонин, Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович, Антон Ескин, Андрей Цыганов и другие.

«Мы с Дмитрием коллеги, он киноактер, я актер, — поделился Евгений Цыганов. — Он проводит много времени на съемках, на площадке, в киновагончике, совсем как я. У него есть сын, у меня сыновей больше. Мы как будто и похожи, но вроде как и не очень. Он в основном снимается в крутых боевиках и играет крутых парней — я не часто.

При всей анекдотичности и комедийности сюжета, все-таки в этом фильме присутствуют важные размышления. Эта история про человека, у которого что-то поменялось в жизни, возможно, он стал более счастливым, потому что он позволил себе больше быть собой, а не соответствовать какой-то роли, в которой его привыкли видеть окружающие».

Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся»

Съемки картины проходили в Москве и Туле. Идея родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха.

В широкий прокат «Человек, который смеётся» выйдет 26 февраля 2026 года.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Трейлер
персоны
Сергей ГармашСтепан ДевонинАнтон ЕскинКирилл КагановичВладимир КоттАнастасия КрасовскаяИрина ПеговаАндрей Цыганов (III)Евгений Цыганов
фильмы
Человек, который смеётся

Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся» фотографии
Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся» фотографии
Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся» фотографии
Наш ответ «Джокеру»: Евгений Цыганов и Сергей Гармаш в трейлере фильма «Человек, который смеётся» фотографии
